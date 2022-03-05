Ключевой американский провайдер интернета в Россию планирует прекратить обслуживание российских сетей из-за войны с Украиной

5 марта, 00:20
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Cogent является одним из крупнейших магистральных провайдеров в России (Фото:Thomas Jensen / Unsplash)

Cogent является одним из крупнейших магистральных провайдеров в России (Фото:Thomas Jensen / Unsplash)

Компания Cogent Communications уже начинает прекращать обслуживание российского интернета. Это последний шаг к полной изоляции России от мировых онлайн-сообществ.

Об этом сообщает The Washington Post.

Издание отмечает, что Cogent Communications является одним из крупнейших в мире поставщиков так называемой «магистрали Интернета» — что-то вроде автомагистрали, соединяющей разные области страны. Среди ее клиентов — российский Ростелеком, крупнейший интернет-провайдер в России, который обслуживает множество государственных сайтов.

Cogent является одним из крупнейших магистральных провайдеров в России. Люди, знакомые с деятельностью компании, отмечают, что ее уход не «отключит» страну от интернета, но определенно вызовет некоторые сбои и отразится на производительности интернета в России.

Другие американские магистральные провайдеры активно обсуждали возможность отключения российских клиентов в последние дни, а потому пример Cogent может быть лишь первым шагом.

Украинские власти активно лоббировали глобальную блокировку России в интернете, но это вызвало негативную реакцию со стороны защитников цифровых прав. Они утверждают, что изоляция россиян от онлайн-сервисов — и особенно от социальных сетей — лишает их доступа к информации о войне в Украине, оставляя подконтрольные правительству СМИ единственным источником новостей.

Правда, с учетом блокировки Facebook и Twitter на территории России, неизвестно, насколько их аргументы кажутся логичными.

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Теги:   Интернет Война России против Украины

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