Пострадает не только Украина, а и весь мир. Чем опасно биологическое оружие и есть ли оно у России? — The Economist 28 марта, 20:03 Цей матеріал також доступний українською Инфекционные патогены могут очень быстро выйти из-под контроля и «начать свою самостоятельную жизнь» (Фото:REUTERS/Paulo Whitaker/File Photo)

Применение биологического оружия может нанести невероятный и неконтролируемый урон. Во время войны в Украине Россия уже множество раз показывала, что готова идти на любой террор — готова ли она пойти на такой шаг и, что самое главное, способна ли она сделать его?



Сейчас российская пропаганда активно раскручивает миф о функционировании в Украине лабораторий, финансируемых США, которые занимаются разработкой биологического оружия. Как опасаются многие политики и эксперты, это, вкупе с неспособностью продолжить активные наступательные действия на территории Украины, может служить информационной подготовкой для оправдания применения химического или даже биологического оружия.

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Американское издание The Economist объясняет разницу между химическим и биологическим оружием. НВ пересказывает главные тезисы из этого материала.

Во время войны в Украине российская армия совершила огромное количество злодеяний, и многие опасаются, что дальше все будет только хуже. Джо Байден предупреждает, что Путин может рассматривать возможность применения химического оружия и даже биологического оружия. Генсек НАТО Йенс Столтенберг придерживается того же мнения и уже заявил, что ожидает от членов альянса поставок «оборудования, которое поможет Украине защититься от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз».

Для России использование химического оружия не будет чем-то новым — раньше она применяла газ зарин во время война в Сирии. Однако потенциальное использование биологического оружия может стать чем-то новым и еще более смертоносным.

Химическое оружие подразумевает под собой использование ядовитых химикатов для нанесения массового урона. Применение биологического оружия предполагает использование в этих целях живых организмов (хотя некоторые эксперты предлагают рассматривать под этим также использование токсинов, которые производят эти организмы).



История уже знает примеры использования биологического оружия. Считается, что первыми к подобным действиям прибегали древние греки, которые сбрасывали трупы животных во вражеские колодцы, чтобы отравить воду бактериями.

Во время Первой мировой войны немецкие войска пытались заразить домашний скот союзников сибирской язвой и сапом — болезнью, которая в первую очередь поражает лошадей.

Во время Второй мировой войны Япония бомбардировала Китай блохами, переносящими бубонную чуму. А США и Советский Союз экспериментировали с сибирской язвой, которая может убить вдохнувшего отравленный воздух человека. Также сообщается, что Россия еще в 1988 году пыталась создать оружие на основе оспы.

Биологическое оружие может быть очень опасным. Согласно моделированию, сброшенный на город килограмм сибирской язвы может убить около 100 тыс. человек. Огромный урон, в том числе и экономический, может быть нанесен в случае заражения сельхозпродукции.

Исследовательница биобезопасности из Королевского колледжа Лондона Филиппа Ленцос предупреждает, что инфекционные патогены вроде оспы или коронавирусов могут очень быстро выйти из-под контроля и «начать свою самостоятельную жизнь». Если патоген создан чтобы быть вирулентным и смертельным, он может унести миллионы жизней по всему миру. Исследователи из Института будущего человечества Оксфордского университета считают, что такое оружие может и вовсе привести к вымиранию человечества.

Конвенция ООН о биологическом оружии запрещает разработку или использование этого оружия, однако нет никакой возможности проверить ее соблюдение. Одной из самых больших проблем является фактически полное отсутствие контролирования подобных разработок — в том же ООН есть всего три штатных сотрудника, которые занимаются этим вопросом. Однако у них нет полномочий заниматься расследованиями применения биологического оружия — ими обладает только генеральный секретарь ООН. Недавно Россия пыталась подорвать и эту возможность, предложив нести ответственность за подобные расследования Совету безопасности, где у РФ есть право вето.

До сих пор США не предоставила никаких доказательств того, что Россия разрабатывает биологическое оружие. Однако это никого бы не удивило. Бывший президент России Борис Ельцин признавался, что в РФ существовала программа по созданию биологического оружия, а потому исследователи считают, что в стране до сих пор хранят разработанные в то время патогены.

Однако даже если у России есть биологическое оружие, опасность, которую оно представляет, может быть сдерживающим фактором против его использования. У инфекционных возбудителей нет границ, а потому они легко могут распространиться и в России. Поэтому более вероятным считается использование химическое оружие, что также слабо успокаивает, ведь оно также может причинить большую беду.

