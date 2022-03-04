Сразу после Facebook. В России заблокировали Twitter
Ранее в России заблокировали Facebook. (Фото:Joshua Hoehne / Unsplash)
4 марта Роскомнадзор заблокировал доступ к Twitter на территории России.
1 марта Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter якобы из-за распространения «недостоверной информации» по поводу войны в Украине. Теперь же о блокировке объявили официально.
Ранее в России заблокировали Facebook.
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