Как главная хакерская группировка России Conti пыталась взломать Украину и что известно об их связях с Кремлем 8 сентября, 20:03 Эксклюзив НВ Эксперты по кибербезопасности называют Conti главным киберсиндикатом России и отмечают, что хакеры могут быть связаны с ФСБ (Фото:НВ)

Российские хакеры одной из самых известных группировок Conti во время полномасштабной войны все активнее атакуют цели в Украине, хотя ранее они никогда не действовали против украинских систем. Исследователи уверены, что за этой сменой ориентиров стоит Кремль.



Полномасштабное вторжение России в Украину сопровождается хакерскими атаками — всего за пол года CERT-UA зарегистрировала 1123 кибератаки против украинских ресурсов.

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Чаще всего целью атак являлись правительство и местные органы власти, банки, органы сектора безопасности и обороны, предприятия энергетического сектора, транспортной отрасли и телекома. Россияне активно атакуют всю инфраструктуру, от которой зависит жизнеобеспечение населения.

Российские хакеры уже давно имели славу одних из самых сильных в мире, однако война в Украине развеяла этот миф.

Большинство атак российских хакеров являются довольно простыми, фишинговыми атаками, в ходе которых злоумышленник пытается выманить конфиденциальную информацию, создавая поддельный сайт и заманивая на него посетителей.

Полномасштабная война требует от Кремля активизации всех возможных ресурсов. А потому там не брезгуют любой помощью. Так, начиная с 24 февраля, против Украины активно работало главное кибероружие россиян — хакерская группировка Conti.

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