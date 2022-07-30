С нуля за пять дней. Как солдаты ВСУ учатся управлению дронами — репортаж НВ 30 июля, 20:03 Эксклюзив НВ В киевском центре школы Дронаріум прошли подготовку уже более 600 операторов дронов (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Война в Украине стала самым масштабным военным конфликтом в Европе со времен Второй мировой. За более чем полвека человечество сделало огромный шаг вперед с точки зрения технологий — и это не могло не отразиться на поле боя.



Украина активно перевооружается, получая самое современное вооружение западных стран. Активнее всего сейчас мы видим результаты работы РСЗО HIMARS, которые позволяют контролировать стратегически важные логистические и транспортные пути, имеющие критическое значение для оккупантов.

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До этой системы у украинцев был другой главный герой — турецкий ударный беспилотник Байрактар. Война в Украине показала важность БПЛА. Мы много и часто слышим об ударных беспилотниках, а видео их работы становились очень популярными в соцсетях. Однако прямо сейчас не менее важную работу выполняют невоенные дроны. Именно эти маленькие беспилотники дают возможность корректировать огонь артиллерии, безопасно проводить разведку, а иногда и наносить точечные бомбовые удары.



«[Гражданские дроны] очень изменили тактику боя. То, что происходило несколько лет назад и тот объем информации, которую позволяют собирать и анализировать дроны сейчас — это кардинальное изменение», — говорит Александр, глава киевского учебного центра Дронаріум.

За час до этой беседы Александр проводил теоретическое занятие для трех десятков солдат ЗСУ, которые проходили интенсивный пятидневный курс по управлению дронами. За эти пять дней люди здесь получают огромный объем информации — в базовый курс входит и аэроразведка, и корректировка огня, и работа с ударными беспилотниками, и защита от РЭБ.



Фото: Наталья Кравчук / НВ

«Я приятно впечатлен. С точки зрения уровня, подхода, самоотдачи как преподавателей, так и курсантов. Каждый, кто пришел сюда, чувствует ответственность не только за себя, но и за свои подразделения… Такого желания учиться у меня не было никогда. Мы можем проигрывать в количестве артиллерии, танков, людей, но мы точно не будем проигрывать с точки зрения технологий и самоотдачи. Люди понимают, за что они воюют — здесь нет таких, кому все равно», — говорит боец под позывным Богомол.



Фото: Наталья Кравчук / НВ

Сейчас у школы Дронаріум действует два таких центра подготовки — во Львове и в Киеве, а вскоре к ним добавятся еще Днепр и Черкассы.

Через киевский центр прошли уже около 600 солдат, каждый из которых во время выпуска из школы уже был готов к выполнению боевых задач, отмечает Александр.



Фото: Наталья Кравчук / НВ

Операторов постоянно не хватает, поскольку ЗСУ активно используют гражданские дроны для различных целей. Из-за этого и сжатый курс подготовки: изначально военные требовали готовить оператора всего за два дня. Инструкторы просили 10. Сошлись на пятидневной интенсивной подготовке: занятия включают в себя теорию и отработку этих знаний на практике.

Солдаты, которые прошли ускоренный курс, говорят, что пяти дней достаточно, чтобы научиться управлять беспилотников и научиться делать базовые вещи — корректировать огонь, вести разведки, противостоять РЭБ — однако «хотелось бы получить больше времени, чтобы чувствовать себя увереннее».

Сейчас такая ситуация практически по всем направлениям, и БПЛА — не исключение. К примеру, программа MDMP (Military Decision-Making Process — Процесс принятия военных решений) в НАТО рассчитан на год. Наши солдаты проходят ее за две недели — ведь другого выбора у нас нет, объясняет Орест Билоус, директор военной школы Боривітер. С апреля школа подготовила около 850 операторов дронов.



Фото: Наталья Кравчук / НВ

Он объясняет, что лето — лучшее время для беспилотников, а потому ускоренная подготовка операторов очень важна. Аэроразведка дает уникальные возможности, ведь именно с воздуха ЗСУ часто фиксируют склады БК и штабы командования россиян.

Уже осенью погода начнет портиться — будет больше облаков и дождей, а температура начнет опускаться, что снизит эффективность БПЛА, а особенно — невоенных дронов, которые не предназначены для работы в таких условиях.



Фото: Наталья Кравчук / НВ

Курс для операторов дронов построен по принципу «от легкого к сложному», объясняет Александр. Благодаря этому, специальности может обучиться даже тот солдат, который никогда ранее не управлял дроном. Уже на месте солдат лучше понимает потребности своего подразделения и адаптируется под них — кому-то требуется исключительно функция разведки, кто-то чаще будет сбрасывать бомбы на головы и технику оккупантов, а кто-то чаще всего будет заниматься корректировкой огня.

По словам Богомола, с ним на курсе были представители разных подразделений и даже разных родов войск — и танкисты, и артиллеристы, и саперы. Сам он до этого никогда раньше не управлял беспилотниками, и шутит, что наконец-то видеоигры пригодились в реальной жизни — все-таки джойстики для консолей чем-то напоминают пульт управления дроном.



Фото: Наталья Кравчук / НВ

Спектр использования дронов — невероятно широк. Есть как большие коптеры, которые могут нести на себе боевой заряд, так и небольшие дроны, которые взлетают на несколько минут, чтобы «осмотреться». Кроме того, украинская армия все активнее использует дроны-камикадзе для нанесения урона противнику.

Сейчас пилоты и операторы очень нужны, и такие учебные центры помогают закрыть эту необходимость, поскольку украинская армия активно использует беспилотники на фронте. Чем больше в армии будет опытных операторов, тем меньше будет потерь как среди людей, так и в технике.

Чтобы помочь армии, Минцифры совместно с Госспецсвязи, Генштабом ЗСУ и инициативой United 24 организовали платформу Армия дронов. Ее цель — собрать как можно большее количество различных беспилотников. Помимо финансирования со стороны государтсва, к сбору может присоединиться каждый желающий; кроме того, люди могут отправлять свои коптеры, которые помогут сохранить жизни солдат ЗСУ.



Фото: Наталья Кравчук / НВ

За месяц существования платформы, люди со всего мира задонатили более 630 млн гривен на покупку беспилотников. Армия дронов уже заключила контракты на сумму в 260,5 млн гривен на закупку мультикоптеров Matrice, наземных систем для ударных дронов-камикадзе Warmate и Fly Eye — одного из лучших дронов-разведчиков.

«Если у каждого подразделения будет дрон и команда из как минимум двух человек, которые будут им управлять — штурман и оператор — наша эффективность будет намного выше», — говорит Богомол. В начале войны дорогой турецкий беспилотник уже показал, что в воздухе царят не только самолеты и вертолеты; сейчас же гражданские дроны доказывают, что они также могут сыграть важную роль в победе над врагом.



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