Гендиректор Роскосмоса пригрозил уничтожить Международную космическую станцию. А потом удалил свой твит 7 марта, 13:56 Цей матеріал також доступний українською МКС (Фото:spacex/pexels)

Дмитрий Рогозин, генеральный директор российской государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос, пригрозил уничтожить Международную космическую станцию (МКС). А потом удалил свой твит.

Вчера американский астронавт Скотт Келли, совершивший четыре космических полета, написал твит, адресованный Рогозину, на русском, в котором заявил, что космическая стратегия РФ без американских денег «выеденного яйца не будет стоить».

«Может, найдешь работу в Макдональдсе, если Макдональдс еще существует в России», — написал он.

Это спровоцировало Рогозина на целую серию твитов, в которых он пытался задеть лично Келли: «Этот Скот дважды летал в космос на российском корабле „Союз“, но при этом остался верным себе — Скотом».

Позже Рогозин пошел еще дальше и даже пытался шантажировать американцев тем, что РФ уничтожит МКС.

«Отстань, придурок! Иначе смерть МКС будет на твоей совести», — написал Рогозин. Позже он удалил твит, но скриншоты его сообщения остались в Сети.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.