Тысячи вакансий и предложений. Как мир поддерживает украинских ученых, вынужденных бежать от войны 2 апреля, 07:06 Цей матеріал також доступний українською За время войны многие ученые переехали за границу или в более безопасные регионы Украины. (Фото:ScienceForUkraine)

Война в Украине стала серьезным ударом по всем сферам жизни — в том числе, и по науке. Многие украинские ученые вынуждены спасаться от войны, переезжая в относительно безопасные части страны или выезжая за границу, где им помогают устроиться зарубежные коллеги.



Первые дни войны для Романа и Нины Ткач, материаловедов из Международного центра электронно-лучевых технологий ИЭЗ им. Е. О. Патона и Института проблем материаловедения им. Францевича соответственно, прошли, как и для многих украинцев, в постоянном обновлении ленты новостей. Уже тогда было понятно, что о работе, как минимум на какое-то время, придется забыть, рассказывает Роман.

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26 февраля он пошел в военкомат, откуда его отправили домой из-за отсутствия боевого опыта. То же самое ответили и в броварской теробороне. Поэтому несколько дней семья занималась волонтерством.

В начале марта, когда российская армия дошла до сел под Броварами, Роман с беременной Ниной решили покинуть город и поехали к родственникам подруги на Волынь. Недавно семья вернулась домой и сейчас думает, чем заниматься дальше, поскольку их научная деятельность была нарушена.

«Искали информацию о помощи европейских и американских университетов, поскольку будут огромные проблемы с оборудованием. К примеру, установка для РФС анализа в институте жены была обесточена, а это означает потерю вакуума. Из-за этого внутренняя начинка прибора окисляется, а это означает полную потерю дееспособности прибора», — рассказывает Роман.



В такой ситуации оказались многие украинские ученые — кто-то потерял место своей работы, кто-то условия, а кто-то просто бежит от войны. За это время многие ученые, профессора и студенты или переехали, начали заниматься волонтерством, или защищают Украину с оружием в руках.

Бомбоубежища многих университетов, которые находятся в зоне боевых действий, стали защитой для тех, кто не сумел эвакуироваться. К примеру, в подвалах Сумского национального аграрного университета от российских бомб и ракет укрываются 32 студента.

Научный и образовательный процесс приостановлен. Там, где это возможно, студенты постепенно выходят на удаленное обучение. Однако сейчас весь процесс организовать сложно, учитывая, что далеко не все могут присоединиться к занятиям.

К примеру, ректор киевского Национального университета биоресурсов и природопользования (НУБиП) отмечает, что около 10% сотрудников и студентов университета выехали за границу, около 60% переехали в более безопасные места, а сотни студентов и работников находятся в зоне боевых действий, защищая страну с оружием в руках. Многие университеты и лаборатории сейчас заняты сохранением оборудования и исследовательских материалов.

«Я не могу строить никаких планов. Вчера разослал коллегам проект своего учебника по физике твердых тел. Если со мной что-нибудь случится, кто-нибудь сможет отредактировать его и опубликовать», — говорит Максим Стриха, физик из КНУ.

Некоторые университеты, расположенные далеко от зоны боевых действий, уже вернулись к дистанционному обучению. Руководитель Прессцентра ЛНУ им. Ивана Франко Олег Вивчарик в комментариях НВ отметил, что в университет начали брать на учебу студентов, которые учились на временно оккупированных территориях, а также оказывать психологическую поддержку всем, кто в ней нуждается.

В свою очередь, ученые Львовского университета продолжают проводить научные исследования. Однако из-за войны им пришлось активизировать работу над научными исследованиями двойного назначения, ориентированными и на гражданскую, и на военную сферы.

«Коллектив Львовского университета уже сейчас работает над созданием многоаспектной стратегии развития Украины в послевоенное время. Ученые университета начинают разрабатывать темы научных исследований, которые могут напрямую повлиять на преодоление последствий войны», — рассказывает Вивчарик.

Поддержка Запада



Параллельно ученые со всего мира предлагают работу украинцам. К примеру, Роман предоставил НВ письмо от Жулианы Карнейро, бразильянки, которая сейчас работает в швейцарском Бернском Университете. «Мое сердце разрывается от того, что Россия делает с Украиной и ее народом. Я уже пожертвовала деньги, но не хочу на этом останавливаться. Если вам нужна какая-то помощь, скажите мне об этом, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь вам», — пишет она.

Во всем мире появились тысячи инициатив по поддержке украинских ученых — предлагают как оплачиваемые стажировки в различных университетах, так и позиции в аспирантуре. Немецко-украинское академическое общество собрало и постоянно обновляет ссылки, на которых можно найти различные инициативы по помощи в разных странах.

Также волонтеры создали сайт ScienceForUkraine, на котором на момент написания статьи перечислены 1632 предложения различных направлений для украинских ученых и студентов — от продолжения обучения по специальности и стипендий до возможности присоединиться к исследовательским работам.

«Я не знаю другой отрасли, где ощущалась бы такая поддержка. Мы не забудем, что сейчас делает Россия, но также мы никогда не забудем, что делают для нас наши друзья», — говорит экономистка Евгения Полищук, координатор ScienceForUkraine и заместитель председателя Совета молодых ученых, который входит в состав Министерства образования и науки Украины.

«У украинских ученых нет времени на поиск подобных предложений, поэтому мы хотим собрать все детали в одном месте», — объясняет Санита Рейнсоне, исследовательница цифровых гуманитарных наук из Латвийского университета. Ученая также является частью команды ScienceForUkraine и ведет Twitter волонтерской инициативы.

Однако даже здесь существуют проблемы, причем чаще всего бюрократического характера. К примеру, некоторые университеты требуют формального подтверждения дипломов, которые сейчас предоставить не так просто. Эту проблему планируют решить, обратившись к европейским стартапам и научно-исследовательским компаниям, которые более либерально подходят к трудоустройству.

Еще одна проблема — многие предложения сотрудничества являются кратковременными, после чего исследователи могут вновь оказаться в поисках работы.

Андрей Тареев, украинский аспирант, изучающий филогенетику в немецком Университете Георга-Августа в Геттингене отмечает, что сейчас многим ученым сложно сосредоточиться на исследованиях из-за постоянного давления войны и неопределенности по поводу своего будущего. «Мы не знаем, что будет завтра. Я живу и думаю, что могу потерять дом, родных, семью, своих коллег», — говорит он.

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