Главные прогнозы на 2019 год. Солнце взорвется, Netflix разорится, Apple купит Tesla

Что ждать от мира технологий в 2019-м

К концу года различные медиа и аналитические компании публикуют свои прогнозы на следующие 365 дней. В связи с этим, НВ собрало топ-8 самых интересных предсказаний на 2019 год.

Запуски Falcon Heavy, триллион долларов у Apple и обвал биткоин, - уходящий 2018-й принес немало интересных вещей и противоречивых событий. Остается надеяться, что следующий год будет не менее насыщенным и разнообразным.

Тем более, по оценками экспертов, в 2019-м стоит ожидать действительно грандиозных, а порой и пугающих, новостей. В связи с этим, НВ представляет топ-8 самых интересных предсказаний на 2019 год.

Apple купит Tesla

Ранее мы писали, что Apple должна купить Tesla для спасения производителя электрокаров. Аналитики из Saxo Bank предположили, что такая сделка состоится именно в 2019-м.

Дела у наследников Стива Джобса по-прежнему идут неплохо и у компании есть пара сотен миллиардов долларов, которая ждет своих революционных проектов. Поскольку Apple не сильно спешит развивать собственные электрические авто, - этих денег будет более чем достаточно для приобретения бренда Илона Маска.

Согласно отчету датского банка Saxo Bank, инвесторы из Apple купят как минимум 40% акций Tesla, но по цене в $520 за штуку - на $100 больше, чем их рыночная стоимость сейчас.

Взрыв Солнца

Как ни странно, но в наступающем году стоит ожидать и серьезных природных катаклизмов. Солнечные вспышки пока не сильно критично отражаются на людях и других живых организмах, но эксперты побаиваются, что мощнейшие ядерные реакции на Солнце в следующем году могут посеять настоящий хаос в сфере телекоммуникаций.

Из-за того, что сильный тепловой удар придется на Западное полушарие Земли, специалисты из Saxo Bank оценили стоимость восстановления спутниковой связи и GPS-систем в $2 трлн.

Банкротство Netflix



Еще один прогноз от банкиров из Дании - сокращение работы одного из самых популярных стриминговых сервисов в мире - Netflix. Как известно, сейчас компания задолжала более $10 млрд, а с учетом запуска стримингового сервиса Disney в 2019, Netflix может вдобавок потерять значительную долю на рынке.

Конечно, чтобы убить такого гиганта - нужно будет очень сильно постараться, но прогнозисты пугают, что компания будет вынуждена сократить производство своих дорогих фильмов и сериалов.

iPhone переведут на USB-C

После некоторой стандартизации рынка смартфонов и появления внешних портов по типу micro-USB и USB-C, многих пользователей Apple стало раздражать, что инженеры компании все равно комплектуют iPhone оригинальными коннекторами lightning.

Как заметило издание The Inverse, Apple уже оснастила портами USB-C новый MacBook Pro и iPad Pro, так что в 2019-м выскочки из Купертино, похоже, смирятся и сделают как у всех.

Отказ от моноброви

Предвещают смерть и другому изобретению Apple - моноброви. Вырез вверху дисплея телефона, на котором многие производители стали размещать фронтальную камеру и различные сенсоры, уже потихоньку уходит в небытие.

Компании Samsung и Huawei представили новые смартфонами с “дырами” для камер, а Oppo, Vivo, Honor и Xiaomi и вовсе готовят специальные слайдер, на котором будет выезжать фронталка. Что ж, безрамочный 2019-й, мы уже готовы.

Электрореволюция с Tesla Model Y

Tesla Model 3 практически вытащила компанию Илона Маска из финансовой ямы в этом году. Модель стала настолько популярной, что Tesla разрешила ее официальную покупку даже в Украине.

Еще больше хайпа должно быть с кроссовером Tesla Model Y, который собираются презентовать как раз в 2018-м. Поскольку аналогичные электрические модели у Audi, Jaguar, Mercedes-Benz и Porsche стоят не менее $80, новому “бюджетному” кроссоверу Tesla предрекают огромный успех и даже повышение популярности рынка электрокаров в целом.

Биткоин будет жить!

Как уже писало НВ, после сумасшедшего успеха и поднятия курса практически до $20 тыс. в прошлом году, конец 2018-го стал настоящей трагедией для криптотрейдеров, поскольку стоимость монеты упала почти до $3000. Некоторые эксперты предполагают, что в скором времени монета обесценится и вовсе исчезнет, поскольку биткоин стал слишком фрагментированным и привлек огромное число майнеров.

Но, проанализировав рынок, журналисты The Inverse заявляют, что в 2019-м биткоин не только не пропадет, но и останется в статусе самой дорогой криптовалюты с наибольшей суммой рыночной капитализации. Ну что, покупаем, пока дешево?

Гостиницы от Amazon

Согласно последнему прогнозу, в 2019-м гигант онлайн-ритейла Amazon выйдет на рынок гостиничного бизнеса. Об этом рассказал изданию Inc генеральный директор платформы взаимодействия с клиентами Narvar Амит Шарма.

“В прошлом году Amazon вышел на рынок бакалейных товаров и здравоохранения, намекнул на то, что может заняться банковским делом, и даже продает настоящие елки, - так что дальше? Если оценивать потребителей по методу share-of-wallet, еще одна область, которая созрела для расширения Amazon, - это гостиничный бизнес. Они только начали погружаться в местные услуги, вроде уборки домов и услуг разнорабочих. Я вижу большой потенциал в Amazon для развития сферы путешествий и ресторанного бизнеса, что, вместе с их огромной клиентской базой, позволит развивать гостиничный бизнес в 2019 году”, - объяснил Шарма