Получили по носу. Почему у российских хакеров не получилось создать хаос в Украине

31 октября, 20:03
Эксклюзив НВ
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Война в Украине показала, что Россия не является той грозной силой в киберпространстве, какой ее представлял весь мир (Фото:НВ)

Война в Украине показала, что Россия не является той грозной силой в киберпространстве, какой ее представлял весь мир (Фото:НВ)

Автор: Кирилл Чеботарев

Несмотря на прогнозы многих аналитиков, Украина выдержала и до сих пор успешно противостоит российским хакерам. Это произошло благодаря сильным и опытным местным специалистам, а также длительной подготовке, проведенной в сотрудничестве с американскими коллегами.

Перед началом полномасштабного вторжения российские хакеры провели массированные DDos-атаки против целого ряда министерств, банков и государственных структур. Тогда им удалось ненадолго положить несколько сайтов, однако это не нанесло существенного урона — их работу быстро восстановили.

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Однако DDos-атаки редко могут положить сайт надолго. Это скорее было разминкой, попыткой дестабилизировать Украину перед полномасштабной войной. Начало наземного наступления российской армии сопровождалось началом настоящей кибервойны.

Теги:   США Хакеры Война в Украине Российские хакеры Война России против Украины

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