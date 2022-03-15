Все отношения полностью уничтожены. Как вторжение России отбросило человечество на несколько шагов назад в освоении космоса 15 марта, 20:02 Цей матеріал також доступний українською Судьба Международной космической станции сейчас находится под большим вопросом (Фото:NASA)

Полномасштабное вторжение России в Украину отразится не только на мировой геополитике, но и космической. Международное сотрудничество разваливается буквально на глазах.



Война России в Украине активизировала международное научное сообщество. Украинские ученые написали открытое письмо, в котором потребовали от международного научного сообщества прекратить сотрудничать с исследователями из РФ — и на Западе этот сигнал постепенно воспринимают все серьезнее.

Война затронула не только тех ученых, которые занимаются «приземленной» наукой, а и тех, которые изучают космос. В авторитетном научном издании Nature вышла статья о том, как полномасштабное вторжение России на территорию Украины отражается не только на общемировой политике, но и портит исследование далеких миров за пределами нашей Земли.

Сейчас один из главных вопросов в научном сообществе — судьба Международной космической станции (МКС). Это пилотируемая космическая станция, которая вращается на орбите Земли, где сейчас находятся два российских космонавта, четыре американских астронавта и один астронавт из Германии. Война в Украине может стать первым в истории фактором, который поставит под угрозу существование МКС.

Чуть более недели назад генеральный директор российской государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин во время перепалки в Twitter с американским астронавтом Скоттом Келли разразился угрозой уничтожения космической станции.

Джон Грюнсфелд, бывший астронавт NASA, отмечает, что настроение среди астронавтов, которые сейчас находятся на борту МКС, «такое же, как здесь, на планете Земля». Экипаж не раз пролетал над территорией Украины и видел всю разруху, которую принесла Россия в Украину.

Стабильная работа МКС зависит от совместной работы сразу 15 стран, среди которых США и Россия. Дело в том, что различные части станции построены и обслуживаются астронавтами из стран, где они были созданы. Одновременно с этим, каждая из них зависит от стабильной работы остальных — к примеру, часть станции, контролируемая NASA, обеспечивает электроэнергией российскую сторону, в то время как Россия отвечает за орбитальные маневры, которые поддерживают МКС на орбите Земли, спасая ее от разрушения в земной атмосфере.

NASA утверждает, что сейчас МКС работает в штатном режиме, а практически все запланированные исследования на борту станции продолжаются. Исключением является эксперимент под названием PK-4, которым руководил Немецкий аэрокосмический центр, прекративший любое сотрудничество с Россией.

Жюли Патарин-Жоссек, социолог из Парижа, отмечает, что впервые со времен холодной войны «геополитическая напряженность на Земле оказала негативное влияние на полеты человека в космос».



Однако война задела и другие виды космического сотрудничества, ведь Запад уже начал отказываться от совместной работы с россиянами. Многие проекты сейчас заморожены, а их дальнейшая судьба неизвестна. «[Война] разрушит все отношения, которые выстраивались после окончания холодной войны», — говорит Асиф Сиддики, историк из Фордхэмского университета в Нью-Йорке.

Россия отменила запуски своих ракет с европейского космодрома во Французской Гвиане и прекратила продажу ракетных двигателей в США. Также Рогозин еще в прошлом месяце заявил, что Россия отказывается от совместной с NASA миссии Венера-Д (хотя американцы и не планировали никакого сотрудничества в этом направлении).

Европейское комическое агентство сейчас находится в поисках новой ракеты, которая отправила бы их марсоход ExoMars на Красную планету — его запуск на борту российской ракеты в этом году был отменен. А группа немецких астрономов во главе с Институтом внеземной физики им. Макса Планка выключила прибор немецкого производства в российской-немецкой орбитальной астрофизической обсерватории прямо во время уже начавшихся работ.

Сразу несколько проектов NASA сейчас тоже находятся под большим вопросом, ведь немалая часть инструментов, которые задействованы в работе управляются Россией. Самый известный из проектов — поддержка работы марсохода Curiosity, однако существуют еще три миссии, которые зависят от сотрудничества с россиянами.

Теперь Россия все больше будет сотрудничать с Китаем, [если у нее вообще останется такая возможность]. За последние несколько лет Запад и РФ и так отдалились друг от друга в отношении космических исследований, однако война в Украине практически гарантирует разрыв этих отношений.

После окончания войны США может обратить более пристальное внимание на украинскую космическую отрасль, если россияне не уничтожат всю космическую инфстраструктуру Украины, которая сосредоточена недалеко от Днепра, где уже были ракетные удары.



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