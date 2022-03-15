Украинские ученые призвали научный мир бойкотировать российских исследователей. Есть первые результаты 15 марта, 14:15 Цей матеріал також доступний українською Ответом на войну, которую начала Россия, должна быть полная изоляция — в том числе и российских ученых (Фото:Генштаб ВСУ)

Украинские ученые требуют от международного сообщества прекратить сотрудничество с исследователями из РФ. Уже начинают появляться первые результаты — хотя и не все научные журналы готовы лишать российских ученых возможности публикации.



Вскоре после начала полномасштабного вторжения России, украинские ученые обратились к мировому сообществу с просьбой прекратить сотрудничать и финансировать российских ученых.

«Российская Федерация совершила коварное и абсолютно позорное военное нападение на нашу страну!.. В данной ситуации свое веское слово должно сказать прогрессивное мировое научное сообщество… По нашему убеждению, в ХХІ веке и в 2022 году или не лучшим ответом на танки, системы залпового огня и ракеты является закрытый доступ к высоким технологиям, инновациям, научным исследованиям и информационной поддержке», — пишут украинские ученые в своем открытом письме.

Это обращение вызвало множество споров в международном научном сообществе о том, стоит ли лишать российских ученых возможности публикации в международных журналах. Издание Nature написало о том, как сейчас развивается эта ситуация.

Существует позиция, что бойкот является правильным с моральной точки зрения в поддержку Украины. Ученые считают, что это может помочь положить конец войне, а такой шаг стимулирует российских исследователей действовать активнее, чтобы прекратить вторжение.



Как минимум один международный научный журнал, Journal of Molecular Structure, который издает компания Elsevier, заявил, что не будет принимать статьи, написанные российскими учеными, которые финансируются российскими учреждениями. «Правило будет действовать до тех пор, пока не прекратится война, а беженцы смогут вернуться к себе домой, к своим семьям», — гласит заявление редакции.

Elsevier отмечает, что ввело ограничения исключительно для ученых, которые работают в российских институтах — исследователи, работающие за границей и сотрудничающие с заграничными учреждениями, к публикации все еще допускаются.

Компания Clarivate, управляющая базой данных Web of Science, заявила о прекращении всей коммерческой деятельности в России и немедленном закрытии местного офиса. Также в компании прекратили сотрудничество с научными журналами из России и Беларуси.

Однако некоторые научные журналы уверены, что изоляция российских ученых принесет больше вреда, чем пользы. Российские власти уже и сами сделали первые шаги к изоляции местных ученых, заявив, что планируют отменить требование, согласно которому ученые, финансируемые государством, публикуются в признанных зарубежных журналах. Российские исследователи уверены — этот шаг лишь навредит российской науке, а не поможет ей.

Выступающие против бойкота утверждают, что наука может быть частью дипломатического канала, а подобный шаг лишь накажет российских ученых, которые выступают против войны.



На момент написания статьи, о прекращении сотрудничества с российскими учеными заявили немногие научные журналы. К примеру, Nature и Science в своих редакционных статьях осудили войну России против Украины, однако явно высказались против изоляции российских ученых — якобы это «расколет мировое исследовательское сообщество и ограничит обмен научными знаниями».

Многие российские ученые также выступают против бойкота. Политолог одного из российских университетов, попросивший не называть его имени из-за опасений за свою безопасность, утверждает, что большая часть научного российского сообщества выступают против войны в Украине, а некоторые даже участвовали в антивоенных демонстрациях. По его словам, отказ публиковать статьи в международных журналах «не окажет никакого влияния на политику Кремля».

Украинские ученые уверены в обратном — российские исследователи должны делать больше, чтобы прекратить войну. Мирослава Гладченко, изучающая политику высшего образования в Национальном университете наук о жизни и окружающей среды Украины говорит, что бойкот российских ученых заставит их «переоценить свою деятельность и внести вклад в развитие гражданского общества в своей стране».



Читайте также: Может ли Россия применить химическое оружие против Украины и какое именно

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram та Instagram.