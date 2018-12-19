Samsung готовит смартфон с большой батареей

Новая линейка смартфонов Samsung начального уровня, M-series, близка к своему дебюту. Одной из особенностей новинок станет большая батарея.

Первый в новой серии окажется смартфон Galaxy M20 с батареей на 5000 мАч, пишет GSMArena.

Телефон будет комплектоваться аккумулятором емкостью 5000 мАч, который превзойдет Galaxy Note9 на 1000 мАч. Также сообщается, что он оснащен процессором Exynos 7885 с 3 ГБ оперативной памяти, и, как ожидается, экран будет представлять собой стандартный ЖК-дисплей IPS размером более 6 дюймов по диагонали.

По слухам, модуль двойной камеры на задней панели имеет 13 МП + 5 МП и фронтальный датчик на 8 МП, расположенный на выемке.

Известно, что модель Galaxy M20 будет выпущена в Великобритании, Германии, Франции, Польши и Скандинавии. При этом пока нет упоминания о версии для всей Европы, поэтому можно предположить, что гаджет предназначен не для всех рынков.

Добавим, что в середине декабря в сеть попали фотографии чехла для смартфона Samsung Galaxy M20. Снимки подтверждают, что новинка получит сканер отпечатков пальцев на тыльной стороне и вертикально размещенный модуль сдвоенной камеры.

Кроме того, в гаджете будет порт USB-C и сохранится и разъем для наушников. Это должен быть достаточно доступный смартфон стоимостью около $210, оснащённый экраном с каплевидным вырезом.