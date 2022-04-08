Война будущего. Как искусственный интеллект помогает перехватывать и прослушивать переговоры русских военных 8 апреля, 07:03 Цей матеріал також доступний українською Российские войска в Донецкой области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Искусственный интеллект отыгрывает все более важную роль в течении этой войны. Вот, как машинное обучение помогает отслеживать и анализировать переговоры российских солдат.

С самого начала войны оккупанты сталкиваются с проблемой шифрования своих переговоров. Недавно НВ рассказывал о том, что россияне часто используют незащищенные каналы связи, из-за чего их переговоры сумела перехватить британская компания ShadowBreak Intl.

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По мере развития войны ситуация особо не изменилась. Российские солдаты даже доходят до использования обычных мобильных телефонов, поскольку все переговоры по рациям глушатся так сильно, что те не могут расслышать друг друга из-за постоянных помех.

Однако перехватить сообщения — это только часть проблемы, особенно для тех, кто не владеет русским языком. Помимо своей разведки, украинская армия прибегает к помощи западных партнеров, которые могут не так оперативно обрабатывать поступающую информацию из-за того, что им нужно не только правильно перевести, но и точно интерпретировать, что именно требует российское командование от своих войск.

Издание Wired опубликовало материал о том, как новейшие разработки в сфере искусственного интеллекта помогают американским компаниям прослушивать переговоры оккупантов, переводить их и анализировать. НВ приводит главные тезисы из материала.



Возможности ИИ значительно расширились за последнее десятилетие. Искусственный интеллект уже умеет распознавать изображения, распознавать речь, переводить, распознавать лица и выполнять множество других задач с поразительной точностью. Из-за высокой численности живой силы и техники войск России перехват их переговоров может значительно повлиять на результат войны для Украины.

Американская компания Primer показала, насколько ценным может стать машинное обучение для анализа разведывательной информации. К примеру, для украинской армии анализ перехваченных сообщений по-прежнему требует, чтобы аналитики сидели и самостоятельно расшифровывали сообщения и интерпретировали приказы командования войск РФ. Однако новейшие разработке в сфере ИИ показывают, что с этой задачей вполне может справиться и компьютер.

Primer уже начала продавать свои алгоритмы, обученные расшифровывать и переводить переговоры, а также извлекать ключевые термины или фразы. Сейчас ИИ компании умеет собирать звук, убирать лишний шум, чтобы речь было слышно четче, транскрибировать и переводить русскую речь, а также выделять ключевые слова, относящиеся к ситуации на поле боя. Для этого ИИ пришлось переучивать, чтобы он умел распознавать термины, обозначающие военную технику и вооружение.

Именно возможность быстро обучать ИИ станет главным преимуществом в будущех войнах, отмечает Шон Гурли, генеральный директор Primer. По его словам, компания уже начала предоставлять свои инструменты другим сторонам — более конкретную информацию озвучивать он отказался. Также сразу несколько американских компаний поделились своими технологией, информацией и опытом с Украиной.



Primer — это лишь одна из растущего числа компаний, которые используют ИИ и другие инновационные технологии в военных целях. Участие подобных компаний в войне определенно приведет к вопросу о власти, которую гарантирует наличие подобной информации, а также о потенциальном вовлечении этих компаний в международные конфликты.

Военные аналитики удивляются тому, что некоторые российские войска используют незащищенные радиоканалы, особенно учитывая, что во время прошлых войн, развязанных Россией, они использовали именно эту слабость противников. По словам Питера Сингера, старшего научного сотрудника аналитического центра New America, это говорит о нехватке ресурсов и неподготовленности к войне. «Они должны были знат об этих рисках», — отмечает он.

Колдер Уолтон, историк шпионажа из Гарварда говорит, что война в Украине показала ценность информации, которую можно добыть из открытых источников. К примеру, украинская армия смогла убить рекордное количество генералов российской армии, разыскивая на спутниковых или фотографиях, сделанных беспилотниками, седовласых людей возле антенн. Кроме того, использование российскими военными мобильных телефонов часто раскрывало их местонахождение, а прослушка помогала узнать детали планирования некоторых миссий.

Анализ информации из открытых источников тянет за собой титаническое количество работы, с которым сложно справиться человеку. Машинное обучение стало идеальным решением этой проблемы.



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