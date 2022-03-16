Каждый из нас — победитель. Как Украина разгромила Россию в информационной войне 16 марта, 21:03 Цей матеріал також доступний українською Война в Украине показала — российская пропаганда не является такой сильной, какой ее считали на Западе. (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev/File Photo)

Война в Украине показала слабость и некомпетентность не только российской армии, но и российской пропаганды. Однако расслабляться пока что рано.



Россия долгое время считалась едва ли не сильнейшим игроком информационных войн. За прошлое десятилетие российская пропаганда сумела провести сразу несколько успешных операций по дестабилизации обстановки на Западе — среди самых успешных определенно стоит вмешательство в выборы президента США в 2016 году.

Тем не менее, война в Украине показала, что сила российской пропаганды явно преувеличена. Сейчас она действует исключительно внутри самой России, в то время как весь мир видит, что на самом деле происходит в Украине и безапелляционно поддерживает украинцев. Даже самый надежный геополитический союзник России — Китай — не желает публично поддерживать Кремль, хотя и продолжает развивать нарративы российской пропаганды о биолабораториях на территории Украины, финансируемых США.

Россия готовилась к войне в информационном пространстве и даже начала применять относительно новую тактику в попытке дискредитировать кадры военных преступлений, которые демонстрирует всему миру Украина. Помимо просто фейковой информации, к которой все уже привыкли, россияне пытаются скомпрометировать настоящие видео с подбитой военной техникой и авиаударами, которые наносятся по жилым районам городов и селам, используя фейковые «изобличающие» видео.

«Я поражен тем, как цифровой след конфликта одновременно подтвердил и перевернул некоторые давние представления и ожидания относительно информационной войны. За последние полвека активисты, журналисты и ученые по всему миру изучали и документировали, как информация передается через интернет и как ею манипулируют. За последние две недели некоторые узнали, что их выводы слабо работают в военное время», — пишет в своей статье журналист The Atlantic Чарли Уорзел.

Если до начала полномасштабной войны пропаганда и теории заговора активно расходились по интернету и быстро находили все новых сторонников (достаточно вспомнить даже коронавирус и тысячи конспирологических идей, которые расходились в онлайн-пространстве), то свидетельства о происходящих событиях на фронте событиях в большей степени транслируют реальную картину происходящих событий.

В 2022 году у свободных людей есть множество способов получать новую информацию — максимально оперативно, качественно и доступно. Это могут быть как различные СМИ, так и отдельные журналисты, блогеры и лидеры мнений, которые активно работают в соцсетях. Безусловно, этим могут активно пользоваться и россияне, однако реалии войны в Украине показали — сейчас их пропаганда не работает практически нигде.

Сложно вести успешную информационную войну, когда все видят, что именно несет с собой российская армия — насилие, смерть и разрушения.

Социальные сети стали основой украинского противостояния российской версии «правды». Благодаря широкому распространению интернета, люди оперативно освещали, что происходит буквально возле их домов: они показывали, что российские солдаты действительно атакуют гражданское население, занимаются мародерством, а война буквально за несколько дней переросла в террор.



К тому же, все российские источники информации максимально централизованы. Facebook, Instagram, Twitter, оппозиционные СМИ — любой источник информации, через который местное население получало информацию, отличную от российской пропаганды, блокируется. Таким образом, российская пропаганда все еще успешна внутри своей страны. Однако мировую информационную войну пропагандисты полностью провалили.

Благодарить за это стоит сразу несколько «интернет-батальонов»:

Во-первых, это активные действия украинской власти. Владимир Зеленский быстро стал одним из символов борьбы украинцев, а его обращения постоянно направлены на поддержание боевого духа как армии, так и всего украинского народа.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров также активно работает с тысячами международных компаний, донося им правдивую информацию и доходчиво объясняя, что любое сотрудничество с Россией является токсичным. Результаты этой работы — колоссальные: с российского рынка ушли сотни больших компаний, которые выделяют средства на поддержку украинских беженцев. А сотрудники этих компаний узнают правду о войне в Украине.

