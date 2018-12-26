Менеджеры Huawei рассказывают, как будут хоронить Apple и Samsung

Автор Константин Ценцура

Huawei давно хотел заткнуть за пояс Apple, и в 2018-м это получилось сделать по количеству проданных смартфонов. А еще китайцы смогли переплюнуть Apple в главном - они не стесняются приглашать журналистов к себе в гости. НВ побывало в штаб-квартире Huawei в Шэньчжэни и пообщалось с представителями отдела маркетинга, программного обеспечения и потребительских товаров компании.

Пару недель назад НВ побывало в китайской кремниевой долине и новой азиатской техностолице - городе Шэньчжэни. Детальнее об этом мы писали в репортаже из штаб-квартиры и нового исследовательского центра Huawei.

Разумеется, больше всего нас интересовало, когда Huawei откажется от Android, чтобы максимально насолить Дональду Трампу в торговой войне с США, а также, сколько камер будет в следующих флагманах Huawei, учитывая, что Samsung уже делает модели с четырьмя зрачками, а Nokia и вовсе грозится выпустить модель с пятью линзами.

Официальные лица Huawei, конечно, держались так стойко, что расколоть их не получилось бы даже у гестапо, но это не значит, что разговор был неинтересным. О том, чем живет производитель смартфонов номер два в мире и когда он станет производителем номер один, НВ узнавало у директора маркетинга продуктов Huawei Яна Венхуа, менеджера маркетинга программного обеспечения Райана Луи и эксперта по продажам смартфонов Тома Чена..

Ян Венхуа и бренд Huawei в целом

Разговор о китайском бренде менджеры начинают традиционно по-китайски, - с акцентом на масштабах и объемах своего производства. Ян Венхуа говорит о 180 тыс. сотрудников в более чем 170 странах мира. Цифры действительно впечатляющие, поскольку, к сравнению, один из их главных конкурентов Apple насчитывает на 50 тыс. сотрудников меньше.

Ян хвастается не только количеством сотрудников, но и главными достижениями Huawei за последние годы:

“Нам принадлежит лучшая камера для смартфона в мире, первый мобильный процессор с искусственным интеллектом (ИИ), самая продолжительная работа аккумулятора в мире и многое другое”, - говорит директор маркетинга продуктов.

Хотя, вместе с ИИ-чипсетом Huawei Kirin 970, аппаратное обеспечение, ориентированное на приложения с ИИ были представлены миру еще в прошлогодних передовых смартфонах iPhone X, Samsung S8, Google Pixel 2 и даже LG V30. Перечисленные компании также использовали ИИ для создания продвинутых голосовых помощников, умных фотокамер, дополненной реальности и других современных разработок.

Ян Венхуа все же говорит, что компания изучает опыт партнеров, но при этом не копирует, а создает собственные исследовательские центры по всему миру, инвестирует в разработку новых продуктов и, по его словам, из-за этого 80 тыс. сотрудников Huawei (почти 45% от всех) являются инженерами и сама компания позиционирует себя как инженерная.

Безусловно, маркетологи Huawei не могли не вспомнить сотрудничество с профильными производителями:

“Собирая опыт пользователей в последние годы, мы поняли, что они хотят хорошую камеру, и в этом году, в сотрудничестве с Leica, мы запустили P20 Pro с новым чипсетом Kirin 970 с искусственным интеллектом, который помогает камере делать лучшие фото”, - рассказывает Ян Венхуа.

Помимо успешного сотрудничества с позабытым немецким брендом фототехники Leica, Ян выделяет и кооперацию с производителем модной одежды Porsche Design, который помог разработать дизайн для некоторых флагманских моделей Huawei.

Очевидно, что это, в определенной мере, китчевый ход для немногочисленных пользователей, которые хотят, чтобы их телефон выглядел по-богатому. Привет владельцам Vertu и позолоченных смартфонов (если такие еще остались).

За дизайн, кстати, в компании отвечают исследовательские центры из Парижа и Лондона. Но вряд ли решение пустить пыль в глаза конкурентов, добавив на корпус смартфона название спортивного авто принадлежит именно им. Объективно, новые модели Huawei заметно преобразились, начали выделяться среди других смартфонов и смогли привлечь внимание аудитории.

Правда, неохотно комментируют в компании скандалы, связанные с запретом на развитие 5G-cетей и использование продукции Huawei в некоторых странах:

“Некоторые государства обеспокоены нашими технологиям, но мы продолжаем сотрудничать с ними. Мы являемся вторым по популярности производителем смартфонов в мире и наши технологии лучшие. Мы ведем бизнес в разных странах, и, в тоже время, соответствуем всем законодательствам, даже таким строгим, как в Европе”, - отвечает Ян.

Райан Луи и пользовательский интерфейс Huawei EMUI

Как известно, помимо операционной системы Google Android, Huawei, как и другие большие производители, комплектует свои смартфоны специальной оболочкой EMUI.

В последние годы обозначение обновлений Android соответствует обновлениям EMUI, и, вместе с выходом Android Pie 9.0, Huawei выпустил EMUI 9.0, которая стала еще более интегрированной с операционной системой Google.

