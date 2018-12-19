Лжецы года. Топ-5 наибольших обманов в техносфере за 2018 год

Издание Gizmodo составило список самых громких обманов в сфере современных технологий за последний год. В подборку вошли скандалы с Facebook и Tesla, а также манипуляции с криптовалютами.

Уходящий год был богат на скандальные сенсации в больших IT-компаниях и популярных производителях гаджетов. Актуализация проблемы персональных данных пользователей и рост уровня осведомленности аудитории о монополиях техногигантов привели к многочисленным судебным тяжбам и даже изменениям в законодательстве.

Несколько раз в 2018-м негативно удивлял публику и самый харизматичный гений современности - глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск.

В связи с этим, популярное американское издание о технологиях Gizmodo составило список самых громких обманов технокомпаний в 2018 году. НВ выбрало топ-5 наиболее интересных случаев из этого списка.

Манипуляции с акциями Tesla

Основатель и руководитель самого популярного бренда электрокаров в мире Tesla Илон Маск и впрямь в этому году перешел все мыслимые и немыслимые границы. В частности, 47-летний инженер прославился благодаря своему аккаунту в Twitter, в котором он обзывал спасателя детей в тайской пещере педофилом и спорил с комиссией по ценным бумагам США.

Ах да, между этим Маск еще успел выкурить косяк во время интервью в прямом эфире.



Но, наиболее резонансным оказался случай с манипуляциями акциями компании Tesla. Как уже писало НВ, в августе 2018-го Маск заявил, что хочет сделать Tesla частной компанией и готов выкупить ее акции по $420 за штуку (дороже рыночной цены). Позже появилась информация о том, что средства на выкуп акций Маску предоставит некий инвестиционный фонд из Саудовской Аравии.

Однако через несколько дней информация об арабских инвесторах была опровергнута и Маск "включил заднюю". Но съехать на шутку в этот раз не удалось: комиссия по ценным бумагам США обвинила Маска в мошенничестве, усмотрев в его твитах попытки манипуляции курсом акций компании.

Как результат - Илона обязали покинуть пост председателя совета директоров компании и наложили лично на него штраф в $20 млн. Еще $20 млн штрафа получила Tesla. Конечно, такие санкции остались в большей мере показательными и Маск до сих пор остается у руля компании, но для многих поклонников миллиардера одиозные действия показались непонятными.

Google и права человека

Попалась на лжи в этом году и самая большая интернет-корпорация в мире Google.

Все началось с того, что некоторые работники Google выразили свое недовольство по поводу сотрудничества компании с Пентагоном и ее участия в разработке проекта Мэйвен. Искусственный интеллект Google TensorFlow помогал вооруженным дронам автоматически определять живые и неживые объекты и, в случае чего, атаковать их.

Разработчики компании начали протестовать против работы с проектом Мэйвен, считая, что такие тонкие и сложные задачи должны выполнять люди, а не компьютер, и Google вообще не должен быть вовлечен в любую военную работу.

Генеральный директор Google Сундар Пичаи прислушался к требованиям подчиненных и опубликовал обновленные принципы работы искусственного интеллекта Google. В частности, к существующему регламенту добавили четыре пункта. Компания пообещала не разрабатывать ИИ для:

– технологий, которые могут нанести глобальный ущерб;

– оружия или других технологий, задача которых – прямое или косвенное причинение вреда людям;

– технологий, которые собирают или используют информацию для наблюдения, нарушая международные нормы.

– технологий, которые противоречат принципам международного права и правам человека;

Но, сразу же после подписания нового документа, Google уличили в тех же нарушениях прав человека. Оказалось, еще с 2017-го компания разрабатывала приложение Dragonfly - цензурированный поисковик, который должен блокировать список сайтов и поисковых тем, относящихся к правам человека, демократии, религии и мирным протестам.

Dragonfly планировали запустить в Китае в начале 2019-го и связывать запросы с телефонными номерами пользователей, за которыми, как предупреждает Amnesty International, может вестись более тщательный надзор.

Но, после дачи показаний Сундара Пичаи перед Конгрессом, Google пришлось отказаться от планируемого запуска версии своего поиска со встроенной цензурой в Китае.

Аферы Facebook

Gizmodo выносит на первое место обман пользователей Facebook и использование их персональных данных. Издание даже называет руководителя соцсети Марка Цукерберга главным лжецом года.

Стоит отметить, что ситуация с компанией Cambridge Analytica, которая незаконно получила данные о 50 млн зарегистрированных в Facebook и якобы повлияла на исход выборов в США, является только вершиной айсберга. За этот год менеджеры Facebook еще несколько раз пытались одурачить свою аудиторию и регуляторные органы, надеясь, что об этом никто не узнает.

