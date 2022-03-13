Спасайтесь, пока не поздно. Для солдат РФ и Белоруссии создали сайт с инструкцией, как не выполнять преступные приказы
Военнослужащий заявляет о деморализации даже среди командного состава ВС РФ (Фото:@buch1004/Twitter)
В Украине создали сайт с инструкцией для российских и белорусских военнослужащих, которые не желают выполнять преступные приказы.
Онлайн-ресурс www.defenseua.com создан для того, чтобы российские и белорусские военные могли найти контакты правительственных организаций и подробную инструкцию, как не принимать участия в преступной войне против украинского народа.
В то же время военным стран-агрессоров будут предоставлены гарантии соблюдения Женевской конвенции по содержанию военнопленных.
Сайт будет доступен на четырех языках: украинском, русском, английском и белорусском.
Портал содержит ссылки на официальные источники информации для противодействия дезинформации.
Кроме этого, на сайте есть ссылки, чтобы помочь Вооруженным силам Украины, где каждый желающий может сделать денежный перевод.
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