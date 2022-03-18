Украинское биологическое оружие — один из главных фейков российской пропаганды. Вот почему это наглая ложь 18 марта, 07:32 Цей матеріал також доступний українською Россия активно разгоняет фейк о разработках биологического оружия в Украине (Фото:Michal Jarmoluk / Pixabay)

Россия активно распространяет фейки о биолабораториях на территории Украины, финансируемых США, и создающих новые виды биологического оружия. Корнелия Силаги, сотрудница одной из этих лабораторий, разоблачает этот миф.



Уже несколько недель российская пропаганда активно раскручивает месседж фейками об украинских биолабораториях, разрабатывающих новые виды биологического оружия. Финансирует все эти работы, конечно же, США.

На прошлой неделе все перешло на новый уровень — и обвинения по поводу создания биологического оружия пошли уже со стороны минобороны РФ, а не обычных подручных журналистов. Кремль официально обвинил Украину в разработке коронавируса, а также в работах с возбудителями африканской чумы свиней и сибирской язвой.

Минздрав Украины еще в начале марта выступил с опровержением этой информации.



«В очередной раз подчеркиваем, что на территории Украины нет „американских лабораторий“. Все существующие в Украине лабораторные способности выполняют единственную общую цель — индикация и идентификация возбудителей инфекционных болезней, имеющих значительный эпидемический потенциал и/или международное значение и подпадающие под регуляцию международных медико-санитарных правил», — гласит заявление Министерства здравоохранения Украины.

В США эти обвинения назвали «классической российской пропагандой», отметив, что подобные заявления «смешны» и «откровенно лживы». По словам спикера Госдепартамента Неда Прайса, Россия «придумывает ложные поводы, пытаясь оправдать собственные ужасающие действия в Украине».

Несколько дней назад Россия подняла вопрос о биологических лабораториях в Украине на заседании Совбеза ООН. Однако и там российская пропаганда потерпела крах — верховный представитель организации по вопросам разоружения Идзуми Накамицу заявила, что ООН «не известно» о какой-либо программе биологического оружия в Украине.

В ООН добавили, что этому нет никаких доказательств, поэтому обвинения России можно считать беспочвенными. Страны-члены назвали утверждение РФ о биологическом оружии в Украине «ложью» и «полным бредом».

Тем не менее, машина российской пропаганды и не думает останавливаться. Теперь включились Роспотребнадзор с войсками радиационной и химической защиты — по их версии, Украина пытается травить врага туберкулезом.

Эту волну подхватил и Китай, хоть и не на официальном уровне. Сразу несколько местных СМИ, среди которых государственное информационное агентство Синьхуа, заявили о том, что на территории Украины действительно находятся биологические лаборатории, в которых ученые работают над тем, чтобы научиться распространять патогены через животных.



Факт существования биолабораторий на территории Украины не опровергает даже украинский Минздрав. Однако, как уже было отмечено выше, единственная цель их работы — выявление возбудителей инфекционных болезней, которые со временем могут перерасти в эпидемию. Проще говоря, это исследования потенциально опасных болезней и их переносчиков. Тем не менее, никто не говорит о работе над подобным биологическим оружием — все ученые подчеркивают, что такие исследования несут лишь научный интерес.

Это подчеркивает и Корнелия Силаги, профессор из Института Фридриха Леффлера, с 2020 года работавшая в сотрудничестве с коллегами из Украины в Институте экспериментальной и клинической ветеринарии в Харькове.

Ученые изучали паразитов летучих мышей, чтобы понять, какие виды бактерий могут переносить украинские летучие мыши. Это должно было бы стать первым шагом для выявления любых потенциальных угроз для здоровья человека.

Исследователи собрали 140 блох, клещей и мух, которые были на летучих мышах в восточных областях Украины. Паразитов поместили в этанол и отправили в Германию, где анализ ДНК показал наличие патогенов риккетсии — распространенной бактерии, которую переносят клещи. Результаты этой работы были представлены на конференции Немецкого ветеринарного общества в 2021 году.

«Это было очень простое эпидемиологическое исследование», — говорит Силаги. Однако теперь российская пропаганда пытается выдать ее работу за часть секретной разработки биологического оружия, финансируемой Западом.

Во время заседания ООН, созванного Россией, российский дипломат Василий Небензя заявил, что «летучие мыши рассматривались как переносчики потенциальных агентов биологического оружия». Он ответил, что судьба образцов летучих мышей и бактерий неизвестна, а это, якобы, свидетельствует о том, что «они могут быть украдены в террористических целях или проданы на черном рынке». В качестве доказательства своей теории он представил соглашение о передаче образцов немецкому институту.

Силаги опровергает эти обвинения, называя их полной чушью: «Я знаю их судьбу — они у меня в морозилке». Кроме того, все патогены были уничтожены этанолом, который использовался для сохранения паразитов. Отдельно ученая отмечает, что никакого американского финансирования ее проект не получал. «То, что это представляют как биологическое оружие — полное безумие», — говорит Силаги.

Ей сложно сказать, как минобороны России могло получить в свое распоряжение соглашение о передаче образцов в немецкий институт. Харьковский биолог Антон Влащенко, помогавший Силаги в ее работе, подозревает, что одна из учетных записей электронной почты команды была взломана россиянами.

«У нас нет генетических лабораторий, которые нужны для разработки биологического оружия. Забавно слышать от россиян, что мы проводим подобные исследования», — говорит ученый. Тем не менее, он отмечает, что во время войны может произойти всякое и, если он попадет в плен российских военных, его могут замучить и заставить рассказать буквально любую чушь, выдав ее за «признание».

«Очень странно быть в центре подобных абсурдных обвинений. Русские должны знать, что это ложь», — говорит Силаги.



Читайте также: Самые идиотские фейки РФ и Беларуси с момента начала войны

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.