Смерть свободе. Россия может создать сплинтернет — что это такое и почему этот процесс может стать необратимым 18 марта, 15:18 Цей матеріал також доступний українською РФ уже становится цифровым изгоем — и движение в эту сторону будет только крепнуть (Фото:Thomas Jensen / Unsplash)

Россия семимильными шагами движется в сторону разделенного интернета. Насколько это реально и может ли это привести к полной интернет-изоляции РФ?

Война России против Украины может привести к огромным изменениям в интернете.

Собственно, происходят они и сейчас, причем как по инициативе россиян, так и по воле технологических компаний: Facebook, Instagram и Twitter на территории страны-оккупанта уже заблокированы, а Apple, Microsoft, Google, TikTok, Netflix и многие другие прикрывают свою деятельность и офисы в России. Даже крупнейший русскоязычный BitTorrent-трекер RuTracker выступил против войны и отказался работать в России.

Видео дня

Российская пропаганда также отключается от мирового интернета, хоть и не по своей воле. К примеру, ЕС пытается заблокировать не только сайты RT и Sputnik, но и любые результаты поисковой выдачи, которые будут дублировать контент этих сайтов.

РФ уже становится цифровым изгоем — и движение в эту сторону будет только крепнуть.

Однако важно понимать, что все это — лишь часть интернета, его услуги и результаты работы в нем, а не технологии, которые поддерживают его работу.

Были сигналы и о настоящей изоляции интернета России. Обслуживание российских провайдеров уже прекратила американская Cogent Communications и британская LINX (London Internet Exchange) — своего рода «магистрали интернета», которые можно сравнить с дорогами, связывающими разные области и страны. Это не означает, что интернет как таковой пропадет на территории РФ — пока что это лишь значительные задержки при подключении, джиттеры и падение пинга.

Полная интернет-изоляция — это чрезвычайно сложный шаг как с технической, так и с моральной (если это слово до сих пор можно применять к РФ) точки зрения. Именно на это указывает директор по кибербезопасности правозащитной организации «Фонд электронных рубежей» (EFF) Ева Гальперин — она уверена, что подобные решения сыграют лишь на руку Путину, ведь таким образом население России может лишиться доступа к независимым источникам информации, которые честно рассказывают им о войне.

«Причинить вред кому-либо — не наша цель. Мы хотим лишить российское правительство одного из инструментов ведения войны», — отвечает на подобные обвинения исполнительный директор Cogent Дэйв Шеффер.

Эпоха интернета как взаимосвязанного пространства постепенно заканчивается.

Мир, сам того не желая, приходит к новому формату онлайна — сплинтернета, который также называют балканизацией интернета. Это что-то вроде интернета, в котором существуют сразу несколько расщепленных сетей, которые не зависят друг от друга.

Первые шаги в этом направлении уже сделал Иран, а также Китай с его знаменитым Великим китайским файрволом. Тем не менее, они до сих пор пользуются теми же технологиями, что и весь мир, а потому говорить о полноценном появлении сплинтернета пока рано.

Россию в этом направлении толкает не только российская власть, но и Украина. Еще в феврале правительство обратилось в ICANN — организацию, которая занимается системой доменных имен в Интернете. Однако требование фактически удалить сайты с доменом .ru из интернета было отвергнуто.

«Интернет — это децентрализованная система. Ни один участник не может контролировать ее или отключить. ICANN была создана для того, чтобы обеспечить работу интернета, а не для того, чтобы ее координирующая роль мешала ему работать», — написал генеральный директор организации Горан Марби в ответ на это предложение.

Издание MIT Technology Review отмечает, что его слова оправданы: ICANN действительно не имеет никакой законной силы над системой доменных имен, а может лишь давать рекомендации, решения о принятии которых являются добровольными для всех интернет-операторов. Это и является тем самым клеем, который держит вместе базовые принципы организации и работы интернета, главной из которых является доступность для всех.

Милтон Мюллер из Школы государственной политики Технологического института Джорджии объясняет, что балканизация интернета может принять две формы:

Разные типы интернета будут использовать несовместимые протоколы, банально не давая возможность подключаться к сайтам « соседа». В таком случае решением будет постепенное соединение этих протоколов, после чего интернет можно будет вернуть в обычный вид.

соседа». В таком случае решением будет постепенное соединение этих протоколов, после чего интернет можно будет вернуть в обычный вид. Разные типы интернета будут использовать технически совместимые протоколы, однако управление службами будет осуществляться разными руководящими органами. В этом случае обратное объединение интернета будет значительно осложнено, ведь во главе подобного движение всегда будет стоять политика, которую будет прикрывать откровенная пропаганда.

Слухи о том, что Россия потребовала от российских компаний, работающих в интернете, свести к минимуму использование зарубежных провайдеров, а также перевести в доменную зону .ru все ресурсы, которые до сих пор ее не используют, спровоцировали разговоры о том, что там готовятся строить свой Чебурнет, полностью изолировавшись от остального интернета. Однако со временем российское Минцифры объяснило, что таким образом ведомство просто готовится к дальнейшим санкциями, в том числе полному отказу иностранных хостингов от обслуживания российских сайтов, а интернет в РФ отключать не планируют.

Похожие шаги ранее провел Иран, благодаря чему страна сейчас готова в любой момент закрыться от глобальной сети и работать исключительно в своем пространстве.

Куда сложнее действует Китай, где существует едва ли не сильнейшая в мире онлайн-цензура. В стране есть все для создания изолированного интернета, а большинство населения в принципе не пользуется зарубежными сайтами.

Тем не менее, доступ ко многим сайтам сохраняется, а китайская власть пока не планировала ставить железный онлайн-занавес, ведь многие китайские компании чрезвычайно зависят от работы в свободной части интернета. Тем не менее, война в Украине показала еще один возможный сценарий для расщепления интернета и появления сплинтернета. Однако прямо сейчас даже самые агрессивные цензоры не стремятся отрезать себя от онлайн-мира, ведь цена такого поступка слишком большая, а вернуть статус-кво будет практически нереально.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.