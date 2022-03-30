Украинец взломал и практически разрушил одну из опаснейших российских хакерских группировок 30 марта, 20:03 Цей матеріал також доступний українською Многие эксперты по кибербезопасности уже давно подозревают, что группировка близко сотрудничает с российским ФСБ (Фото:FLY: D / Unsplash)

Украинский аноним взломал базу данных российской группировки Trickbot, в которой, как считается, были собраны едва ли не лучшие российские хакеры, возможно сотрудничавшие со спецслужбами.



Об этой истории рассказал журнал The Wall Street Journal. НВ пересказывает самые интересные моменты из статьи.

В разгар пандемии коронавируса группировка планировала нападение на более 400 больниц в США. «Будет паника», — написал хакер на русском языке в одном из внутренних чатов группировки Trickbot. Власти США и исследователи в области кибербезопасности сорвали большую часть плана, предупредив больницы до того, как вирус доберется до компьютеров больниц, однако хакеры все равно попытались провести свою безуспешную атаку.

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Считается, что именно Trickbot стоит за созданием программы-вымогателя Conti, ставшей самой используемой программой в 2021 году. По данным ФБР, она использовалась в атаках на американские больницы и колл-центры 911, а также против национальной системы здравоохранения Ирландии, из-за чего врачи не могли принимать больных раком людей. Код программы использовался для создания еще одного похожего вируса Ryuk, который использовался в 2018 году для атаки на как минимум 235 больниц общего профиля и других медицинских учреждений в США.

Суть работы программы вымогателя, если упростить сводится к полной блокировке файлов на компьютере до тех пор, пока жертва не заплатит. Это большой бизнес — только за первое полугодие 2021 года американские компании заплатили таким образом более $600 млн.



Начиная с 2018 года Trickbot и филиалы группировки украли сотни миллионов долларов, взламывая компьютеры больниц, школ и представителей власти. По данным аналитической компании Chainalysis, хакерам удалось заработать около $70 млн в 2020 году, более $200 млн в 2021 году, а за период до начала марта 2022 года группировка забрала у своих жертв $13,5 млн.

Уже давно существуют подозрения, что группировка близко сотрудничает с российским ФСБ, получая от них информацию о потенциальных целях. За это хакеры воруют различные разведданные и секретные сведения у своих жертв.

К примеру, один из хакеров писал, что взломал электронную почту одного из журналистов организации Bellingcat, которая в тот момент занималась расследованием отравления Алексея Навального и причастности к нему ФСБ. Также члены группировки одобряли войну в Украине.

Американские власти несколько лет следили за Trickbot, однако не добились существенного прогресса в поимке преступников.

Однако теперь группировка оказалась под ударом, причем гораздо более серьезным, чем могла себе представить. Анонимный исследователь из Украины 27 февраля, а затем и 22 марта опубликовал исходный код программы-вымогателя Conti, а также переписку хакеров. Сам он отказался от дополнительных комментариев изданию. 22 участника, чьи электронные адреса засветились во внутренней переписке группировки, также не ответили на запрос о комментариях.



Более 200 тыс. сообщений, которыми обменялись между собой 450 участников группировки, менеджеров, координаторов и партнеров Trickbot за период с июня 2020 года по настоящее время, вскрыли преступный синдикат, а также то, как именно они справлялись с контратаками, их попытки диверсифицировать свою деятельность, а также начать разработку собственной криптовалюты. Помимо переписки, там есть также технические детали программы-вымогателя Conti.

Также Trickbot запустила свою партнерскую программу, к которой могли присоединиться другие преступники, таким образом получая доступ не только к программе-вымогателю, но также право пользование серверами группировки и помощью обученных переговорщиков.

«Они не различают цели, им все равно что атаковать — даже если это больница. Все, что им нужно, это деньги», — говорит Джон Фоккер, руководитель отдела киберрасследований в охранной фирме Trellix.

Украинец, опубликовавший файлы группировки, вероятно был одним из немногих аналитиков по кибербезопасности, которому удалось проникнуть в электронную инфраструктуру Trickbot. В переписке можно проследить за реакцией хакеров на блокировку компанией Microsoft серверов, которые арендовала группировка.

Примерно в то же время Киберкомандованию США удалось удалить программу-вымогатель с нескольких тысяч компьютеров, зараженных вирусом Conti. Тогда группировка решила атаковать компьютеры больниц, которые боролись с распространением COVID-19. Исследователи кибербезопасности, которые следили за Tricked, предупредили власти США, а Министерство внутренней безопасности предупредило больницы, что помогло отразить хакерскую атаку.



Судя по слитым сообщениям, после этого менеджеры Trickbot начали искать в группе источники утечки: «Проверил все вдоль и поперек, на ПК ничего нет, никаких утечек трафика», — пишет один из хакеров.

Группировка достаточно децентрализована, и, чтобы ее обезвредить, недостаточно арестовать 1−2 «боссов». Со временем там появился даже отдел кадров, который работает над вербовкой новых хакеров, пока те травят анекдоты, отпрашиваются к стоматологу и обсуждают отпуск.

В прошлом году ФБР арестовало в Майами Аллу Витте, гражданку Латвии с российскими корнями, которая была одним из ключевых разработчиков киберпреступной группировки. Тогда хакеры активно работали над поисками адвоката для нее, а также обсуждали возможное финансирование его работы, используя похищенные деньги. Главная стратегия защиты — показать, что Витте якобы не знала, на кого работает и чем занимается.

В конце февраля группировка также высказывалась, что поддерживает Кремль в войне против Украины.

После большой утечки группировка близка к развалу. Сейчас ее члены пытаются восстановить утраченное, однако значительных успехов не имеют. Намного активнее в Trickbot заняты сокрытием и уничтожением улик. «Кто нас слил?», — спрашивает один из хакеров.



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