Есть рекорд. Huawei отметила выпуск 200-миллионного смартфона новыми моделями
Гаджеты

Сегодня, 11:22

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Есть рекорд. Huawei отметила выпуск 200-миллионного смартфона новыми моделями

Фото: Weibo

Юбилейные смартфоны Huawei

Компания Huawei выпустит специальные версии Mate 20 Pro и Nova 4, которые посвящены рекордным 200 миллионам телефонов, проданных в 2018 году.

Рекорд был достигнут несмотря на очень небольшое количество телефонов, поставляемых на рынок США, где Huawei считается угрозой национальной безопасности, подчеркивает PhoneArena

Отмечается, что и серия P20, и серия Mate 20 были хорошо восприняты потребителями и отраслевыми аналитиками. В одном отчете говорится, что было отправлено более 16 миллионов единиц этих флагманских гаджетов. По сообщениям отраслевых источников, с момента запуска в октябре Huawei отгрузила 5 миллионов единиц последней серии. Производитель рассчитывает в 2018 году поставить 20 миллионов телефонов, принадлежащих к линии Mate 20.

В честь рекордных объемов продаж в скором времени свет увидят модели смартфонов Mate 20 Pro и Nova 4 в специальном исполнении. Они будут называться Huawei Mate 20 Pro Commemorative Edition и Huawei Nova 4 Commemorative Edition. Обе модели получат юбилейный логотип, а также нестандартную расцветку для смартфонов серии. Известно, что обе модели получат 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

Продажи специальных версий смартфонов начнутся 1 января в Китае. Информация о цене Huawei Mate 20 Pro Commemorative Edition и Nova 4 Commemorative Edition пока не объявлена.

"Вероятно, сотни китайских компаний, предлагающих льготы сотрудникам, которые покупают телефоны Huawei, будут рады взять на себя часть расходов, связанных с этими двумя специальными выпусками", - уверены журналисты PhoneArena.

Добавим, что на 2019 год компания Huawei установила для себя планку в 250 млн смартфонов.

 

Теги:   Huawei Рекорд Смартфоны

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