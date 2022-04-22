Помочь может каждый. В Украине создали платформу для волонтеров разных направлений — от айтишников до перевозчиков 22 апреля, 19:45 Цей матеріал також доступний українською На платформе все централизовано и отфильтровано по категориям (Фото:Работа в тылу)

В Украине появилась платформа Работа в тылу, которая помогает в поиске волонтеров тем, кому нужны свободные руки; те же, кто хочет помочь, могут найти работу для себя.



«В это тяжелое для нас время, я хочу максимально помочь нашей Украине. Часто вижу, как люди хотят помочь, но не знают, где им найти подходящую работу. На платформе же можно найти либо релевантный существующий запрос, либо создать свой профиль с описанием, с чем именно человек может помочь», — пишет основатель сайта Артур Федоренко.

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Он объясняет, что посты в чатах, в сториз и телеграм-каналах очень быстро теряются. На платформе все централизовано и отфильтровано по категориям.

Можно помогать как онлайн — разрабатывать приложения, рисовать или работать над блокировкой российских пропагандистских каналов и СМИ — так и офлайн, выполняя перевозки, закупая еду и т. д. : «Человек, опубликовавший запрос, будет получать отзывы желающих непосредственно на платформе. Здесь можно вести переписку. Платформа сейчас в бете. Активно обновляю и улучшаю ее, но [продукт] уже полностью рабочий».



Помимо онлайн-платформы, проект запустил и бот в Telegram. В нем можно подписаться на конкретные направления волонтерства и работы, а также получать новые объявления с сайта прямо в мессенджер.

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