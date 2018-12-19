Google и Facebook выплатят $455 тысяч штрафа за нарушение правил политической рекламы
IT-индустрия

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Google и Facebook выплатят $455 тысяч штрафа за нарушение правил политической рекламы

Компании нарушили закон, требующий вести подробные записи о том, кто платит за онлайн-политическую рекламу на их платформах

Государственный судья штата Вашингтон обязал Google и Facebook выплатить в общей сложности $455 тысяч в связи с тем, что компании не сохранили на своих сайтах записи о заказчиках политической рекламы, сообщает АР.

Генпрокурор штата Боб Фергюсон сообщил, что Google должен выплатить 217 тыс, а Facebook 238 тыс по двум судебным искам, в которых компании обвинялись в несоблюдении законов штата о прозрачности политических объявлений.

Отмечается, что компании с 2013 года не выполняли требование о сборе, хранении и публикации информации о заказчиках политической рекламы на интернет-ресурсах.

В Генпрокуратуре утверждают, что кандидаты на политические посты и политические комитеты заплатили за размещение политической рекламы Google 1,5 млн долларов, а Facebook – 5,1 млн.

Пресс-секретарь Facebook Бет Готье сообщила агентству, что компания удовлетворена урегулированием дела и намерена в дальнейшем исполнять требования штата.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы защитить честность выборов и предотвратить иностранное вмешательство. Мы считаем, что все объявления на Facebook должны быть прозрачными", - заявила она.

В то же время в Google заявили, что компания соблюдала законы Вашингтона до июня, когда штат ввел новые требования по раскрытию информации. После этого Google приостановил прием политической рекламы в штате, потому что не мог следовать новым правилам.

Дело в отношении Facebook и Google в штате Вашингтон было заведено в апреле после жалобы группы жителей штата.

Ранее Трамп обвинил Facebook, Twitter и Google в поддержке демократов.

 

Теги:   Политическая реклама Штраф Google Facebook

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