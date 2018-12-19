К черту монобровь! Какими будут смартфоны в 2019 году

Главным трендом на рынке смартфонов в 2018-м была пресловутая монобровь или выемка от Apple. Но теперь многие производители пускают в ход второй экран, камеры-дыры и различные выдвижные панели.

Выпуск iPhone X в конце 2017-го привел к тотальной стандартизации модельных рядов смартфонов у самых разных производителей. Инженеры из Купертино задали моду на так называемые безрамочные экраны без каких-либо отличительных знаков бренда.

Ну и, конечно же, главной фишкой современных телефонов стала выемка-монобровь - небольшая площадка вверху дисплея, которая отбирает немного “безрамочности” для размещения фронтальных камер и различных сенсоров.

Компании от мала до велика стали массово копировать айфоновскую монобровь. Стоит признать, что на некоторых дешевых моделях эти выемки выглядят уж слишком приколхожено, а более-менее качественные подделки получились лишь у флагманских конкурентов Apple.

Единственными, кто отказался использовать монобровь стали кровные враги Apple - Samsung. Южнокорейская компания не только продолжила комплектовать свою продукцию классическими панелями-колонтитулами, но и всячески высмеивала Apple за их изобретение.



Как бы там ни было, хайп с монобровью уже потихоньку спадает, и ему на замену идут ряд новых примочек. Издание The Verge собрало основные дизайнерские решения, которые уже начали применять в смартфонах и которые должны стать популярными среди производителей в ближашие годы.

Дыра вместо моноброви

Урвать свой кусок пирога после Apple решили в том же Samsung. Перетерпев два года популярности пресловутой выемки iPhone X, компания представила свое оригинальное решение - точечный вырез камеру в углу безрамочного смартфона

Технологию назвали Infinity-O и она призвана освободить место на экране, оставив при этом в нем фронтальную камеру. Одним из первых носителей вырезов нового поколения стала модель Galaxy A8s. 6,7-миллиметровая камера-дыра размеща там в углу 6,39-дюймового дисплея.



Несмотря на это, во фронталку смогли поместить аж 24 мегапикселя. Цена новинки пока неизвестна, но предварительные заказы для китайского рынка должны открыть 21 декабря 2018-го.

Напомним, Samsung представила новые дисплеи Infinity на конференции для разработчиков SDC 2018. Дисплеи Infinity-U, Infinity-V и Infinity-O имеют небольшие вырезы U-образной, V-образной и, соответственно, O-формы.

Аналогичную технологию уже реализовал Huawei в модели Nova 4. Причем, там умудрились поместить аж 25 мегапикселей в дыру, размером 3,05 мм.

Что ж, ожидаем еще больше высокотехнологичных дыр у других производителей.

Двусторонний экран

Более года назад, китайский бренд Meizu выпустил свои очередные флагманы Pro 7 и Pro 7 Plus. Главной особенностью моделей стал дополнительный 1,9-дюймовый цветной экран типа Super AMOLED на задней панели.

Задний экран здесь служит как встроенный mp3-плеер, дополнительная информационная панель, когда телефон лежит основным экраном вниз, ну и, естественно, помогает пользователям делать более качественные селфи на заднюю камеру.

Не то, чтобы такой ход обрел широкую популярность, но пару месяцев назад мы узнали, что китайский бренд ZTE показал смартфон с экранами на обеих сторонах.

Как уже писало НВ, флагманский смартфон Nubia X получил два экрана на 6,26-дюйма и 5,1-дюйма.Телефон получилось избавить от каких-либо вырезов, поскольку датчики приближения, освещенности и разговорный динамик вписаны в верхнюю часть экрана, а камеры расположены только сзади, ведь там есть полноценный экран для селфи.

Минимальная стоимость новинки составила $470, но Влад Савов из The Verge пишет, что такая фишка не обретет популярности. По его мнению, другие производители не начнут воровать такую идею в следующем году, поскольку это значительно усложняет гаджет и повышает его стоимость из-за комплектации двумя экранами, разработки специального программного обеспечения и гораздо большей батареи.

Возвращение слайдеров

Более реальным решением, которое поможет отказаться от всех монобровей и дыр, являются специальные выдвижные панели с камерами.

Одной из первых такую примочку показала Vivo в своих полностью безрамочных смартфонах NEX Ultimate (NEX S) и NEX. Выезжающая камера получила 8 мегапикселей, и максимальную диафрагму f/2,0, а также позволила занять дисплею 91,24% от площади всего устройства.



Позже, еще более сложный слайдер презентовала “дочка” Huawei - Honor, в своем главном флагмане Magic 2.

Решил поэкспериментировать с такой игрушкой и третий китайский кит - Xiaomi. Их смартфон Mi Mix 3 умеет выдвигать дополнительную панель с 24-мегапиксельной самообучающейся камерой с поддержкой 2-мегапиксельного датчика. В компании утверждают, что благодаря этому, соотношение экрана к корпусу гаджета теперь составляет 93,4%.

Что ж, главное разработчикам не додуматься до того, чтобы прятать и задние камеры вовнутрь, а потом продавать двусторонние абсолютно безрамочные “черные зеркала”.