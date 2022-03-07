Гендиректор Роскосмоса пригрозил уничтожить Международную космическую станцию. А потом удалил свой твит

7 марта, 13:56
Цей матеріал також доступний українською
МКС (Фото:spacex/pexels)

МКС (Фото:spacex/pexels)

Дмитрий Рогозин, генеральный директор российской государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос, пригрозил уничтожить Международную космическую станцию (МКС). А потом удалил свой твит.

Вчера американский астронавт Скотт Келли, совершивший четыре космических полета, написал твит, адресованный Рогозину, на русском, в котором заявил, что космическая стратегия РФ без американских денег «выеденного яйца не будет стоить».

«Может, найдешь работу в Макдональдсе, если Макдональдс еще существует в России», — написал он.

https://twitter.com/StationCDRKelly/status/1500535435168149504

Это спровоцировало Рогозина на целую серию твитов, в которых он пытался задеть лично Келли: «Этот Скот дважды летал в космос на российском корабле „Союз“, но при этом остался верным себе — Скотом».

Позже Рогозин пошел еще дальше и даже пытался шантажировать американцев тем, что РФ уничтожит МКС.

https://twitter.com/FelineSyntax/status/1500760376996159493

«Отстань, придурок! Иначе смерть МКС будет на твоей совести», — написал Рогозин. Позже он удалил твит, но скриншоты его сообщения остались в Сети.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Техно
Рассылка о том как технологии изменяют мир
Каждый понедельник
Редактор: Кирилл Чеботарев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   МКС Дмитрий Рогозин Роскосмос Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