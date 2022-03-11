«Это самая тонкая завеса войны за все время». Как люди со всего мира наблюдают за войной в Украине при помощи открытых данных 11 марта, 10:26 Цей матеріал також доступний українською Онлайн-исследователи анализируют огромное количество доступных данных в интернете и освещают войну России против Украины (Фото:UAWeapons/Twitter)

Популярность социальных сетей, большое количество открытых данных, в том числе спутниковых и переговорных, помогает людям со всего мира наблюдать за войной в Украине буквально «в прямом эфире».



Издание Rest of World написало материал об онлайн-исследователях, которые анализируют огромное количество доступных данных в интернете и освещают войну России против Украины настолько открыто, насколько это вообще возможно.

НВ выбрало главное из статьи и предлагает ознакомиться с материалом.

20-летний второкурсник Университета Алабамы Джастин Педен стал одним из главных источников информации о вторжении России в Украину. Из своей комнаты в общежитии парень изучает спутниковые снимки, видео в TikTok, Google Maps, сервис спутниковых изображений Maxar Technologies и другие данные, находящиеся в открытом доступе, после чего делится своими находками с более чем 220 тыс. подписчиками в Twitter. Они анализируют ключевые военные действия, вроде передвижения оккупантов в режиме реального времени, а также оружия, которые они используют.



По словам Педена, суммарный охват его сообщений — 20 млн человек, а за последний месяц количество его подписчиков увеличилось на 50 тыс. Его главные конкуренты — исследователи под никами Calibre Obscura и Aurora Intel. Все они на основе доступной информации определяют траектории передвижения российских войск и типы оружия, используемого оккупантами.

«Туман войны будет присутствовать всегда, но это — самая тонкая завеса войны, которая у нас когда-либо была. Это удивительно, поскольку долгое время это движение было остаточно нишевым как для Твиттера, так и для интернета в целом», — говорит Педен.

Сообщество, о котором он говорит, называется OSINT — Open-source intelligence. Это люди, которые буквально освещают войну в прямом эфире. По мнению аналитиков, первые OSINT-исследователи появились где-то в 2014 году. Они публично проводят работу, которую делают спецслужбы за закрытыми дверями.

«Легко преувеличить свою значиммость. Я бы не хотел ставить себя на пьедестал», — говорит человек, скрывающийся под псевдонимом Calibre Obscura. У него более 105 тыс. подписчиков в Твиттере, а неправительственные организации заключают с ним контракты на его исследования по отслеживанию используемого вооружения. Второй его аккаунт, посвященный изучению украинских войск и их боев, набрал уже более 190 тыс. подписчиков.



Педен считает, что OSINT-исследователи предлагают больший доступ к информации о войне благодаря большому количеству доступных данных и популярности социальных сетей в Украине. Их популярность порождает споры — стоит ли непрофессионалам военного дела быть в авангарде погони за подобной информацией.

OSINT-сообщество активно мониторит всю доступную информацию, а также делится советами о том, где ее искать и как анализировать, чтобы выяснить точную локацию и вид техники, которая попадает на фото или видео. Своими выводами пользователи активно делятся социальных сетях вроде Discord, Twitter и Facebook.

Сейчас в сообществе существует раскол между более профессиональными организациями вроде агентства Bellingcat и различными любителями, которым часто не хватает военного образования для правильного анализа того, что они видят. Тем не менее, тот же Bellingcat часто использует результаты работы обычных исследователей для создания своих собственных расследований.

«Мне просто показалось это интересным, и у меня было свободное время», — говорит Calibre Obscura. Как и многие другие исследователи, он пытается поддерживать свою анонимность.



Киран О’Коннор, аналитик Института стратегического диалога объясняет, что, хотя война в Украине — не первая, за которой пристально следят в соцсетях, именно она позволила OSINT-исследователям прорваться в мейнстрим. «Украина привлекла внимание всего мира и, вполне возможно, это помогло людям, которые зарегистрировались в Твиттере и попытались присоединиться к этой гонке».

Благодаря доступности видеозаписей передвижения войск, OSINT-сообщества сыграли важную роль в том, чтобы донести до мира, что именно происходит в Украине. Информация в сжатом виде попадает на аккаунты исследователей, после чего фильтруется в СМИ и доносится до читателей. «Это точно привлекает большое количество вниманий. Некоторые аналитики даже считают, что работа OSINT-сообщества используется украинскими военными», — говорит О’Коннор.

Тем не менее, не стоит сбрасывать возможность использования этой информации для информационной борьбы, которая каждую секунду происходит и в онлайн-пространстве. Поэтому пользователям с большим количествам подписчиков важно проверять публикуемую информацию, ведь любая ошибка может стоить очень дорого.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram та Instagram.