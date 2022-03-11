Новая эпоха постправды. Как Россия использует «разоблачения фейков» для дальнейшего распространения пропаганды и дезинформации 11 марта, 20:03 Цей матеріал також доступний українською Россияне «опровергают» якобы фейковые видео, которые распространяются в интернете. (Фото:Скриншот видео 30-й ОМбр ВСУ)

Во время войны в Украине российские пропагандисты используют новую тактику распространения дезинформации, публикуя фейковые разоблачения фейков. Это совершенно новый способ ведения информационной войны.



Материал о новом оружии, которое россияне активно применяют в интернете опубликовала американская некоммерческая организация ProPublica. НВ выбрало главное из этой статьи.

3 марта Даниил Бессонов, так называемый первый заместитель министра информации «ДНР», опубликовал видео, в котором, по его словам, показано, «как делаются украинские фейки».

На видео были показаны несколько кадров взрыва в городской черте. Русскоязычные субтитры, наложенные на видео, утверждают, что эти кадры использовали «украинские пропагандисты», заявив, что это результат ракетных ударов по Харькову.



Видео идет дальше — и русскоязычные субтитры объясняют, что на самом деле это кадры пожара на складе боеприпасов в Балаклее, который произошел в 2017 году. Месседж очевидный — нельзя доверять распространяемым кадрам ракетных ударов и их последствий; украинцы распространяют ложь о том, что происходит на самом деле, а россияне ее развенчивают.

Все выглядело в модном в последнее время формате разоблачения фейков. Однако существует проблема — никаких доказательств того, что украинские журналисты или СМИ использовали «оригинальное» видео для демонстрации ракетных ударов по Харькову, нет.

Это видео, которое стало частью новой кампании, целью которой является распространение дезинформации, замаскированной под проверку фактов.

Исследователи из Media Forensics Hub и ProPublica Университета Клемсона нашли более десяти «видеоразоблачений украинских фейков». В сумме они набрали более миллиона просмотров на пророссийских каналах в Telegram и собрали тысячи лайков и ретвитов в Twitter. Скриншот одного из фальшивых разоблачающих видео показали по российскому телевидению, а одним из подобных роликов поделился официальный аккаунт российского правительства в Twitter.

Цель распространения подобных видео — посеять сомнения среди русскоязычных пользователей в правдивости сообщений о разбитой российской технике и доказательств террора армии РФ в Украине.

Доцент Университета Клемсона Патрик Уоррен, изучивший новую российскую кампанию в интернете, объясняет, что причина эффективности подобных манипуляций заключается в том, что российским пропагандистам не нужно никого убеждать в том, что распространенные ими видео или фото — правда: «Они пытаются убедить зрителя в том, что украинская пропаганда может делать подобные вещи».



Поспособствовали этому сообщения, которые активно распространились в украинском сегменте интернета, в том числе и при помощи украинских властей. Сначала был «призрак Киева», который сбивает сразу несколько российских самолетов, когда само видео было сделано при помощи видеоигры. Затем было сообщение о смерти 13 пограничников на острове Змеиный со всем известной фразой о российском военном корабле и том, куда ему отправиться. Тем не менее, почти через неделю украинские власти подтвердили, что пограничники могут быть живы, а сообщения об их смерти были неправильными — Украина просто потеряла с ними связь.

Украина действует честно — признает свои ошибки и работает над опровержением ошибочных сообщений, ведь украинские власти пытаются быть максимально честными по отношению к своему народу. Россиянам делать этого не нужно, что открывает для них большие возможности для манипуляций.

Это началось еще до начала полномасштабного вторжения — с заявлений о том, что никакой войны на территории Украины нет и не будет, а будет лишь т.н. «спецоперация». И это несмотря на более чем 100 тыс. военных, которые зашли на украинскую территорию и захватывают села и города. Этот нарратив продолжил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вчера, 10 марта, на пресс-конференции после встречи с главой министерства иностранных дел Дмитрием Кулебой.



Сейчас все активнее раскручивается фейк об украинских биологических лабораториях, финансируемых США, и разработках ядерного оружия в Украине. Все дошло до каких-то совсем сумасшедших заявлений об использовании летучих мышей и птиц для распространения инфекций на территории России.

Параллельно с этим в РФ начались репрессии в отношении любых СМИ, которые хотя бы минимально отклоняются от «политики партии», а также заблокировали Facebook, Twitter и Instagram.

Мировые СМИ отреагировали на этот поток лжи, проверяя распространяемые российской пропагандой сообщения о войне в Украине. Этот же метод используют и россияне, однако с совершенно другой целью — превратить любое разоблачение в свою дезинформацию. Это относительно новая тактика, которая ранее не применялась во время войны.

Фальшивые видеоролики об «опровержении фейков» дают российским пользователям ложное представление о том, что Украина намеренно распространяет большое количество доказательств о разбитой российской технике, убитых солдатах и авиаударах по гражданскому населению. Уоррен отмечает, что впервые видит нечто, что можно было бы назвать «операцией по дезинформации под чужим флагом». Если раньше россияне притворялись украинцами, которых якобы бомбят украинцы, то теперь они притворяются украинцами, распространяющими фейковую информацию.

Эти видео идеально сочетаются с пропагандой на российском телевидении, которая постоянно убеждает россиян в том, что «спецоперация» в Украине проходит успешно, а информация о потерях и авиаударах по гражданскому населению — это часть дезинформационной кампании украинских властей.

Кто является автором фейковых разоблачений — пока что неясно. Первые подобные видеоролики появились через несколько дней после начала войны — среди них были кадры с «удаленными» украинскими флагами и добавленным символом Z на военной технике.



Однако когда Уоррен попытался найти хотя бы кого-то, кто поделился бы «фейковым» видео, сделать этого ему не удалось.

Со временем таких кадров становилось все больше — россияне пытаются активно дискредитировать настоящие видео с подбитой военной техникой и авиаударами, которые наносятся по жилым районам городов и селам, используя фейковые «изобличающие» видео. Фактически, такие «разоблачения» используют видеоролики, которые никто в Украине не распространял. Никаких доказательств о том, что оригинальное видео действительно распространялось в Украине, нет.

«Это очевидно ориентировано на русскоязычную аудиторию. Они вбивают людям мысль — когда вы видите уничтоженную российскую военную технику, вы должны относиться к этому с подозрением», — говорит Уоррен.

Все видеофайлы модержат метаданные, которые указывают, когда видео было создано, какие программы использовались для этого, а также названия клипов, использованных для его создания. Они показали, что как минимум два российских «разоблачения» были смонтированы с использованием одного и того же видеофайла. Настоящее разоблачение должно содержать в себе комбинацию двух отдельных видео: «украинской подделки» и оригинальной записи. «Тот, кто создал разоблачающее видео, одновременно создал фейк и разоблачил его», — объясняет Даррен Линвилл, доцент Университета Клемсона.

Эксперты называют это «низкокачественной информационной войной». Россиянам не нужно, чтобы «оригинальные» видеоролики активно распространялись в социальных сетях — их «разоблачения» с удовольствием показывают российские СМИ и телевидение в качестве доказательства якобы проводимой Украиной онлайн-кампании по дезинформации.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.