Встанет или нет? Почему упал биткоин и есть ли будущее у криптовалют

Всего год назад фанатам биткоина не хватало шампанского, чтобы отметить рывок самой популярной криптовалюты к историческому максимуму в почти в $20 тыс. Сегодня же биткоин упал более чем на 80%, и эксперты ожидают худшего.

Криптовалюты стали настоящим феноменом за последние годы, благодаря которому, сотни, а то и тысячи, предприимчивых людей обогатились на миллионы долларов. Одним из наиболее известных "миллионеров из трущоб" является 19-летний криптотрейдер Эрик Финман.

Эрик начал скупать биткоин 7 лет назад, в возрасте 12, и вскоре из одной тысячи долларов заработал $4,4 млн, когда эта криптовалюта стала популярной и ее курс вырос в тысячи раз.

Но, теперь, бизнесмен, который еще в отрочестве предвидел популярность биткоин, прогнозирует, что эта цифровая монета уже мертва. Об этом Эрик рассказал на днях изданию Market Watch.

"Биткоин мертв, он слишком фрагментирован. Многие люди до сих пор продолжают бороться, но я не думаю, что это продлиться долго. Он может пережить еще несколько бычьих рынков, но в долгосрочной перспективе он мёртв", – прокомментировал Финман для Market Watch.

Конечно, заявление Финмана стоит связывать с резким снижением курса криптовалют, из-за которого мировое криптосообщество уже целый месяц стоит на ушах. Ведь еще год назад, когда биткоин превратил своих адептов в богачей и достиг исторического максимума почти в $20 тыс. за одну монету, Эрик был более чем уверен в успехе криптовалют.

В январе 2018-го, объясняя журналу Forbes почему он решил инвестировать в биткоин, Эрик Финман заявил: "Я и члены моей семьи были очень политизированными. Мы увидели в этом невероятный способ превзойти финансовые системы, включая Уолл-стрит. Мы обнаружили невероятное политическое значение в том, что эта технология все еще не разрушилась".

19-летний миллионер тогда спрогнозировал, что биткоин будет продолжать рост длительный период времени с частичными взлетами и падениями курса.

Что случилось с биткоин сейчас?

Предсказуемые и непредсказуемые скачки курса не являются чем-то особенным для криптовалют, поскольку волатильность является одной из главных их характеристик. Но, последний месяц реально стал одним из самых кризисных в истории биткоин и других цифровых монет.

После выхода на стабильный промежуток в пределах $6-$8 тыс. почти на 10 месяцев, в середине ноября 2018-го стоимость биткоин упала практически в два раза (с $6,5 до $3,5). День за днем, как биткоин, так и другие популярные криптовалюты (Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash и т.д.) бьют антирекорды и добавляют все больше седых волос головам криптоинвесторов.

Почему стоимость так сильно упала?

Однозначного, да и вообще любого точного ответа на этот вопрос нет. Вряд ли стоит сетовать на заявления Воррена Баффета и различных финансовых магнатов с Уолл-стрит о том, что криптовалюты – это огромная финансовая пирамида, которая сконцентрирована в одних руках.

Хотя, и здесь может быть толика правды: после того, как криптовалюты получили большие инвестиции, на рынок вышли игроки с очень большими деньгами и сформировали целые империи вокруг своих криптобирж. Нередкими были случаи, когда взлом, падение или прекращение деятельности той или иной биржи значительно отражались на курсе, а тысячи вкладчиков остались ни с чем.

Не исключение, что и сейчас происходит тоже самое. Эксперты, которые предполагают, что большая часть любой криптовалюты сконцентрирована в руках одного или нескольких крупных игроков, сейчас прогнозируют тот самый бычий рынок, о котором говорил Эрик Финман.

По такой схеме, биржи-гиганты вскоре могут вновь поднять рынок "на рога" и заработать на значительном скачке курса и паникующих криптотрейдерах.

Выгодно ли добывать биткоин?

Еще одной причиной падения стоимости биткоин и других криптовалют может быть чрезвычайная популярность цифровых денег и привлечение огромного количества тех, кто их добывает – так называемых майнеров.

Как пишет профессор финансов Университета Санта-Клары Атулья Сарин, поскольку стоимость добычи биткоин – это незафиксированная сумма, привлечение большого числа майнеров может привести к обесцениванию криптовалют.

"Когда стоимость биткоин увеличивается – новые майнеры заходят на рынок, повышается сложность добычи биткоин, поскольку награда будет разделена между большей группой людей», – объясняет профессор Сарин. "Соответственно, когда курс биткоин падает и майнеры уходят, – стоимость добычи биткоин также снижается".

Финансист заявляет, что из-за большого количества майнеров, сейчас биткоин зашел в "мертвую спираль". По его словам, если цена биткоин продолжит падать, а стоимость его добычи останется на том же уровне – курс криптовалюты быстро сведется к нулю. Проще говоря, если платить за добычу монеты больше, чем ее стоимость на рынке, – обесценивание гарантировано.

А как же блокчейн?

Несмотря на то, что сейчас биткоин переживает одни из худших своих времен за последние полтора года, не факт, что многогранный рынок криптовалют не выдержит даже такие скачки.

Ну а для криптохейтеров, которые уже собрались на похороны биткоин, напомним, что даже после смерти всех криптовалют, они оставят свою самую главную основу, – технологию блокчейн, которая позволяет децентрализованно распределять и хранить информацию и уже сегодня применяется во многих сферах деятельности.

Как писал в недавней колонке для НВ предприниматель и инвестор Владислав Мартынов, технология блокчейн может изменить наше будущее и даст власть талантливым людям, которые занимаются созидательной работой.

Советник Ethereum Foundation, сооснователь Yota Devices и основатель BlockGeeks уверен, что такая система идеально подходит для борьбы с коррупцией, поскольку она минимизирует влияние человеческого фактора в вопросах, как распределяются деньги и кому они перечисляются.

"Интернет сделал прорыв – когда появились публичные тендеры, возможность быстрого обмена информацией. Но блокчейн позволяет это все еще больше усилить. Например, с помощью блокчейн можно создать национальную цифровую валюту – например, гривню. И любое ассигнование государственных денег на тот или иной проект можно построить так, что все будет прозрачным – в режиме реального времени можно будет следить, куда пошли деньги: по назначению или нет; дошли/не дошли; выплатили зарплату/деньги ушли "налево"; построили мост или нет и т.д.", – объясняет Владислав Мартынов.

Эксперт напоминает, что многие страны сегодня экспериментируют с блокчейном и создают различные реестры данных, которые позволяют автоматизировать все бюрократические процессы (вроде получения водительского удостоверения или паспорта) и исключить возможность дачи взятки.

И это не говоря уже о смарт-контрактах и прочих возможностях расширения блокчейн, с помощью которых сейчас значительно упрощаются бизнес-отношения, а управление и контроль над важнейшими данными передается в руки защищенного алгоритма.