“EMUI соединен с Android и, с помощью этого, мы хотим предоставить больше удовольствия от пользования смартфонами для наших клиентов, оптимизировать инструменты управления и опыт эксплуатации”, - говорит Райан Луи.

Райан показал работу нового EMUI 9.0 на примере свежего флагмана Huawei Mate 20 Pro, который, кстати, недоступен для украинского рынка, поскольку в компании посчитали, что модель не достигнет высоких показателей продаж ввиду популярности другого флагмана - P20 Pro.

Фишкой обновления стал более простой и интуитивный интерфейс, упрощенное меню настроек, изменения в часах/будильнике, легкое сворачивание и перенос пиктограмм. Помимо этого, смартфоны Huawei теперь могут адаптировать свой экран и выводить его на рабочий стол компьютера.

В этом Huawei не первый, ведь подобные новшества уже реализовывал Samsung как в своей предыдущей пользовательской оболочке TouchWiz UI, так и в новой - One UI, не говоря уже о разнообразных примочках персонализации от Apple.

Зато, в Huawei прошлись по защите персональных данных: в EMUI 9.0 добавили менеджер паролей, функцию блокировки отдельных приложений и контроль времени пользования приложениями. Опять-таки, Apple показала такие фишки в очередном обновлении iOS еще несколько месяцев назад, но многие пользователи Android все еще обделены подобными элементами защиты.

“Кроме изменений в интерфейсе, мы ускорили все возможные способы использования устройства. К примеру, приложения запускаются теперь на 40% быстрее. Это позволяет нам иметь лучшие показатели производительности даже через долгое время после выпуска смартфонов”, - говорит Райан Луи.

Более интересные дополнения в EMUI 9.0 связаны с расширением функций ИИ камеры. Самый современный процессор Huawei Kirin 980 теперь позволяет не только распознавать ситуации съемки, но и идентифицировать объекты в кадре.

Райан наводит камеру новенького Mate 20 Pro на тарелку с фруктами, и смартфон автоматически рассчитывает количество калорий в каждом из них. Дальше больше, - менджер маркетинга программного обеспечения Huawei направляет камеру на свои модные кеды, и та не только определяет их бренд и модель, но и сразу же выдает предложения и цену на них в интернет-магазинах.

Но, к сожалению, такое новшество будет недоступным для многих стран из-за ограничений в использовании данных:

“Когда вы сканируете объекты, информация о них отсылается на облачные хранилища и генерируется с интернет-магазинами, поэтому ограничения по использованию данных в некоторых странах не позволят внедрить эту технологию”, - объясняет Райан.

Что касается слухов о разработке оригинальной операционной системы Huawei - официальной позиции пока нет. Райан “ничего не знает об этом”, и только подтверждает факт сотрудничества с Android.

Том Чен и флагманские cмартфоны Huawei

По словам Тома Чена, компании удалось нарастить долю высокопроизводительных смартфонов на рынке за счет огромных инвестиций.

“В прошлом году мы были на шестом месте в мире по показателю инвестиций в производство. Впереди нас были такие компании, как Volkswagen, Google, Microsoft. Мы потратили больше денег, чем Apple”, - говорит Том.

Конечно, сложно оценить, насколько количество инвестиций - объективный параметр, ведь, несмотря на титанические усилия Google по развитию своих смартфонов, их смартфоны Pixel до сих пор занимают ничтожную долю на рынке.

Тем не менее, сейчас у Huawei есть четыре линейки смартфонов: флагманский Mate и P, а также усредненные Nova и Y. Компания планирует выпускать два флагмана в год - осенью и весной, как это, собственно и произошло, с P20 и Mate 20.

Том считает, что одной из причин успеха новых флагманов Huawei стали серьезные изменения в дизайне, в частности, добавление градиентного цвета Twilight:

“Мы принесли новый цвет на рынок, хотя очень долго дискутировали по поводу этого внутри компании. Мы видели, что в европе люди покупают более сдержанные цвета, по типу черного и темно-синего. Но, наша идея оказалась успешной”.

Как уже было сказано, Samsung и Nokia анонсировали выход смартфонов с четырьмя и даже пятью камерами, но в Huawei до сих пор уверены, что "даже после 9 месяцев со старта продаж, тройной модуль P20 Pro делает лучшие фото на рынке".

Журналисты авторитетного американского издания о технологиях CNet доказывают обратное. По их версии, лучше всего в 2018-м фотографировал упомянутый Google Pixel 3 и основной игрок рынка - Samsung, cо своим новым флагманом Galaxy Note 9.

Не обошлось и без разногласий в производительности: Huawei уже в 2019-м делает ставку на свежий процессор Kirin 980, которым укомплектован Mate 20 Pro. Том Чен говорит о все тех же рекордных производительности, энергопотреблении, скорости передачи данных и т.д. Хотя, судя по тестам в сети, новый чипсет Qualcomm Snapdragon 855 успел потеснить показатели Kirin 980.

Очевидно, что каждая квакушка будет хвалить свое болото, и даже самые надежные рейтинги могут отличаться от пользовательского опыта работы с устройствами и их реальной оценки. В этом и прелесть современного рынка смартфонов. Уже в следующем году узнаем, - "бессмысленного" или "беспощадного".