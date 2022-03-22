США передаст Украине дроны-камикадзе Switchblade. Объясняем, что это за оружие 22 марта, 08:03 Цей матеріал також доступний українською Дроны станут идеальным оружием для украинской армии, которая действует в режиме активной обороны (Фото:AeroVironment)

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность предоставления Украине тактических ударных беспилотных авиационных комплексов Switchblade — так называемых дронов-камикадзе.



До сих пор Украина использовала несколько видов различных беспилотников, чтобы следить за перемещениями врага, а также уничтожать его технику и живую силу. Самыми известными стали, конечно же, Байрактары, показавшие высокую эффективность: на счету этих беспилотников более 50 единиц различной техники — от зенитно-ракетных комплексов до поездов и грузовиков с топливом.

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Однако совсем скоро в распоряжении украинской армии может появиться новое высокотехнологичное оружие — дроны-камикадзе Switchblade. Сразу несколько американских изданий сообщили, что в рамках помощи, которую администрация президента США Джо Байдена решила выделить 16 марта, будут в том числе 100 новых дронов, которые до сих пор были на вооружении только в США и Великобритании.

Американская армия использовала беспилотники Switchblade в Афганистане, однако не афишировала результатов их работы.

Что это за оружие?

Производителем дронов является американская компания AeroVironment, которая открыто поддерживает Украину в войне против России: «Мы поддерживаем народ Украины и все страны НАТО. Украина и наши восточноевропейские союзники сейчас нуждаются в наших технологиях, чтобы победить российскую армию и предотвратить будущую агрессию», — говорится на сайте компании. Однако пока представители AeroVironment никак не комментировали факт потенциальной передачи комплексов Switchblade.

Switchblade не просто так называют дроном-камикадзе. Оператор может быстро запустить беспилотник, выбрать цель и запустить дрон прямо в нее — все это происходит достаточно быстро и на безопасном для оператора расстоянии.

Это небольшой беспилотник, оснащенный камерами, системами наведения и боеголовками, который может развивать скорость около 100 км/ч. Дрон использует GPS-координаты в реальном времени и видео, что позволяет быстро и точно определять цель и наносить максимальный урон.

Фактически, их можно назвать одноразовыми Байрактарами, которые, при этом, значительно дешевле ракет, которым оснащаются боевые беспилотники: по некоторым оценкам, «младшая» версия Switchblade стоит около $6 тыс. А малые габариты, высокая скорость и бесшумный полет (который обеспечивают электрические двигатели) делают их практически неуязвимыми для врага.

Еще одним преимуществом Switchblade является возможность оператора изменить цель в последний момент, если ситуация резко меняется уже во время атаки на объект. С выпущенной боеголовкой так сделать невозможно. Таким образом оператор может максимально точно корректировать удар дрона, максимально обезопасив мирных людей или находящиеся рядом объекты.

«Это как более точная версия ракеты Javelin. Обе системы могут поразить здание, но Switchblade может попасть в нужное окно в этом здании, что позволяет уничтожать цели с невероятной точностью. Таким образом небольшая группа может разгромить важную позицию или транспортное средство врага с безопасного расстояния», — описывает принцип работы один из операторов, работавших в системой.

Дроны станут идеальным оружием для украинской армии, которая действует в режиме активной обороны, проводя разительные контратаки и разбивая логистические цепочки врага.

Есть две версии дронов — Switchblade-300 и Switchblade-600

Switchblade-300 — «младшая» версия системы, боеголовка которой эквивалентна 40-мм гранате, используемой в гранатомете, что делает дрон наиболее эффективным против пехоты и легкобронированной техники. Отдельно отмечается, что заряд может детонировать как в воздухе, так и при непосредственном контакте с целью.

Это компактный дрон длиной в 61 см, который вместе с с чехлом для переноски и пусковой установкой весит всего 2,7 кг — то есть, помещается в обычный рюкзак. Небольшие размеры позволяют запускать его с различных воздушных, морских и наземных платформ.

Дрон может находиться в воздухе до 15 минут и управляется на расстоянии около 10 километров. Круизная скорость беспилотника — около 100 км/час; во время атаки дрон может разогнаться до 161 км/час, что делает его практически неуловимой целью для противника.

Switchblade-600 — большая версия беспилотника, которая используется против танков и тяжелой бронетехники. Он значительно тяжелее своего младшего брата (общий вес — 23 килограмма), однако обладает большей дальностью работы (до 40 км), большим временем автономной работы (до 40 минут) и высшей скоростью атаки (до 185 км/час).

Точная стоимость дрона неизвестна, однако она точно ниже, чем ракет типа Javelin, которые уже активно используются украинской армией.

Сейчас неизвестно, какой тип беспилотников отправится в Украину. Эксперты считают, что украинская армия получит оба вида дронов-камикадзе, однако непонятно, в какой пропорции.

Также важно понимать, что результаты их работы будут заметны не сразу. Как и любое другое вооружение, дроны-камикадзе требуют времени, чтобы специалисты могли ознакомиться с их возможностями, научились корректно ими управлять и эффективно использовать в условиях боя.

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