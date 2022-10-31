Получили по носу. Почему у российских хакеров не получилось создать хаос в Украине 31 октября, 20:03 Эксклюзив НВ Война в Украине показала, что Россия не является той грозной силой в киберпространстве, какой ее представлял весь мир (Фото:НВ)

Несмотря на прогнозы многих аналитиков, Украина выдержала и до сих пор успешно противостоит российским хакерам. Это произошло благодаря сильным и опытным местным специалистам, а также длительной подготовке, проведенной в сотрудничестве с американскими коллегами.



Перед началом полномасштабного вторжения российские хакеры провели массированные DDos-атаки против целого ряда министерств, банков и государственных структур. Тогда им удалось ненадолго положить несколько сайтов, однако это не нанесло существенного урона — их работу быстро восстановили.

Видео дня

Однако DDos-атаки редко могут положить сайт надолго. Это скорее было разминкой, попыткой дестабилизировать Украину перед полномасштабной войной. Начало наземного наступления российской армии сопровождалось началом настоящей кибервойны.

