Украинцев просят не публиковать в соцсетях видео и фото передвижения украинских войск и военной техники. И вот почему 23 марта, 08:03 Цей матеріал також доступний українською Танк Т-72 (иллюстративное изображение) (Фото:Википедия)

Военные призывают украинцев не публиковать в соцсетях никаких сообщений о перемещении украинских войск. Дело в том, что эта информация буквально за несколько секунд может попасть в руки оккупантам — и вот, как это происходит.

Поздно вечером 20 марта российские оккупанты обстреляли Подольский район Киева. Ракета попала в торговый центр Retroville. В результате обстрела погибло четыре человека, еще один получил травмы; сгорело несколько домов и сам торговый центр.

Видео дня

Вчера сотрудники Службы безопасности Украины задержали мужчину, опубликовавшего в TikTok ролики, на которых видно, что возле торгового центра находилась военная техника украинской армии. Предположительно, это видео могло стать причиной того, что оккупанты решили направить ракету именно в это место.

18 марта Роксолана Яворская, пресс-секретарь управления СБУ во Львовской области, заявила, что российская разведка получает 90% информации от украинцев из социальных сетей. «Ваша красивая картинка на фоне с локацией наших воинских частей, блокпостов, стратегических объектов территориальной обороны — это все статистическая информация для врага», — отметила она.

В условиях военного времени информацию о ситуации в стране могут собирать президент Украины, штаб ВСУ, Минобороны, правоохранительные органы и областные военные администрации. Политики, активисты, журналисты и все остальные должны сначала согласовать ее с вышеперечисленными органами, а не публиковать информацию, фотографии и видео в соцсетях в попытке угнаться за сенсациями и репостами.

Как российская разведка мониторит украинский сегмент соцсетей для корректировки?

Недавно мы рассказывали об OSINT-сообществе, которое при помощи открытых данных позволяет миру следить за войной в Украине буквально в прямом эфире. Это и спутниковые данные, и онлайн-обновления различных карт, фотографии и видео в соцсетях — в общем, информации для тех, кто знает, где искать, море.

Вот одна из карт, которые показывают передвижения войск, разбитую технику, места, где проходили бои и удары по военной и гражданской инфраструктуре.



Фото: скриншот НВ / maphub

Каждая из этих точек — это ссылка на фото или видео в соцсетях и описание, что именно произошло, будь то разгром логистической колонны россиян, передвижение артиллерии или обстрелянная оккупантами больница.

Буквально любое сообщение, которое вы публикуете, может попасть в один из тысячи ботов различных OSINT-группировок, мониторящих соцсети в поисках контента.



Обстрелы Мариуполя / Фото: скриншот НВ / maphub

Система Echosec, работающая картой, представленной выше, изучает и подтягивает информацию, которую публикуют аккаунты и страницы с большим количеством подписчиков.

Однако важно понимать, что Echosec — это лишь одна из огромного количества компаний, которая предлагает свои OSINT-услуги.

В интернете есть множество легкодоступных инструментов, которые использует OSINT-сообщество. К примеру, используя сервисы Nmap и Recon-ng, можно буквально «пробить по IP». Другие сервисы помогают пользователям определять геолокацию изображений и видео.

Трудно представить, как быстро все изменилось за последние несколько дней. Все началось с одной веб-камеры на границе с Крымом. Никогда не забуду 23-е февраля 2022 года [23-е — в США, 24-е — в Украине — прим. НВ].



К примеру, на сайте Oryx ведут учет всей подбитой техники во время войны в Украине. Каждая цифра верифицируется снимком или скриншотом из видео: к примеру, на момент написания этой колонки, Россия потеряла 1705 различных машин (из них уничтожено 825, повреждено 32, брошено 221, захвачено 627); Украина — 501 (уничтожено 185, повреждено 10, брошено 37, захвачено 269).

Разные боты могут действовать по разным алгоритмам. И в различных интересах. Какие-то из них принадлежат популярным OSINT-исследователям, а какие-то — работают в интересах российской разведки.

Вряд ли российские диверсанты будут сидеть в чатах и вручную мониторить сообщения о передвижении техники. Однако это не значит, что после взрыва нужно сразу же бежать в чат своего ЖК и писать «видели, как взорвалось недалеко от станции?» или спрашивать, видел ли кто-то танк ЗСУ, который только что проехал возле Броваров.

Вместо людей мониторингом будут заниматься различные боты, которые справятся с этой задачей намного эффективнее.

Каждый из них работает по своим алгоритмам: один может собирать посты из определенной локации; другой будет изучать посты в определенных Telegram-чатах; третий пройдется по комментариям под недавно опубликованными фотографиями в Instagram в поиске определенных ключевых слов; четвертый пройдется по опубликованным видео в TikTok из Киева за последние 30 минут и соберет те из них, которые подходят для дальнейшего анализа ситуации — например, на которых зафиксирован взрыв или перемещение техники.

Именно поэтому любая публикация о передвижении украинской военной техники вредит нашей обороноспособности. Не публикуйте эту информацию.

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