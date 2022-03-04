Сразу после Facebook. В России заблокировали Twitter

4 марта, 22:06
Цей матеріал також доступний українською
Ранее в России заблокировали Facebook. (Фото:Joshua Hoehne / Unsplash)

Ранее в России заблокировали Facebook. (Фото:Joshua Hoehne / Unsplash)

4 марта Роскомнадзор заблокировал доступ к Twitter на территории России.

1 марта Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter якобы из-за распространения «недостоверной информации» по поводу войны в Украине. Теперь же о блокировке объявили официально.

GlobalCheck
Фото: GlobalCheck

Ранее в России заблокировали Facebook.

Читайте также:
В РФ требуют удалить Telegram-каналы с данными о пленных и погибших в Украине российских солдатах
poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Техно
Рассылка о том как технологии изменяют мир
Каждый понедельник
Редактор: Кирилл Чеботарев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram та Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Twitter Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