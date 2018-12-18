Отступили. Google отказывается от создания поисковика с цензурой

Компании Google пришлось отказаться от планируемого запуска версии своего поиска со встроенной цензурой в Китае.

Проект был свернут после протестов сотрудников компании, сообщает издание The Intercept.

Руководство поисковика было вынуждено закрыть систему анализа данных, которая использовалась для разработки цензурированной поисковой системы для Китая, после того, как члены команды по обеспечению конфиденциальности подали внутренние жалобы.

Согласно двум источникам, знакомым с планами Google, прекращение работы над системой анализа данных имело огромные последствия, фактически прекратив работу над цензурированной поисковой системой, известной как Dragonfly. Этот инцидент стал серьезным ударом для топ-менеджеров Google, включая генерального директора Сундара Пичаи, которые за последние два года сделали проект в Китае одним из своих главных приоритетов.

Согласно двум источникам в Google, инженеры, работающие над Dragonfly, получили большие наборы данных, показывающие запросы, которые китайцы вводили в поисковую систему 265.com. По крайней мере, один из инженеров получил ключ, необходимый для доступа к "интерфейсу прикладного программирования" или API, связанному с 265.com, и использовал его для сбора поисковых данных с сайта. Члены команды Google по конфиденциальности, однако, были в неведении относительно использования сайта 265.com.

Пекинский веб-сайт 265.com - это веб-служба каталогов на китайском языке, которая утверждает, что является "самой популярной домашней страницей Китая". Компания Google приобрела этот сайт в 2008 году у китайского предпринимателя-миллиардера Цая Вэньшэна. Участники команды по защите конфиденциальности раскритиковали топ-менеджеров проекта и добились отмены работы с данными 265.com. По словам одного из источников, информация с этого сайта — неотъемлемая часть Dragonfly, поэтому теперь прогресс проекта сильно затруднен.

"Данные 265 были неотъемлемой частью Dragonfly. Доступ к данным теперь приостановлен, что остановило прогресс", - сказал один из источников.

На прошлой неделе генеральный директор Google Сундар Пичаи предстал перед Конгрессом, где он столкнулся с вопросами о Dragonfly. Пичаи заявил, что "прямо сейчас" планов по запуску поисковой системы нет, но отказался исключать это в будущем. Изначально в Google намеревались запустить Dragonfly в период с января по апрель 2019 года.

Источники отмечают, что в Google отстранили от работы над проектом несколько групп инженеров и переключили их на другие проекты, связанные с Индией, Индонезией, Россией, Средним Востоком и Бразилией.

Ранее НВ сообщало, что сотрудники компании Google подписали открытое письмо к руководству против запуска цензурированной версии поисковика в Китае. Проект поискового приложения под названием Dragonfly накладывает ограничения на возможности поиска. Project Dragonfly связывает запросы с телефонными номерами пользователей, за которыми, как предупреждает Amnesty International, может вестись более тщательный надзор.

Предполагалось, что "цензурированный" поиск будет использовать черный список для сайтов и поисковых тем, относящихся к правам человек, демократии, религии и мирным протестам. Проект разрабатывался с весны прошлого года и ускорился с декабря 2017 года, после встречи главы Google с китайскими властями.