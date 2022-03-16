Ситуация прояснилась. Стоит ли доверять Telegram после новых заявлений со стороны российских властей? 16 марта, 14:27 Цей матеріал також доступний українською Telegram действительно может быть не самым безопасным мессенджером (Фото:Rubaitul Azad / Unsplash)

Депутат российской Госдумы заявил, что не ожидает блокировки Telegram после последовательной блокировки Facebook, Twitter и Instagram. Стоит ли доверять мессенджеру?



Дисклеймер: Оригинал статьи был опубликован 14 марта. 16 марта мы получили письмо от Telegram с разъяснениями по ключевым вопросам, поэтому текст был отредактирован, чтобы прояснить позицию администрации мессенджера.



Россия постепенно закрывается от открытого интернета железным занавесом. О полной блокировке свободного интернета пока говорят не очень охотно, однако практически все СМИ, которые не работают по канонам пропаганды, а также все большее количество соцсетей, где россияне могут получить доступ к правдивой информации, уже заблокированы.

Единственным местом, которое еще можно назвать «островком свободы», остается Telegram. Конечно, там существует множество пропагандистских чатов и групп, однако в мессенджере, по крайней мере сейчас, пока что не доходили до блокировок «неугодных» с точки зрения российских властей ресурсов.

Россияне уже пытались заблокировать Telegram в 2018—2019 годах, однако делали это безуспешно. Тогда мессенджер отказался сотрудничать с Роскомнадзором, сумел обойти все блокировки и получил новый приток пользователей.

Во время войны России против Украины именно Telegram стал одним из основных каналов связи между украинскими властями и населением, а многие люди получают правдивую информацию благодаря оперативной работе СМИ и лидеров мнений. Однако в последнее время все больше вопросов вызывает даже не сам факт того, что Telegram продолжает работать на территории России, но и заявления о том, что, при должном желании, российские власти все-таки могут получить доступ к перепискам внутри мессенджера.

Дошло до того, что основатель Telegram Павел Дуров написал пост о том, что данные пользователей Украины находятся в безопасности. «9 лет назад я защитил частные данные украинцев от правительства России — и потерял свою компанию и свой дом. Я бы сделал это снова без колебаний», — пишет он.

Дуров рассказал историю о том, что в Украине у него живут родственники, про борьбу с Роскомнадзором и про то, что интересы пользователей для него — самое главное. Однако самое важное — как именно он планирует защищать данные пользователей — он не упомянул.

Вчера эта проблема получила новый виток.

Депутат Госдумы Олег Матвейчев заявил, что сейчас блокировать Telegram на территории россии не планируют: якобы месседжер остается политически нейтральный, а «становиться ангажированным ему незачем».

Также Матвейчев заявил, что Дуров готов сотрудничать с российскими властями, установив оборудование, которое позволит силовикам получить доступ к информации «в рамках оперативных мероприятий».

«Дуров нашел компромисс с ФСБ. Не договор, не то, что он однозначно сказал „заходите, делайте что хотите в моем хозяйстве“, но удалось его убедить, что жизни людей важны и что именно через Telegram ведутся переговоры террористов. Если Telegram начнет вести политику цензуры против России, разрешит публиковать призывы к убийству (как это сделали в Meta) — конечно, будут у него проблемы. Но зачем ему это нужно? Дуров сейчас получает огромный приток трафика, люди из Facebook и Instagram уходят в Telegram. И зачем ему совершать такую же глупость, чтоб его начали блокировать?», — говорит депутат.

Интернет-издание Код Дурова опровергает информацию, растиражированную многими российскими СМИ, ссылаясь на источник, близкий к Telegram. «Клоуны», — приводят они его комментарий.

Администрация Telegram в своем письме НВ также отреагировала на это заявление: «Ни одно из этих утверждений депутата Госдумы не соответствует действительности. Мы расстроены такими попытками дискредитировать Telegram в это критическое время».



Отдельно стоит упомянуть, что Telegram действительно может быть не самым безопасным мессенджером. По неподтвержденной информации, Telegram мог передать свои ключи шифрования ФСБ еще в 2018 году, чтобы сервис разблокировали в России. Однако администрация мессенджера в своем письме НВ опровергла эти слухи.

Однако опаснее всего то, что Telegram хранит абсолютно все переписки и сообщения на своих серверах. Основатель мессенджера Signal Мокси Марлинспайк особенно сильно критикует именно этот момент: «Меня удивляет, что после всего времени почти все СМИ по-прежнему называют Telegram „зашифрованным мессенджером“. Telegram имеет множество привлекательных функций, но с точки зрения конфиденциальности и сбора данных худшего выбора нет», — говорит он.

Марлинспайк предупреждает, что в случае успешной хакерской атаки на сервера Telegram, личная информация может попасть в руки злоумышленников — даже если слова российского депутата о якобы сотрудничестве Дурова с ФСБ — неправда и попытка дестабилизировать уверенность в мессенджере, учитывая его важность для украинских пользователей.

В своем письме, которое есть в распоряжении НВ, администрация Telegram опровергает и это обвинение. «Все, что хранится на серверах Telegram, зашифровано, и соответствующие ключи дешифрования никогда не хранятся вместе с данными, которые они хранят».

Что же делать?

Пользования Telegram никто не запрещает — это по-прежнему удобный мессенджер, в котором сосредоточено большое количество полезных каналов, в том числе и украинской власти. Администрация Telegram уверяет, что все переписки в нем защищены.



В качестве альтернативы можно выбрать какой-нибудь мессенджер из этого списка — Signal, Threema, Dust или даже Viber (да, здесь уже давно используют сквозное шифрование E2E, которое доступно только в секретных чатах Telegram).

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