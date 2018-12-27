По итогам 2018 года Huawei обгонит Apple - прогноз

Компания Huawei готова превзойти продажи iPhone по итогам года, чтобы занять второе место на мировом рынке смартфонов.

Ранее Huawei обошла Apple в мировых продажах смартфонов за квартал, но это будет первый случай, когда Huawei превзойдет Apple по продажам смартфонов за весь год, говорится в статье экономического издания Nikkei Asian Review.

Китайская телекоммуникационная компания значительно увеличила продажи в Китае, Европе и Африке в этом году и уже достигла более чем 30% роста мировых продаж по сравнению с 153 миллионами, проданными в 2017 году. Серия P20, оснащенная высокопроизводительными камерами и разработанный с немецкой Leica, была особенно популярной.

По данным International Data Corp, в 2017 году Huawei контролировала 10,4% мирового рынка смартфонов, отстав от Samsung Electronics на 21,6% и Apple на 14,7%. Но китайская компания заняла второе место после Samsung сначала в апреле-июне, а затем опередила Apple еще в июле-сентябре. При этом Apple отгрузила 215,8 млн единиц в 2017 году.

Тем не менее, арест топ-менеджера в Канаде поставил Huawei в центр торговой войны между США и Китаем. Страны и компании по всему миру уклоняются от коммуникационного оборудования под этим брендом, и продажи смартфонов Huawei, как ожидается, пострадают в 2019 году.

Австралия, Великобритания и Новая Зеландия присоединились к США в исключении оборудования Huawei из своих сетей мобильной связи 5G следующего поколения. А в начале этого месяца Япония фактически запретила Huawei и ZTE заключать правительственные контракты.

Таким образом, поставки смартфонов Huawei могут снизиться в 2019 году. При этом ожидается, что мировые поставки смартфонов в целом будут падать второй год подряд.

Ранее НВ сообщало, что компания Huawei выпустит специальные версии Mate 20 Pro и Nova 4, которые посвящены рекордным 200 миллионам телефонов, проданным в 2018 году. Рекорд был достигнут несмотря на очень небольшое количество телефонов, поставляемых на рынок США, где Huawei считается угрозой национальной безопасности.