Украина станет участником-контрибутором Объединенного центра передовых технологий по киберобороне НАТО

4 марта, 19:13
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Центр уже привлекал в свой состав страну за пределами НАТО (Фото:Philipp Katzenberger / Unsplash)

Центр уже привлекал в свой состав страну за пределами НАТО (Фото:Philipp Katzenberger / Unsplash)

Представители 27 стран-спонсоров в составе Руководящего Комитета единогласно проголосовали за то, чтобы принять Украину в состав Объединенного центра передовых технологий по киберобороне НАТО (ОЦПТКО НАТО) как участника-контрибутора.

После того как Украина направила письмо, в котором подтвердила свою заинтересованность в присоединении к ОЦПТКО НАТО как участника-контрибутора, вопрос о ее членстве был поставлен на голосование в Руководящем Комитете. Центр уже привлекал в свой состав страну за пределами НАТО, пишет Госспецсвязи.

«Участие Украины в работе Центра усилит обмен киберопытом с другими странами-участницами. Украина может поделиться ценным опытом из первых рук по отношению к некоторым противникам в области кибербезопасности, который можно будет использовать для дальнейших исследований, обучения и тренировки», — подчеркнул полковник Яак Тариен, директор Объединенного центра передовых технологий по киберобороне НАТО.

ОЦПТКО НАТО является аккредитованным в НАТО хабом по киберинформации, исследовательским центром и органом, осуществляющим подготовку и тренировку специалистов по кибербезопасности. Международная военная организация со штаб-квартирой в Таллинне сосредоточена на проведении междисциплинарных прикладных исследований, проведении консультаций, подготовке и тренировке специалистов в области кибербезопасности.

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Теги:   НАТО Украина Война России против Украины

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