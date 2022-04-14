Часть информационного оружия. Аналитики выпустили 43-страничный отчет о мемах, которые появились за время войны в Украине 14 апреля, 14:01 Цей матеріал також доступний українською Авторы отчета уверяют, что мемы стали полноценным оружием информационной войны (Фото:Know Your Meme)

Сайт Know Your Meme выпустил 43-страничный отчет о том, как война России против Украины отразилась на мемах и интернет культуре.



Война в Украине стала первой, когда пользователи могут следить и оперативно реагировать на происходящие события в соцсетях едва ли не в прямом эфире. Поэтому вместо военных сводок, авторы KnowYourMeme сосредоточились на том, в чем они действительно обладаю экспертностью — мемах и их развитию во время полномасштабной войны.

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Отчет состоит из четырех частей:

В разделе Timeline ( График) показано, как появлялись мемы после определенных важных военных событий;

График) показано, как появлялись мемы после определенных важных военных событий; Раздел Meme Discourse ( Дискурс мемов) описывает определение, контекст и причины популярности мема;

Дискурс мемов) описывает определение, контекст и причины популярности мема; В Brand Reactions ( Реакция брендов) можно увидеть, как компании, корпорации и общественные организации реагировали на войну в своих соцсетях;

Реакция брендов) можно увидеть, как компании, корпорации и общественные организации реагировали на войну в своих соцсетях; Раздел Meme Warfare ( Война мемов) объясняет, почему мемы стали важной частью современных конфликтов и как обе стороны используют их и социальные сети, чтобы продвигать свои информационные нарративы или дезинформацию.

Всего авторы работы проанализировали 11 популярных в западном сегменте мемов: от Путина-обезьяны и кота Степана, за эвакуацией которого следил весь интернет до Призрака Киева и клеток на российских танках. Мемы разместили на инфографике, а также описали примеры их использования и статистику.

Краткая история мема про кота Степана / Фото: Know Your Meme

Авторы отчета объясняют, что мемы как информационное оружие являются частью пятого поколения войны, в котором важную роль играет киберпространство. Именно мемы отражают то, чем живет интернет, и в упрощенном виде объясняют то, что происходит на поле битвы. «Тот, кто контролирует мемы, контролирует мир», — пишут в Know Your Meme.

Также авторы отчета подчеркивают, что украинские власти «активно используют мемы, чтобы привлечь мировое сообщество на свою сторону».

Примеры мемов о Призраке Киева и статистика его просмотров на сайте / Фото: Know Your Meme

В качестве примера они привели твит аккаунта Украины в Twitter о Призраке Киева как о реальном человеке — хотя это вероятно полумифический персонаж, который якобы в одиночку разбивал российские самолеты в воздушных боях. Также известная фраза Зеленского «need ammo, not a ride» (мне нужно оружие, а не такси), когда президент отказался от плана побега, предложенного ему чиновниками Белого дома, также может быть мистификацией.

К сожалению, из-за того, что авторы погружены исключительно в «западный контекст», они пропустили главный мем, который появился за время полномасштабной войны.



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