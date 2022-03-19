Бесполезная броня. Почему на башнях русских танков устанавливают клетки? 19 марта, 18:31 Цей матеріал також доступний українською Решетчатая броня должна защищать танки от ручных противотанковых гранатометов. Однако на деле она практически бесполезная — как минимум, на российской технике (Фото:oryxspioenkop)

На башни многих российских танков, участвующих в войне против Украины, установлены каркасы, напоминающие клетки или «зонтики». Зачем они нужны и действительно ли эффективны? (Спойлер — не особо).



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На все большем количестве видео и фотографий аналитики отмечают наличие на башнях танков установленных каркасов. Зачем они вообще нужны? НВ выбрало самое главное из недавнего материала издания The Economist о новом виде защиты танков.

Установка подобной так называемой решетчатой брони на российские танки началась в 2016 году. При правильном использовании она может обеспечить дополнительную защиту от противотанкового оружия, однако в случае с российской армией все традиционно пошло не так как должно, в очередной раз продемонстрировав неадекватность подготовки РФ к войне.

Стейн Митзер, аналитик из Амстердама, изучил сотни фотографий с уничтоженной техникой россиян. По его мнению, каркасы, установленные на российские танки, не только не обеспечивают защиту, но и увеличивают вес, облегчая обнаруживаемость и снижая скорость танков, создавая при этом у экипажей ложное чувство безопасности. Некоторые западные эксперты уже окрестили эти клетки «броней эмоциональной поддержки».

Одной из основных угроз для бронетехники является кумулятивное (осколочно-фугасное) вооружение. Самым известным примером подобного вооружения является противотанковый гранатомет РПГ-7. Когда их взрывчатка детонирует, она разрывает металлическую обшивку узкой высокоскоростной струей, способной пробить 30-сантиметровую стальную пластину.

Однако РПГ-7 является далеко не сильнейшим оружием в своей категории, ведь у украинской армии есть Javelin, NLAW и боеголовки MAM-L, которые устанавливаются на Байрактары. Для защиты от подобных снарядов используется динамическая защита — при попадании в нее взрывчатое вещество, заключенное внутри этого каркаса, взрывается и разрушает боеголовку прежде чем та достигнет своей цели.

Обойти эту защиту также реально — для этого используются так называемые тандемные боеголовки, в которой небольшой заряд прекурсора приводит в действие взрывчатое вещество брони до того, как детонирует основная боеголовка.

Решетчатая броня, используемая россиянами — это более легкий и дешевый вариант подобного защитного устройства. Военные называют подобную защиту статистической броней, ведь даже при правильном использовании она обеспечивает 50%-ю защиту — условно «или попал или не попал».

Решающее значение имеет расстояние между планками каркаса. Если ракета попадет в планку, это вряд ли сильно поможет технике — снаряд взорвется, а танк получит критические повреждение. В таком случае единственной вариант защиты сработает только если боеголовка застрянет между прутьями и получит достаточно повреждений, чтобы сигнал от установленного в носу взрывателя не достиг детонатора.

Что делает подобную защиту российских танков достаточно бессмысленной? Дело в том, что решетчатая броня работает только против боеприпасов с носовым взрывателем, которые не используются в Javelin, NLAW и MAM-L. Украинская армия еще в декабре проводила учения и тестировала Javelin на машине, которая была защищена подобной броней — как и ожидалось, цель была уничтожена без каких-либо проблем.

Единственный вариант, в котором эта броня теоретически может помочь россиянам — городская среда, в которой пехота может активно использовать РПГ-7. Однако пока что российская техника практически не участвовала в городских боях.

Патрик Бенхам-Кроссуэлл, бывший офицер-танкист британской армии и автор книги «Опасный мир Томми Аткинса: введение в наземную войну» отмечает, что такие каркасы еще больше ограничивают российские танки, ведь из-за них невозможно вести огонь из пулемета, установленного наверху башни. Это облегчает работу украинской армии, ведь солдаты могут подходить к танку на близкие расстояния и уничтожать его практически без помех.

Бенхам-Кроссуэлл отмечает, что многие эксперты, называющие эти каркасы «броней эмоциональной поддержки», на самом деле правы — вполне возможно, эта защита действительно установлена лишь для того, чтобы создать у российских солдат ложное впечатление безопасности.

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