Китай присоединился к обвинениям России в сторону Украины по поводу биологического оружия. Что это значит? 14 марта, 20:00 Цей матеріал також доступний українською Китай пока неактивно комментирует войну в Украине. А последние сообщения из местных СМИ подтверждают догадки — там активно ретранслируют российскую пропаганду (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Россия уже неоднократно распространяла фейки о биологических лабораториях, финансируемых правительством США на территории Украины. Теперь к этим обвинениям присоединился Китай.



Китай создает параллельную информационную реальность для своих граждан, все больше транслируя им мессенджи российских пропагандистов. Сейчас там активнее всего продвигают сообщения российских СМИ о том, что США развернуло на территории Украины активную работу с лабораториях в попытках создать новый вид биологического оружия.

И это после нескольких позитивных новостей со стороны одного из самых мощных геополитических игроков мира.

10 марта в Китае впервые назвали полномасштабное вторжение рф войной, отметив также, что надеются на то, что война, которую против Украины начала россия, прекратится как можно быстрее.

Сегодня, 14 марта, должна состояться первая встреча высокопоставленных официальных представителей Китая и США с момента начала полномасштабной войны в Украине. Она должна пройти в Риме — со стороны Китая будет Ян Цзечи, один из главных дипломатов внешнеполитического ведомства; США будет представлять советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

Дипломат Павел Климкин надеется, что результаты этой встречи подтолкнут Китай повлиять на россию, чтобы та прекратила войну. Однако многие факторы указывают на обратное.



Во-первых, Президент Китая Си Цзиньпин не поддерживает санкции Запада против рф. Во-вторых, по информации американских СМИ, россияне обратились к Китаю за помощью — как военной, так и экономической, — чтобы те поддержали их во время войны. В-третьих, и что самое страшное, Китай начал повторять российскую пропаганду о биологическом оружии США, которое якобы создается в украинских лабораториях.

В Белом Доме беспокоятся, что Пекин может подорвать усилия Запада по оказанию помощи Украине. Дело в том, что Китай не особо поддерживает усилия Украины по защите своей страны и лишь недавно там назвали войну «войной». По информации Financial Times, там больше обеспокоены именно сообщениями, которые распространяет российская пропаганда, в частности — о биолабораториях на территории Украины, финансируемых США.

13 марта официальное государственное информационное агентство Синьхуа опубликовало «расследование, основанное на спутниковых данных», показав, где якобы находятся предполагаемые американские лаборатории, о которых не устает повторять россия. Также там повторяют заявления российской пропаганды, что США стремится научиться распространять патогены через животных.

Еще одно китайское СМИ, Global Times, опубликовало статью, в которой журналисты ссылаются на российский пропагандистский ресурс Известия, в которой бывший сотрудник СБУ якобы утверждает, что в Украине существует сеть военных исследовательских центров, финансируемых США, в которые нет доступа даже у сотрудников спецслужб.

По этому поводу несколько дней высказались как в Великобритании, так и в США. По мнению украинских союзников, подобные заявления россиян означают высокую вероятность дальнейшего применения химического оружия российскими военными.



«Мы видим ошибочные заявления россии о якобы американских лабораториях биологического оружия и разработке химического оружия в Украине. Мы также видели, как китайские официальные лица повторяют эти теории заговора. Все это очевидный прием россии, чтобы попытаться оправдать свое дальнейшее умышленное, ничем не спровоцированное и неоправданное нападение на Украину. Это четкая закономерность», — написала в своем Twitter пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Постоянный представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь заявил, что США обязано «предоставить соответствующие данные для уточнения» по поводу лабораторий в Украине. Министерство иностранных дел Китая поддержало эти утверждения, а пресс-секретарь Чжао Лицзянь заявил журналистам в Пекине, что «биологическая военная деятельность» США в Украине является «лишь верхушкой айсберга».

Подобная реакция Китая уже вызвала большое количество критики в сторону китайских технологических компаний, которые стали одним из главных рупоров российской пропаганды в последнее время.

Яцю Ван, эксперт по Китаю американской организации Human Rights Watch, утверждает, что китайские СМИ активно распространяют российскую ложь, игнорируя позицию Украины. Она уверена — китайцы, которых активно пичкают российской пропагандой, живут в «параллельной информационной вселенной» и постепенно удаляются от настоящей новостной повестки по поводу войны в Украине.



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