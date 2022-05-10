История Bayraktar TB-2 — кто и как развивал беспилотник, изменивший стратегию ведения войн 10 мая, 21:03 Цей матеріал також доступний українською Bayraktar TB2 стал флагманом турецкой оборонной промышленности (Фото:ВМС ВС Украины)

Украинская армия активно использует турецкие Bayraktar с самого начала войны. Это первая большая война, в которой беспилотники играют такую большую роль — настолько, что боевые действия уже никогда не будут прежними.

Издание The New Yorker опубликовало историю создания беспилотника и его использования во время боевых действий. НВ выбрал и перевел самое интересное из материала.

Bayraktar TB2 — беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с наклонными крыльями и задним пропеллером. Он может переносить бомбы с лазерным наведением и достаточно мал, чтобы его можно было перевозить в грузовике. К тому же, его стоимость в разы ниже аналогичных американских и израильских беспилотников.

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«Это привело к революции в области ведения войн. Такое случается примерно раз в 30−40 лет», — говорит Рич Аутзен, бывший специалист Госдепартамента по Турции.

Первый подтвержденный успешный боевой вылет TB2 произошел в апреле 2016 года. С тех пор беспилотник был продан по крайней мере в тринадцать стран, повлияв на несколько войн. С тех пор Bayraktar нанес более восьмисот ударов в конфликтах от Северной Африки до Кавказа. Кроме достаточно известных случаев использования боевых беспилотников в Украине и Нагорном Карабахе войсками Азербайджана, TB2 приобрели правительства Нигерии, Эфиопии, Катара, Ливии, Марокко и Польши. Кроме того, TB3, продвинутая версия беспилотника, которую можно запускать с корабля, уже активно продвигается на рынке Восточной Азии.

Его ракеты могут корректировать направление своего полета в воздухе и настолько точны, что ими можно прицельно ударить в траншею пехоты. Военные аналитики склонялись к мысли, что медленные низколетящие беспилотники будут малопригодными в обычном бою, однако TB2 может уничтожать даже зенитные системы, предназначенные для его уничтожения. «Они делают то, что должны делать — уничтожают одни из самых передовых в мире систем ПВО и бронетехники», — отмечает Сельчук Байрактар, турецкий инженер, предприниматель и сооснователь компании Baykar Makina, которая и выпускает знаменитые БПЛА. В Турции многие сравнивают его с Илоном Маском.

Сельчук ​​родился в Стамбуле в 1979 году. Его отец, Оздемир Байрактар, окончил Стамбульский технический университет и основал компанию по производству автозапчастей, а мать была экономистом и программистом еще во времена перфокарт. Кроме того, Оздемир был пилотом-любителем, а потому мальчик достаточно часто любовался пейзажами Турции из окна отцовского самолета.

Уже с детства он проявлял склонность к конструированию, втайне работая над радиоуправляемыми моделями самолетов, иногда модифицируя их на свой лад. Не обошлось и без связей — отец Сельчука был советником Райджепа Эдогана, когда тот был местным политиком в турецкой столице. А в мае 2016 года Сельчук женился на Сюмейе Эрдоган — дочери тогда уже президента Турции.



В 2002 году, после окончания Стамбульского технического университета, Байрактар был принят на работу в Пенсильванский университет. Там он впервые попробовал управлять дронами. Затем он решил поступить в Массачусетский технологический институт — параллельно с получением образования, он начал строить небольшие прототипы своих дронов на семейном заводе в Стамбуле.

Первый беспилотник Байрактара — Mini UAV — весил около 9 килограм и запускался с рук. БПЛА мог держаться в воздухе около часа — первые полевые испытания он проходил в заснеженных горах юго-восточной Анатолии, наблюдая за повстанцами Рабочей партии Курдистана. Байрактар по собственной инициативе отправлялся на передовую, чтобы жить с военными и изучать возможную тактику применения беспилотников.

Прототип TB2 Байрактар представил в 2014 году. Тогда же Эрдоган стал президентом Турции, что помогало Сельчуку с развитием его бизнеса. Уже в 2015 он руководил первыми испытаниями наносить точечные удары с помощью TB2.

