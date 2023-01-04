Пентагону следует поучиться. Как Украина развивает военные технологии, удивляющие американцев 4 января, 17:41 Украинский военный тестирует дрон на позициях у Бахмута (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Война в Украине показала важность технологий и быстрой адаптации инноваций на поле боя. Очень много говорили об оружии, ПВО, различных видах дронов, однако мимо внимания прошла одна из главных инноваций, разработанная и используемая в ВСУ — система ситуационной осведомленности Дельта.



На разработку подобной системы в США ушли миллиарды долларов и десятилетия работы. Дельта собирает всю возможную спутниковую и разведывательную информацию о расположении вражеских сил и позволяет отслеживать их перемещение практически в режиме реального времени на любом устройстве: смартфоне, планшете или компьютере.

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Издание The Wall Street Journal написало материал о диджитализации ВСУ и уроках, которые должен извлечь из украинского опыта Пентагон.

НВ Техно предлагает перевод самых интересных моментов из статьи.

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Сеть Дельта объединяет в себе все оружие ВСУ и благодаря специальному программному обеспечению и спутниковой связи предоставляет Украине возможность точной координации действий военных на поле боя.

Украинская система не столь масштабна, как хотели бы построить в Пентагоне. Однако успешное создание и успешное внедрение виртуальной командно-контрольной системы на ходу дает Западу ценные уроки, в частности, относительно необходимости экспериментировать и привлекать невоенных экспертов.

Дельту дорабатывали и обновляли уже во время полномасштабной войны, несмотря на то, что развитие этой технологии поставили на длительную паузу. Практически все подразделения, участвовавшие в битве за Киев, использовали Дельту. «Живущие под обстрелами учатся лучше», — говорит Ярослав Гончар, соучредитель неправительственной организации Аэроразведка, которая помогала ВСУ с наблюдением с помощью дронов с 2014 года.

В результате военные получили более дешевую версию продукта, над которым Минобороны США и другие западные военные работали годами. Это безопасная цифровая матрица, связывающая командиров, бойцов, оружие и разведку.

«Урок состоит в том, что нужно постоянно внедрять инновации, а мы этого не делаем», — говорит Глен Грант, британский подполковник в отставке, с 2014 года работавший с вооруженными силами США и Украины над реформами в сфере обороны. По его словам, западные военные слишком увязли в бюрократии, что мешает внедрять инновации для решения различных проблем на поле боя.

Секрет Украины

Успешному опыту Украины также помогло то, что население страны имеет неплохой уровень технической подкованности. В Украине развита индустрия технического аутсорсинга, хакеры и инженеры высокого уровня, которые развивают разное ПО и приложения, полезны для армии.

«Мы победим Россию в технологической войне. Враг в течение 20 лет готовился к полноценной войне. Мы делали технологический скачок за 10 месяцев», —написал в Twitter Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Бойцы ВСУ модифицируют дроны, чтобы цеплять гранаты и сбрасывать их на позиции врага. Также они разрабатывают ПО для автоматизации начисления заработной платы на передовой. Существует также украинская компания, которая создает дистанционно управляемые электромобили, на которые можно установить тяжелые пулеметы или другой груз.

Однако главным следствием диджитализации в ВСУ является система Delta, благодаря которой командиры получают актуальную разведывательную информацию в режиме реального времени, собранную с помощью дронов и партизан, проживающих на оккупированных Россией территориях Украины.



«Это называется связанная война [connected war — ред.], и украинская армия будет среди лидеров благодаря своему опыту… Во время стандартных боевых действий в небе может быть до 500 беспилотников. Такого никогда и нигде не было», — говорит Роман Перимов, возглавляющий подразделение разработки новых военных технологий в бригаде украинской армии. Его команда создает самодельное оборудование для глушения беспилотных летательных аппаратов и производит дешевые аккумуляторные батареи большой вместимости, чтобы солдаты оставались онлайн во время боя.

Дешевые дроны и защита от них являются одним из самых больших инновационных направлений, которые появились во время полномасштабной российско-украинской войны. И украинские, и российские подразделения обычно используют модифицированные версии небольших коммерческих беспилотников для разведки и нападения.

Украинские солдаты используют 3-D-принтеры для создания компактных пластиковых жгутов, которые крепятся на дрон и позволяют нацепить на него гранаты. На ремнях есть датчики света: когда оператор мигает огнями беспилотника, датчики улавливают этот свет, отпускают застежку, освобождающую ремень с закрепленными гранатами. Общая стоимость такого оружия — примерно 10—15 долларов.

«Оно не наносит большого вреда, однако может уничтожить транспортное средство или несколько солдат», — объясняет Перимов. Сейчас в его подразделении изучают возможность использования коммерческих стратостатов, которые могли бы выполнять разведывательные задачи или передавать информацию на большие расстояния во время боя.

Одним из главных элементов успеха Украины с точки зрения инноваций является подход «снизу вверх», скорее напоминающий ряд стартапов Кремниевой долины, чем финансируемый Пентагоном проект.

«Мы даже не можем достаточно быстро написать контракт. Нашей новой мантрой должно стать „как быть украинцем“», — говорит Брэд Гелси, инженер и бывший офицер отряда специального назначения США. Сейчас он учит американских солдат войне в современных условиях.

Еще одной важной составляющей для развития украинских военных технологий было решение SpaceX предоставить тысячи терминалов Starlink в начале войны. В большинстве подразделений есть хотя бы один терминал, часто замаскированный в картон или мусор, чтобы его не заметили вражеские дроны.

США пытаются быстрее внедрять новые технологии, в том числе через сеть неправительственных инновационных центров, связанных с Пентагоном, но без бюрократических ограничений. Теперь эти центры будут изучать пример Украины.

