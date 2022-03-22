Американские конспирологи и российские пропагандисты. Откуда появился миф о таинственных биолабораториях в Украине? 22 марта, 12:52 Цей матеріал також доступний українською Российская пропаганда активно распространяет дезинформацию о лабораториях на территории Украины, которые разрабатывают биологическое оружие (Фото:Louis Reed / Unsplash)

Россия не устает раскручивать фейковую историю о биолабораториях на территории Украины, которые тайно разрабатывают оружие. Издание The Guardian разобралось, как эта тема появилась в медиапространстве.



Через несколько часов после полномасштабного вторжения России 24 февраля в Twitter одного из давних поклонников американского конспирологического движения QAnon под псевдонимом WarClandestine появилось сообщение, что в Украине существует 30 биолабораторий.

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«Китай и Россия косвенно (и правильно) обвинили США во вспышке [Covid-19]. Они опасаются, что у США и союзников есть еще больше биооружия», — написал WarClandestine, чей аккаунт уже забанен за распространение дезинормации.

Это сообщение стало лишь одним из немногих, суть которых сводится к обвинениям, которые Москва при помощи своих пропагандистов взращивала на протяжении нескольких лет: в США существует секретная программа по созданию биологического оружия, и Восточная Европа играет в ней большую роль. Особенно Украина.

В прошлом году Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России, заявил, что Вашингтон «преднамеренно вызвал» пандемию коронавируса, отметив, что важную роль в этом сыграли финансируемые США лаборатории возле границ РФ и Китая.



В январе болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева, и ранее распространявшая откровенную дезинформацию, которую подхватывала и разносила российская пропаганда, написала статью, обвинив в ней США в проведении биологических экспериментов над украинскими и грузинскими солдатами. За эту работу журналистка даже получила премию от пророссийского латвийского политика, который хотел «поощрить ее за проведенное исследование».

Немногим ранее Джон Марк Дуган — американец, скрывающийся в Москве от обвинений в прослушивании телефонных разговоров и вымогательстве во Флориде — начал публиковать сообщения со схожим смыслом, ссылаясь на «украинских осведомителей». В своих видео он отмечал, что Вашингтон и финансируемые Америкой лаборатории «затеяли очень опасную игру».

Издание утверждает, что именно эти два человека стояли у истоков фейков, которые сейчас Москва распространяет среди населения России для поддержки войны в Украине. Более того, россияне уже два раза созывали специальное заседание Совета Безопасности ООН, где ложные заявления россиян вызвали массу критики.

Единственной правдой во всей этой истории является тот факт, что Минобороны США действительно финансирует исследования и лаборатории в Украине, а также в других странах Европы, чтобы следить за возникающими инфекционными заболеваниями и обеспечивать безопасность объектов, на которых размещалась советская программа создания биологического оружия.



Однако дезинформация, которую активно распространяет российская пропаганда, добралась и до США. В своем шоу на телеканале Fox News американский политический обозреватель Такер Карлсон рассказывал, что США «финансируют создание смертоносных патогенов» и реализуют программу создания биологического оружия в Европе. За последнюю неделю он посвятил этой теме сразу три выпуска своего шоу.

Это неслучайно — издание Mother Jones выяснило, что российским СМИ поручено как можно чаще использовать фрагменты шоу Карлсона для легитимизации собственной пропаганды.

К тому же, работа ведущего Fox News создает картинку альтернативной реальности в США, что помогает российским пропагандистам еще больше искривлять суть происходящей войны.



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