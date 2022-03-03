В РФ требуют удалить Telegram-каналы с данными о пленных и погибших в Украине российских солдатах

3 марта, 20:36
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Один из убитых россиян (Фото:Груз 200 / Telegram)

Один из убитых россиян (Фото:Груз 200 / Telegram)

Российский федеральный орган Роскомнадзор потребовал от Telegram удалить ресурсы, которые публикуют данные о погибших россиянах во время войны с Украиной.

«Роскомнадзор выявляет интернет-ресурсы, в том числе телеграмм-боты, предлагающие получить информацию о военнослужащих вс рф, якобы находящихся в списках пленных или погибших… Собранная злоумышленниками информация о военнослужащих и членах их семей может быть использована для противоправных действий», — пишет Роскомнадзор в своем сообщении.

О каких именно ресурсах идет речь — регулятор не уточняет. Скорее всего, речь о канале Груз 200, в котором регулярно публикуют информацию для матерей убитых или попавших в плен россиянах.

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Теги:   Роскомнадзор Груз 200 Telegram Война России против Украины

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