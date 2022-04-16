Исследование прервала война. Украинские астрономы обнаружили пять экзокомет — это открытие покажет, как развиваются другие звездные системы 16 апреля, 07:03 Цей матеріал також доступний українською Экзокометы являются ключом к исследованию далеких миров и их эволюции (Фото:Damian Peach / NASA)

Команда астрономов из Главной астрономической обсерватории НАН Украины объявила об открытии пяти экзокомет — это кометы, которые вращаются вокруг любой другой звезды кроме Солнца. Это открытие поможет ученым изучить другие звездные системы и их эволюцию.



Кометы являются важными подсказками, которые потенциально могут раскрыть нам секреты формирования планетных систем. Согласно одной из гипотез, на Земле появилась жизнь именно после удары кометы, принесшей на нашу планету микроэлементы, необходимые для зарождения живых организмов.

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По этой же причине ученые все активнее стараются выглядывать за пределы Солнечной системы и изучать экзокометы, получившие свое название вслед за экзопланетами. Это те же кометы и планеты, только вращаются они вокруг любой другой звезды, кроме Солнца.

Именно это и интересует исследователей. Изучая подобные далекие объекты, человечество сможет лучше понять, как формировались другие звездные и планетные системы нашей Вселенной.

К примеру, недавно мы рассказывали об исследовании сразу несколькими командами ученых кометы 2I/Борисова, которая, как они подозревают, добралась до Солнечной системы из открытого космоса. Более подробные исследования могут показать, что у нашего мира могут быть далекие «близнецы» — то есть, похожие звездные системы, где, возможно, существует Земля v2.0.



Поэтому открытие украинскими учеными сразу пяти экзокомет является еще одним важным шагом к открытию секретов далеких миров. Астрономы проанализировали данные космического телескопа TESS, а результаты своей работы описали в статьей в авторитетном научном журнале Astronomy & Astrophysics.

Ученые нашли экзокометы, вращающиеся вокруг звезды Бета Живописца, расположенной всего в 65 световых годах от Земли (в масштабах космоса это практически соседи). Это достаточно молодая звездная система — ей всего 10−40 млн лет, что делает ее идеальным объектом для исследования. Вокруг звезды вращается газовая планета-гигант, которая в 11 раз массивнее Юпитера — самой большой планеты Солнечной системы — и остаточный диск диаметром почти 60 млрд километров, состоящий из пыли и обломков.

Именно в этом диске ученые и обнаружили экзокометы. Интересно, что открытие украинских ученых было не первым в своем роду — именно в этой звездной системе ранее уже обнаруживались экзокометы; более того, предыдущие исследования пришли к выводу, что вокруг Бета Живописца на самом деле вращается две отдельные группы экзокомет с разными свойствами.

Обнаружены они были транзитным способом — то есть по характеру «мигания» звезды вследствии пролета возле нее кометы. Ученые уверены — последующие открытия подобных небесных тел помогут ученым разгадать тайну «исчезающих звезд» — свет, исходящий от них колеблется, что очень похоже на свечение, исходящее от Бета Живописца. Проблема в том, чт многие звездные системы расположены намного дальше, что затрудняет наблюдения за ними, однако Бета Живописца и ее экзокометы могут стать своего рода шаблоном, по которому будут мерять остальные системы.



Экзокометы также могут объяснить загадку звезды KIC 8462852, более известной как Звезда Бояджян. Она характеризуется «миганием», которое происходит с равными интервалами, из-за чего некоторые ученые выдвинули гипотезу, что мы наконец обнаружили сферу Дайсона — невероятно мощную структуру, которая может черпать энергию из звезды. Сама Бояджян считает, что лучшим объяснением этого феномена являются как раз вращающиеся вокруг звезды экзокометы, однако сейчас много вопросов все еще остаются без внятного ответа.

Один из главных выводов, который можно сделать после открытия украинских ученых — что экзокометы являются достаточно обычным явлением, а не чем-то уникальным. А потому в будущем, когда наши телескопы будут становиться все мощнее, мы будем обнаруживать их все чаще, что откроет перед нами перспективу исследования эволюции далеких миров.

«К сожалению, мы успели добиться только предварительных результатов в своем исследовании, после чего оно было прервано войной. Когда она закончится, мы продолжим», — говорит Яков Павленко, научный сотрудник Главной астрономической обсерватории НАН Украины, возглавлявший работу команды ученых.



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