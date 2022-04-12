Украина победила в первой фазе информационной войны. Дальше будет сложнее 12 апреля, 20:03 Цей матеріал також доступний українською Российская пропаганда отрицает причастность оккупантов к смертям людей и другим военным преступлениям на освобожденных территориях (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Российская пропаганда наконец практически потеряла свою силу внутри Украины. Однако предстоит большая работа, чтобы ее перестал воспринимать весь мир.

Война в Украине показала, что мир переоценивал силу российских пропагандистов. Долгое время Россия считалась мастером информационных войн — огромное количество пропагандистских медиа, которые спонсировались напрямую из кремлевского бюджета, стабильно отрабатывали свои деньги, агрессивно продвигая даже самую абсурдную российскую повестку.

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В самом начале войны кремлевские пропагандисты активно применяли относительно новую тактику в попытке дискредитировать кадры военных преступлений, которые демонстрирует всему миру Украина. Помимо обычного обмана и распространения дезинформации, россияне использовали якобы «изобличающие» видео, целью которых было подорвать доверие к информации, которая распространяется украинским правительством и журналистами.

В прошлом месяце пришло понимание — Украина победила в первой фазе информационной войны. Однако важно понимать — это не означает, что весь мир готов стоять за Украину горой. Не стоит недооценивать противника — он не слаб, а просто не так силен, как казалось ранее.

Да, Украину поддерживает Европа, США, Австралия, Канада. Однако россияне продолжают свои попытки навязать Западу свою картину мира — с лабораториями, разрабатывающими биологическое оружие на территории Украины, с нацистами во главе правительства и с населением, которое очень ждет, когда же их «спасет» Россия.



Недавно мы объясняли, как им в этом помогают американские консерваторы (в особенности телеканал Fox News) и популярное конспирологическое движение QAnon. Еще одним активным пособником Кремля является британский левый политический активист и бывший член парламента Великобритании Джордж Галлоуэй. Он вел свое ток-шоу на сайте Sputnik — одном из оплотов российской пропаганды, а сейчас активно публикует свои видео на Youtube.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупреждает, что Москва запланировала новую масштабную информационную кампанию, нацеленную на иностранные СМИ и политиков. Судя по последним сообщениям российской пропаганды, основной ее упор будет идти на срыв поставок вооружения, которое Запад передает Украине.

К примеру, вчера россияне активно разогнали фейк о том, что переданная Словакией система ПВО С-300 уже была уничтожена. Эти заявления опровергли как украинская сторона, так и премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

«Нам известны сценарии россиян. Назову один из них. Они могут запускать фейки, что украинские солдаты сдаются с оружием от союзников и оно массово переходит на вооружение российской армии», — комментирует эту информацию Андрей Ермак.

Однако большая часть усилий российской пропаганды направлено не только на Запад. Владимир Зеленский сейчас выступает с обращениями в парламентах многих стран мира, призывая их присоединиться к помощи Украине — предоставить военную технику, наложить или усилить санкции против России. И все это — не просто так, ведь Россия активно продвигает свою повестку в странах Азии и Африки, которые исторически часто достаточно негативно относятся к США и европейским странам.



Основой российской пропаганды там является противостояние коллективному Западу: разжигание антиамериканских настроений, постоянная критика НАТО и вбрасывание тезисов вроде «поставка оружия Украине — это попытка продлить войну, что приведет к большему количеству смертей среди украинцев».

Пионером-помощником российской пропаганде стал Китай. Сейчас россияне при помощи китайских медиа активно разгоняют фейковую информацию на огромную аудиторию. К примеру, четыре крупнейших китайских издания — CGTN, Global Times, Xinhua News и T-House — только на Facebook имеют 283 млн. подписчиков.

Помимо того, что в Китае называют российское вторжение «специальной военной операцией», там подхватили истории о неонацистах: дипломаты и государственные СМИ только в Твиттере упомянули об этом более 140 раз. Эти каналы информации, в отличие от российских СМИ, нигде не заблокированы, а потому они могут нести эти ярлыки российской пропаганды в массы без каких-либо последствий.

Генеральный консул Китая в Белфасте и вовсе публиковал в Твиттере ложное заявление российских СМИ о том, что Зеленский после начала войны сбежал в Польшу. А одним из главных виновников в разжигании войны, согласно госпропаганде Китая, стало НАТО и стремление США к «доминированию во всем мире».

Пример видео, которое разошлось по китайским СМИ и соцсетям: член Европарламента Клэр Дейли критикует НАТО за поставки вооружения Украине.

«Мой проукраинский онлайн-мир получил неслабый удар второго марта, когда я увидел в тредах Twitter хештеги #IStandWithPutin (Я за Путина) и #IStandWithRussia (Я за Россию)», — пишет в своей колонке для The Atlantic директор Центра анализа социальных сетей аналитического центра Demos Карл Миллер.

Изучив последние 200 твитов от 10 тыс. аккаунтов, распространявших сообщения с этими хештегами, эксперты построили детальные графики вовлеченности. Выяснилось, что разные группы аккаунтов распространяли совершенно разные сообщения, направленные на населения разных стран. Фактически, это были ботофермы, которые отрабатывали пророссийскую повестку, подбирая контент под конкретную страну и целевую аудиторию.

«Немалая часть аккаунтов были замаскированы под индийские — они ретвитили поток сообщений на английском и хинди в поддержку премьер-министра Нарендры Моди и его индуистской националистической партии Бхаратия Джаната [которые не спешат накладывать санкции на Россию и поддерживать Украину — прим. НВ]. Другая группа учетных записей использовала урду, синдхи и фарси, а пользователи в основном идентифицировали себя как иранцы или пакистанцы», — отмечает Миллер. Были и другие группы пользователей, которые были направлены на некоторые страны Африки.

Большинство из них ретвитили похожие сообщения, перемешанные с мемами, поддерживающими Путина, Россию, вторжение в Украину и антизападные настроения. Многие аккаунты были созданы или 24 февраля, или уже в марте.



Если вынырнуть из привычного информационного пузыря, можно увидеть, что мир совершенно по-разному воспринимает войну в Украине. Российская пропаганда и боты активно работают над созданием «правильной» картинки, используя триггеры, которые должны сработать в разных частях мира, где исторически сложились антизападные и пророссийские настроения. «В обществе в целом тепло относятся к России и СССР за дипломатическую и военную поддержку Индии на протяжении десятилетий», — говорит индийский журналист Тушар Дхара.

«Реальность такова, что много где в мире антипатия к Западу достаточно глубока, в то время как к России люди испытывают симпатию. Именно здесь информационные операции будут успешными», — отмечает Миллер. В основе этих кампаний лежит попытка сместить акценты: «хотите поговорить о вторжении России в Украине? А что вы скажете по поводу США в Ираке?».

Важно понимать, что современные соцсети в целом являются достаточно неповоротливыми корпорациями, а потому на борьбу даже с откровенными фейками у них часто уходит очень много времени. Одновременно с этим, алгоритмы соцсетей построены таким образом, чтобы человек как можно дольше оставался внутри ее экосистемы — а потому нейросети будут постоянно подбрасывать ему именно ту информацию, к которой он уже привык. А благодаря российской информационной машине, недостатка в пророссийском контенте точно не будет.

То, что мы его не видим, не значит, что сейчас российская пропаганда работает исключительно на внутренний рынок. И до полной победы на информационном фронте еще очень далеко.



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