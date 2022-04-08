Потеря доходов и жалобы Жириновского. Хакеры получили доступ ко внутренним документам российских СМИ — вот, что там обнаружилось
Журналист показал самые интересные находки, обнаруженные в огромном архиве объемом 786,2 ГБ (Фото:Сайт президента РФ)
4 апреля организация Distributed Denial of Secrets (DDoSecrets) опубликовала архив российского государственного медиахолдинга ВГТРК (Россия 1, Россия 24, Вести FM). В нем обнаружилось огромное количество интересной информации.
После начала полномасштабной войны России против Украины хакеры со всего мира заявили о своей поддержке украинского народа и начала проводить кибератаки против россиян. Помимо DDoS-атак, хакеры похищают огромное количество данных, которые все больше вскрывают грязные секреты правительства РФ и российской машины пропаганды.
Организация Distributed Denial of Secrets (DDoSecrets) стала неофициальный информационным центром, куда хакеры отправляют гигабайты тщательно скрываемой информации, которая теперь становится достоянием общества. Это небольшая организация, которая в основном состоит из американских журналистов и активистов. С 2018 года DDoSecrets распространила взломанные и слитые данные более чем 200 организаций, среди которых правоохранительные органы США, офшорные банковские фирмы и даже министерства Азербайджана и Камбоджи.
DDoSecrets сравнивают с WikiLeaks — организацией, которая стала первым «издателем» секретных материалов. В последнее время все внимание DDoSecrets сосредоточено на России. За последние полтора месяца организация обнародовала около 10 массивов данных, которые хакеры сумели получить, взломав Роскомнадзор, Центральный банк РФ, государственную корпорацию Росатом и медиахолдинг ВГТРК.
За взломом ВГТРК стоит хакерская группировка Network Battalion 65′ (NB65), связанная с Anonymous. Именно она и передала архив с тысячами электронных писем и документов в DDoSecrets. Представитель NB65 отметил, что в ближайшие недели на сайте организации, вероятно, будет появляться все больше информации о деятельности российских компаний и правительства. «Мы будем взламывать все, что сможем, пока Россия не прекратит войну в Украине», — говорит он.
Однако добыть архив — это лишь часть проблемы. Его объем составляет 786,2 ГБ — разобрать такое количество информации не так уж и просто. Этим занялся расследователь Bellingcat Арик Толер. Теперь он рассказывает о любопытных находках в своем Twitter.
Огромный файл с более чем миллионом различных контактов.
Расследователь обратил внимание на архив «Приемная Председателя» размером в 4,7 ГБ, в котором находятся электронные письма, отправленные гендиректору ВГТРК Олегу Добродееву его ассистентом. В них есть обзоры и переведенные материалы из зарубежной прессы; переписка об отстранении России от участия в Евровидении; также Добродеев активно следил за теми СМИ, которые упоминают российского пропагандиста Дмитрия Киселева.
Также в почте Добродеева обнаружился PDF-файл с контактными данными российских чиновников и политиков. «Большинство номеров — это офисы/приемные, однако некоторые номера кажутся личными», — отмечает Толер.
А вот недавно умерший Владимир Жириновский жалуется, что один из митингов (теперь уже не) его партии ЛДПР осветили недостаточно и просит «повторить сюжет… в восьмичасовом выпуске программы Вести и более точно отразить цель митинга и его итоги».
Еще одна жалоба Жириновского: политик просит показать в новостях его встречу со студентами, на которой был организован концерт и раздача безалкогольной медовухи. «Через неделю он попал в больницу, поэтому, скорее всего, это его последнее жалобное письмо в жизни (хотя я в этом сомневаюсь, наверняка он писал их даже будучи в коме)», — комментирует расследователь.
На утверждение поздравительных открыток, их шрифта, курсивов, обращения «Дорогой/Уважаемый» и имен уходит немало времени. В итоге большинство становятся «Уважаемыми», хотя есть и несколько «Дорогих». А некого Василия не только не уважили, но и оставили без отчества…
Список VIP-гостей на неизвестное мероприятие. Министр оборон РФ Сергей Шойгу прибыл с большой свитой.
Российские пропагандисты Кисилев, Добродеев и Михайлов умоляют Медведева снизить размер арендной платы за землю, где расположены их офисы.
Список вопросов для одного из интервью Путина: хотят узнать о «новом оружии» России, очередные вопросы о 90-х и ранних 2000-х, спрашивают, «сколько было отмеряно России до скатывания в пропасть», а также острый вопрос о том, смотрели ли Путин фильм Брат-2 и в чем сила.
Толер отмечает, что это интервью, скорее всего, было записано 19 февраля, однако вряд ли где-то публиковалось.
В России до сих пор пользуются телеграммами — вот, к примеру, подписанное Путиным поздравление ВГТРК с 30-летием.
Буквально за две недели до того, как их взломали, во ВГТРК проводили работу с персоналом и рассылали файл «О рекомендация при подготовке к компьютерным атакам».
А за две недели до начала полномасштабной войны главе ВГТРК Добродееву предложили снять фильм «Немецкая Украина. От гетмана до гауляйтера», в котором различные т.н. эксперты рассказывали бы о «нацистском сотрудничестве в Украине». Письмо отправил главный редактор телеканала История, входящего в медиахолдинг ВГТРК Алексей Денисов. Обещал, что фильм можно сделать до 22 июня, а на съемки просил почти 8 млн рублей.
Бюджет компаний ВГТРК, авиакомпании Россия и Совтелеэкспорт.
На момент написания заметки, последние интересные данные, которые показал расследователь — результаты переписки с компанией Google, которая отключила монетизацию роликов медиахолдинга. Приблизительная оценка потерь — около $8 млн. Из-за этого в ВГТРК просят российское правительство предоставить им льготы из-за потери источника заработка.
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