Украинская армия также оперативно обновляет огромное количество информации — начиная от потерь врага и заканчивая призывами не публиковать точные адреса попаданий вражеских снарядов.

Во-вторых, это украинская кибер-армия. В Telegram появилось сразу несколько каналов, которые организовывают цифровое сопротивление, противостоящее российской пропаганде и координирующее кибератаки против российских СМИ в попытке донести правду до международного сообщества.

Элиот Хиггинс, один из основателей проекта Bellingcat, отмечает что впервые за долгое время в информационной войне побеждают именно борцы с дезинформацией, а не ее распространители.

В-третьих, это украинские программисты, которые с первых дней войны атакуют сайты российских СМИ, банков и госорганов (о подобных проектах мы писали здесь, здесь и здесь), а также создают различные сайты, направленные на помощь волонтерам и беженцам из Украины.



В четвертых, это OSINT-сообщество, которое при помощи общедоступной информации анализирует огромное количество спутниковых данных, а также видео и фото из соцсетей освещает войну России против Украины настолько открыто, насколько это вообще возможно.

К информационной войне активно подключилась и многочисленная украинская диаспора за границей: люди активно рассказывали своим друзьям, что на самом деле происходит в их родной стране, а также выходили на митинги в поддержку Украины.

Не стоит также забывать и о силе журналистов, отмечает в своей колонке шведско-американский экономист и дипломат Андерс Аслунд. Весь мир следил за ситуацией вокруг украинских границ задолго до войны. США неоднократно предупреждали о скором начале полномасштабного вторжения, из-за чего в Украине было немало международных корреспондентов.

До сих пор, в большинстве случаев, новости об Украине отдавались на откуп московским офисам больших американских или европейских телеканалов (из-за чего риторика часто была откровенно пророссийской), то теперь корреспонденты со всего мира воочию наблюдают за тем, что происходит в Украине.

Если раньше россиянам удалось заглушить правду для мира, наполняя и без того возбужденное информпространство невероятным количеством фейков и дезинформации, то теперь они с этой задачей не могли справиться. А ведь это — основа российской пропаганды «на экспорт». Пока все занимаются отделением правды от лжи, россияне активно работают над своей версией «правды», постепенно пытаясь сделать ее главной версией, или, как минимум, одной из рабочих, объясняет историк Джонатан Куперсмит.



Россияне слабо подготовились к информационной войне. Они использовали старые нарративы о «нацистах и наркоманах» в Украине, активно распространяли информацию о «спецоперации» (что-то подобное было в 2014 году с «вежливыми людьми» в Крыму). Однако это банально не работает — весь мир понимает, что никакой нацизм в Украине не процветает.

«Было так много разговоров, насколько сильна Россия в дезинформации. Однако сейчас видно, что дело не в их силе, а в том, что мы… не умели ни проверять, ни разоблачать. Мы путали собственную некомпетентность с русским гением», — говорит Хиггинс.

Украина и сама припрятала несколько красивых пропагандистских козырей в рукаве, отмечает The New York Times, назвав их «смесью фактов и мифотворчества». Среди них — сообщение о гибели пограничников на острове Змеиный, а также о Призраке Киева, который сбивает вражеские самолеты один за другим.

В условиях войны пропаганда активно работает в обе стороны. Сейчас каждая публикация в интернете может стать ее частью. Это не попытка «легализовать» русскую пропаганду — и важно это понимать. Журналисты NY Times отмечают, что ни одна из этих историй не создавалась, чтобы дезинформировать общество — скорее это попытка поддержать боевой дух и настроение общества. К тому же, связь с островом Змеиный действительно потерялась, а потому предположение о смерти пограничников было вполне логичным, учитывая обстоятельства.

Ключом к победе в информационной войне в эпоху соцсетей является понимание того, что аудитория является не только ее мишенью, но и ее участником, отмечает Питер Сингер, стратег и старший научный сотрудник аналитического центра New America. Именно единство и желание делиться нужными месседжами со всем миром и стало самым важным оружием, которое и привело к тому, что Украина полностью разгромила Россию на информационном фронте.

Однако расслабляться все еще рано — ведь война не останавливается ни на секунду.



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