Преступники не скроются. Аналитики идентифицировали победителей хакатона от ПИК Вагнера и опубликовали их данные 3 января, 14:44 Победители хакатона от ПВК Вагнер (Фото:Molfar)

OSINT-сообщество Molfar идентифицировало участников команд-победителей скандального хакатона от российского незаконного вооруженного формирования.



Недавно НПК Вагнера объявило о проведении хакатона с призовым фондом 1,5 млн рублей. OSINT-сообщество Molfar идентифицировало участников трех команд-победителей и опубликовало их адреса проживания, номера телефонов, паспортные данные, страницы в соцсетях и другую частную информацию из соображений национальной безопасности.

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1 место заняла команда разработчиков из Санкт-Петербурга GrAILab, состоящая из двух человек: Кирилла Дятлова и Николая Житнухина. Они получили сертификат на 1 млн. рублей.

2 место отошло команде SR Data-Искандер. Здесь участников уже больше (четверо - Роман Вайнберг, Сергей Космос, Анатолий Лушников, Даниил Степанов), как и география мест их рождения (Москва, Сочи, Калининград). Они получили 0,3 млн рублей.

3-е место заняла команда московской компании Аристраж. Четыре представителя компании (Егор Турашев, Евгений Егоренко и еще двое) получили 0,2 млн рублей. До Аристража Егоренко работал в компании, занимающейся изготовлением шифровальных средств. С 2016 по 2018 год она получила 49 госзаказов от Ростелекома, а с 2016 по 2021 – 20 госзаказов от Центральной избирательной комиссии РФ.

"Цель их участия в хакатоне одна — завербовать специалистов для дальнейшей работы над программным обеспечением и технологиями двойного назначения. И вербует их террористическое государство и деньги они получают от террористов. Все для чего они нужны – это военные разработки. Враги – это не только орки в окопах и танках. Иногда это талантливые молодые люди, победители хакатонов», — пишут аналитики из Molfar.