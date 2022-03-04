Железный занавес. В России заблокировали Facebook 4 марта, 20:40 Цей матеріал також доступний українською Официальная причина ограничения доступа — «дискриминация российских СМИ» (Фото:Roman Martyniuk / unsplash)

4 марта Роскомнадзор заблокировал доступ к Facebook на территории России.

Официальная причина ограничения доступа — 26 случаев «дискриминации российских СМИ».

«С октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook», — пишет Роскомнадзор.

Регулятор сообщает, что за последние дни Facebook заблокировал доступ к аккаунтам телеканала Звезда, РИА Новости, Sputnik, Russia Today, Лента.ру и Газета.ру.

Это якобы нарушает «ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа российских пользователей к российским СМИ на иностранных интернет-платформах».

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