До одной из афер соцсети докопались журналисты британского канала Channel 4. Суть расследования и работы под прикрытием была в том, чтобы пройти тренировочный курс и узнать, как модераторы должны реагировать на контент с насилием, жестокое обращение с детьми и язык вражды.

Выяснилось, что то, чему учили модераторов, во многом не соответствовало правилам Facebook, и материалы, которые содержат сцены насилия над детьми, расизм и жестокость, были проигнорированы и сохранялись на сайте.

Бывший инвестор Facebook Роджер Макнами тогда рассказал журналистам Channel 4, что соцсеть получает прибыль от такого контента: “Это действительно негативные, действительно опасные материалы, которые привлекают на платформу заинтересованных людей. Facebook понимает, что их аудитории желательно проводить больше времени на сайте, если они хотят строить бизнес на рекламе”.

Макнами считает, что такие действия поддерживаются компанией и если Facebook будет цензурировать слишком много, то люди потеряют интерес к этой соцсети, - “а ведь в конечном счете все касается денег”. Несмотря на это, представители Facebook уверяют, что шокирующий контент не приносит им денег и это просто неполадки в работе системы.

Рост курса криптовалют

Еще одним трендом в техномире 2018-го стали криптовалюты и различные спекуляции вокруг них.

Вовлеченные в криптосреду помнят, что в конце 2017-го - начале 2018-го курс биткоина достиг своего исторического максимума и составлял почти $20 тыс. Различные эксперты и аналитические компании предсказывали, что монета продолжит расти и ее стоимость в 2018-м составит $25 тыс.

Основатель компании по созданию программного обеспечения McAfee Associates Джон Макафи и вовсе заявил, что в конце 2020-го курс биткоина возрастет до $1 млн. В противном же случае он пообещал “съесть свои гениталии на национальном телевидении”.

Cегодня же предприниматель, наверное, начинает грызть локти (или не локти), поскольку в конце текущего года курс биткоина побил все антирекорды и упал почти до $3 тыс.

Помимо финансовых магнатов с Уолл-стрит, сейчас начали сомневаться в криптовалютах даже их бывшие адепты. К примеру, 19-летний криптотрейдер Эрик Финман, который сколотил состояние в $4,4 млн на криптовалютах, рассказал Market Watch, что биткоин уже мертв.

"Биткоин мертв, он слишком фрагментирован. Многие люди до сих пор продолжают бороться, но я не думаю, что это продлится долго. Он может пережить еще несколько бычьих рынков, но в долгосрочной перспективе он мёртв", - объяснил Финман.

Профессор финансов Университета Санта-Клары Атулья Сарин уверен, что одной из причин падения курса биткоина является привлечение большого числа так называемых майнеров - добытчиков криптовалют.

"Когда стоимость биткоина увеличивается - новые майнеры заходят на рынок, повышается сложность добычи биткоина, поскольку награда будет разделена между большей группой людей”, - объясняет профессор Сарин. "Соответственно, когда курс биткоина падает и майнеры уходят, - стоимость добычи биткоин также снижается".

Финансист заявляет, что из-за большого количества майнеров, сейчас биткоин зашел в "мертвую спираль". По его словам, если цена биткоина продолжит падать, а стоимость его добычи останется на том же уровне - курс криптовалюты быстро сведется к нулю. Проще говоря, если платить за добычу монеты больше, чем ее стоимость на рынке, - обесценивание гарантировано.

Развод Amazon

Менее интересными, но не менее подлыми оказались действия самого большого онлайн-магазина в мире Amazon, который принадлежит богатейшему человеку на планете - Джеффу Безосу.

В 2017-м Amazon решил выбрать место для своей второй штаб-квартиры и объявил конкурс для американских городов. Мэры и губернаторы со всех штатов начали настоящую гонку и предлагали различные “плюшки” и субсидии, чтобы офис одной из самых крупных компаний в мире построили именно в их городе.

Согласно Gizmodo, в конце-концов, Безос и Ко. не сдержали свои обещания по трудоустройству в новой штаб-квартире и сократили количество рабочих мест вдвое. Кроме этого, новый офис разместят в далеко не самых бедных регионах США - первый в Лонг-Айленд-Сити (один из районов Нью-Йорка), а второй - в Кристал-Сити, прямо по соседству с Пентагоном.

Таким образом, столичный округ США и Нью-Йорк получат к своим местным бюджетам еще больше поступлений от налогов. Городские власти также должны выделить дополнительные деньги на развитие новой транспортной инфраструктуры, школ, парков и домов для жилья.