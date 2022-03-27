Россия проиграла информационную борьбу. Теперь ей на помощь пришли консерваторы из США 27 марта, 20:03 Цей матеріал також доступний українською Такер Карлсон — один из главных рупоров российской пропаганды в США (Фото:скриншот/YouTube/Fox News)

Во время войны против Украины Россия показала слабость не только своей армии, но и пропаганды. Ей на выручку пришли американские консерваторы, которые пытаются легитимизировать российские фейки на западном информпространстве.



Российская пропаганда долгое время отравляла умы не только россиян, но и активно работала на западную аудиторию. Война в Украине показала, что рано или поздно правда победит — вопрос только, какой ценой.

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Прямо сейчас российские нарративы работают только внутри самой РФ, частично в Китае и некоторых других авторитарных странах. Весь мир видит, что на самом деле происходит в Украине и безапелляционно поддерживает украинцев.

Тем не менее, даже в США — стране, которая является едва ли не главным союзником Украины — все активнее распространяются метастазы российской пропаганды. Этим занимаются не только конспирологи из популярного там движения QAnon, но и консервативный телеканал Fox News.

Новый американский герой российской пропаганды — ведущий телеканала Такер Карлсон.



В последнем на момент написания статьи выпуске его программы Карлсон утверждает, что биолаборатории на территории Украины финансирует инвестфонд Rosemont Seneca, которым управляет Хантер Байден, сын президента США Джо Байдена. Используя имя Хантера Байдена, американские консервативные СМИ заставляют немалую часть американцев, поддерживающих республиканцев, верить в ложь российской пропаганды.

Это — продолжение российской риторики, которая охватила местные провластные СМИ в последнее время. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и вовсе напрямую обвинил Байдена-старшего в прямой причастности к якобы разработке биологического оружия.

Подобные месседжи активно начали появляться еще в первый день полномасштабного вторжения России в Украину. Так, в Twitter одного из давних поклонников американского конспирологического движения QAnon под псевдонимом WarClandestine появилось сообщение, что в Украине существует 30 биолабораторий.

«Китай и Россия косвенно (и правильно) обвинили США во вспышке [Covid-19]. Они опасаются, что у США и союзников есть еще больше биооружия», — написал WarClandestine, чей аккаунт уже забанен за распространение дезинормации.



Стоит упомянуть, что россияне пытались раскрутить эту ложь на протяжении нескольких лет, однако именно после начала полномасштабной войны мифы об украинских лабораториях, разрабатывающих биологическое оружие, «угрожающее всему миру» начали обретать новую силу. Теперь их распространяют не только СМИ, подчиняющиеся российскому правительству, но и минобороны РФ, и Сергей Лавров, и вышеупомянутый Володин.

Дошло даже до того, что россияне подняли вопрос о биологических лабораториях в Украине на заседании Совбеза ООН. Однако и там российская пропаганда потерпела крах — верховный представитель организации по вопросам разоружения Идзуми Накамицу заявила, что ООН «не известно» о какой-либо программе биологического оружия в Украине. В ООН добавили, что этому нет никаких доказательств, поэтому обвинения России можно считать беспочвенными. Страны-члены назвали утверждение РФ о биологическом оружии в Украине «ложью» и «полным бредом».

Единственное, в чем российская пропаганда не врет — в Украине действительно есть лаборатории, которые финансируются США. Однако настоящая цель их работы — выявление возбудителей инфекционных болезней, которые со временем могут перерасти в эпидемию. Проще говоря, это исследования потенциально опасных болезней и их переносчиков. Тем не менее, никто не говорит о работе над подобным биологическим оружием — все ученые подчеркивают, что такие исследования несут лишь научный интерес.

Сегодня история об «опасных» биолабораториях обсуждается во всем мире. Исследовательская группа Brookings изучила информационное пространство и выяснила, что в США эту риторику поддерживает не только Fox News, но и различные ведущие право-консервативных подкастов. Они активно делятся «сенсационными данными» о работе этих лабораторий и социальные сети практически никак не мешают этому — около 80% постов в Facebook, посвященных этой теме, не отмечены как содержащие частично или полностью ложную информацию.

Результаты этой работы можно увидеть по всему миру — вот, например, Мэтью, живущий в британском Дерби, обвиняет украинское правительство и независимые СМИ во лжи, утверждая, что все последствия бомбардировок в Украине сфальсифиированы, а россияне спасают мир от биологического оружия.



Многие эксперты опасаются, что, распространяя подобную ложь, Россия готовится к применению химического оружия в Украине. А работа консервативных американских медиа создает в мире картинку альтернативной и ложной реальности, помогающей российским пропагандистам еще больше искривлять суть происходящей войны.

