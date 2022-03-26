Теронлифанс. Девушки собрали почти 4 млн гривен на помощь армии и волонтерам, рассылая свои эротические фотографии 26 марта, 20:03 Цей матеріал також доступний українською Сначала идея казалась достаточно абсурдной, однако уже в первые дни она показала свою эффективность (Фото:Теронлифанс)

Две девушки из Беларуси и Украины организовали Теронлифанс — движение, которое мотивирует людей отправлять деньги на нужды украинской армии, противостоящей российской агрессии.



Война России против Украины потребовала всеобщей мобилизации. Кто-то сражается с оккупантами на фронте, кто-то помогает снабжению армии, волонтеры развозят гуманитарную помощь, а те, кто сумел сохранить работу, поддерживают экономику страны.

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Однако две девушки — Настя из Беларуси и Настя из Украины (фамилии и города не называем по просьбе героинь материала) подошли к вопросу с необычной стороны. Чтобы мотивировать людей жертвовать деньги украинской армии, они организовали движение Теронлифанс — отсылка к ТРО и площадке Onlyfans.

Мы поговорили с Настей и подробнее узнали об успешности его работы, самом большом пожертвовании и «штате» девушек, которые готовы мотивировать людей помогать армии.

С чего все началось?

Когда началось полномасштабное вторжение российских войск, Настя находилась в Загребе, куда она за неделю до этого уехала в отпуск. В Киеве, где она жила, у нее осталось практически все — квартира, животные, работа, друзья, а потому сразу же решила помогать всеми своими силами из-за границы.

У девушки был относительно популярный аккаунт в Twitter благодаря увлечению видеоиграми. Поэтому она начала активно публиковать информацию — кому требуется помощь, как можно выехать за границу, как и куда жертвовать деньги и так далее.



На третий день войны Насте написали с просьбой найти машину из Харькова. Ее посты о помощи собрали много лайков и ретвитов, но не было самого важного — результата. Тогда Настя дописала под оригинальным твитом, что отправит нюдсы тому, кто найдет машину. Это помогло — машина нашлась достаточно быстро.

Следующим утром Настя получила десятки сообщений, с предложением отправить ей денег, чтобы тоже получить фотографии. Девушка предложила отправлять деньги ЗСУ, а не ей, поскольку не испытывала финансовых проблем. Это твиты быстро стали популярными — и уже к вечеру ее подруга нарисовала арт и логотип проекта Теронлифанс.

Сначала идея казалась достаточно абсурдной. «Но когда мы в первые дни собрали около 200 тыс. гривен, то стало понятно — это работает. Идея лежала на поверхности, потому что в твиттере многие девочки любят постить нюдсы по четвергам. Мы всего лишь направили это в нужное русло. И к нам начали приходить эти самые девочки с просьбой присоединиться».

Как работает Теронлифанс?

Схема достаточно простая. Первым делом нужно отправить пожертвование для украинской армии. Для этого подойдет любой донат — от спецсчета ЗСУ в Нацбанке и больших фондов вроде Повернись живим до адресной помощи местным ТРО.

Помимо общего сбора денег девушки могут заниматься адресной помощью — к примеру, по словам Насти, они просили людей жертвовать деньги на бронежилеты для Винницкой ТРО, а также собирали деньги для помощи зоопарку в Николаеве и ТРО в Белой Церкви.



Когда деньги отправлены, делаете скриншот транзакции и отправляете одной из девушек, которые есть в списке Теронлифанс в Twitter. Там можно найти всех участниц проекта — сейчас их около 10, еще 15 присоединились к движению анонимно, просто отдав свои снимки. Через небольшой промежуток времени вы получаете фото.

Насколько успешно работает движение?

В среднем люди жертвуют около 5 тыс. гривен, чаще всего присылают скриншоты с суммами около 1−1,5 тыс. грн. «Самый мелкий донат — был на 50 грн, самый большой — на $3 тыс. Таким донатерам мы отдаем бесплатные подписки на онлифансы моделей, которые нам их и выделили», — рассказывает Настя.

Отдельно она отмечает, что девушки не берут за свои фотографии ни копейки и никаких денег на личные счета не просят. Все, что им нужно — это скриншот с благотворительной помощью.

Вечером все отчитываются о проделанной работе, после чего происходит подсчет собранной помощи. Количество отправленных фотографий Настя подсчитать не смогла — их уже слишком много.

Также в Теронлифанс ведут список «не особо честных людей», которые рассылают скриншоты сразу нескольким девушкам. «Для таких у нас отдельная тетрадочка и публичный позор после победы», — говорит Настя.

На момент написания статьи, девушки мотивировали отправить более 3,7 млн гривен на помощь армии.

Они планируют работать вплоть до победы Украины — после войны проект будет закрыт.

