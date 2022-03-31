Сила технологий. Украина показала миру, как выглядит «война будущего» 31 марта, 07:03 Цей матеріал також доступний українською Турецкий беспилотник Байрактар (Фото:Википедия)

Россия бросила в Украину море танков, пехоты, самолетов и ракет. Ответ Украины нельзя назвать симметричным с точки зрения количества, но он точно был лучше с точки зрения качества. И помогли в этом в том числе новые технологии.



Война в Украине показала миру, что такое война будущего. К этому, конечно, нельзя причислять террор, который принесла на украинские территории Россия с массовыми бомбардировками и убийствами мирного населения, мародерством, грабежами и невероятным количеством разбитых судеб.

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Речь именно об Украине, которая помимо эффективного использования противотанковых ракетных комплексов Стугна-П, Stinger и Javelin, а также турецких беспилотников Байрактар, показала, что дорогое вооружение далеко не всегда решает исход войны. Как оказалось, работают даже «дешевые» методы — главное лишь правильно их использовать.

К примеру, эффективное использование дронов значительно помогло украинской разведке, координации сил и атакам по российской боевой технике, логистическим цепочкам и пехоте.

Украинскими беспилотниками управляет подразделение Аэроразведка. Для стабильной работы их дронов необходимо стабильное подключение к интернету. Помимо того, что благодаря своей децентрализованности и разветвленности система связи и интернета в Украине выдержала и работает достаточно стабильно, на помощь также пришла компания SpaceX, предоставившая украинским военным и властям свою систему спутникового интернета Starlink.

В свою очередь, Украина эффективно глушила давно устаревшую систему военной связи россиян. У врага все было настолько плохо, что многие подразделения начали использовать мобильную связь — сначала они пользовались своими мобильными, а потом и теми, что забирали у мирного населения. Из-за этого разговоры российских военных удается перехватывать не только СБУ, но и любителям-радиотехникам.

Важную роль сыграла также быстрая реакция и адаптация украинских властей под новые реалии.

Достаточно быстро был запущен бот єВорог для Telegram, где пользователи могли отправлять местоположение и передвижение российских войск, таким образом помогая украинской армии планировать свои дальнейшие действия. Со временем там подключили авторизацию через приложение Дія, чтобы отсечь спам со стороны оккупантов.

Еще в первые дни войны министр цифровой трансформации Михаил Федоров, помимо начала своей кампании, направленной на массовый выход мирового бизнеса из РФ, заявил о создании украинской IT-армии, к которой мог (и может) присоединиться любой желающий — от профессиональных программистов до обычных пользователей. Учитывая большое количество умелых IT-специалистов в Украине, этот шаг был чрезвычайно успешным — украинцы быстро мобилизовали свои усилия, постоянно атакуя российские сайты.



Война в Украине показала, что, возможно, роль кибератак ранее была сильно переоценена. Безусловно, кибератаки могут представлять немалую угрозу, ведь могут привести к большим проблемам и даже хаосу в случае получения доступа к важной базе данных или взломе критической инфраструктуры. Однако контролировать их не так просто, как кажется — и в конце-концов, создание серьезного вируса может оказаться выстрелом себе в ногу, ведь он вполне может перекинуться и на компьютеры страны его создателя.

Хакерские атаки — это скорее достаточно эффективный способ шпионажа, саботажа или диверсий, а не новый тип оружия в современной войне. Доказательством этому служит то, что с момента начала полномасштабной войны Россия так и не провела ни одной успешной кибератаки — хотя многие эксперты до этого считали, что действия хакеров могут стать причиной отключения работы различной критической инфраструктуры вроде электростанций, интернета и связи.

Еще одно возможное объяснение отсутствия успешных кибератак со стороны России — банальная переоценка способностей российских хакеров. Украина развеяла миф о «второй по силе армии мира», о страшных российских хакерах и о силе ее пропаганды.



Война в Украине показала — российская информационная машина работает исключительно на внутреннего пользователя. Весь мир смеется с чуши о страшных лабораториях, разрабатывающих биологическое оружие на территории Украины, а в россказни о нацистах и бандеровцах, которые терроризируют мирное население, верят исключительно россияне, обработанные многолетней пропагандой.

Сразу же после начала войны украинцы начали пытаться донести правду до россиян о войне в Украине. Массовые сообщения в соцсетях, публикации фотографий в Google-картах, использование технологий распознавания лиц для идентификации погибших захватчиков — в ход шли все возможности, которые дали нам цифровые технологии. В ответ на это Россия заблокировала доступ к Facebook, Instagram и Twitter, а также провела очередную волну зачисток СМИ, которые писали о войне в Украине информацию, которая расходилась с пропагандистскими методичками.

Россияне пытались использовать свободное обращение информации в свою пользу, по фотографиям и видео отслеживая перемещения украинской военной техники и корректируя результаты своих ракетных обстрелов. Однако эффективная коммуникация украинских властей и военных с населением быстро свела на нет и этот «козырь» в руках оккупантов.

Война в Украине показала, что побеждать на поле боя можно не только благодаря военной технике (хотя отрицать ее возможности глупо), но также эффективно используя недорогие и общедоступные методы и новые технологии.



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