В апреле 2016 года на TB2 начали устанавливать бомбы. Первыми целями беспилотника стали лидеры Рабочей партии Курдистана — удары убили не менее 20 лидеров организации. Тогда же Байрактар активно учился противостоять радиоглушению — повстанцы также активно использовали беспилотники, а потому летать там было тем еще испытанием. Летом того же года беспилотники использовались в Сирии против террористов из ИГИЛ.

После неудачного переворота и покушения на свою жизнь, Эрдоган значительно изменил состав госслужащих — работу пришлось сменить более чем 100 тыс. людей. Параллельно с этим проводились чистки в правителсьтвенных кругах, установлен контроль над судами и СМИ. Байрактар стал одним из самых приближенных к президенту людей, а его беспилотники начали продавать за границу.

Точной цены никто не знает — ее журналисту не раскрыл даже сам Байрактар. Известно лишь, что беспилотники продаются как целая «платформа» вместе с портативными командными пунктами и оборудованием связи. В 2019 году Украина купила как минимум шесть TB2 за $69 млн; аналогичный парк американских беспилотников Reaper стоит примерно в шесть раз больше.

После оплаты операторы страны-покупателя отправляются в Турцию для обучения, которое длится несколько месяцев. «Это не просто покупка. Вы выходите замуж за поставщика, ведь вам постоянно будут нужны запасные части и специалисты по ремонту», — рассказывает Марк Канчиан, специалист по военным закупкам в Центре стратегических и международных исследований.

Турция научилась использовать эти отношения — например, обучение пилотов на TB2 турки поменяли на доступ к полезным ископаемым и сжиженному природному газу. Помимо цены, покупателей привлекает также что, что покупка турецкого оружия не требует соблюдения прав человека, как в случае с США. Фактически, любое правительство может обратиться к Эрдогану и получить одобрение на покупку — было бы что предложить взамен.

Байрактар также отмечает важность работы программистов Baykar. «Вероятно, вы видели статьи, в которых задавались вопросом, как самолеты времен Первой мировой войны могут конкурировать с некоторыми из самых передовых средств противовоздушной обороны. Хитрость заключается в том, чтобы постоянно обновлять их», — объясняет инженер. Компания несколько раз в месяц выпускает обновления программного обеспечения, что помогает адаптировать TB2 к тактике противника.



Большая часть боевого опыта беспилотников пришлась на противостояние российской технике. У двух стран достаточно сложные и противоречивые отношения: Россия является ключевым торговым партнером Турции, Турция является популярным местом отдыха для российских туристов, однако при этом две страны достаточно часто конфликтуют.

Например, во время гражданской войны в Ливии Турция и Россия поддерживали разные стороны. Во время боевых действий TB2 противостояла российская зенитная система Панцирь-С1. За время войны было уничтожено как минимум девять Панцирей и 12 беспилотников.

Второй акт прошел в Нагорном Карабахе в 2020 году. Практически всю военную технику Армении поставляет Россия, в то время как Азербайджан покупал турецкие беспилотники.

«В первые несколько дней Азербайджан не мог ничего сделать, пока турецкие генералы не взяли в руки джойстики», — рассказывает Роберт Аветисян, представитель Армении в США от Нагорного Карабаха. В течении шести недель TB2 практически безнаказанно уничтожали сотни единиц техники, среди которых танки, артиллерия и системы ПВО, а также пехоту противника.

Годами Байрактар модернизировал беспилотники, чтобы как можно меньше зависеть от западных компонентов. Недавно он заявил, что 93% деталей TB2 производятся в Турции.

В октябре 2021 года под Киевом запланировали строительство центра обслуживания, ремонта и модернизации беспилотников Bayraktar. Тогда же появились первые кадры с применением беспилотника на Донбассе.

Первые дни полномасштабного вторжения России в Украину выглядели как повторение Нагорного Карабаха: ТБ2 массово уничтожали российскую технику и разрушали линии снабжения оккупантов. В последнее время поток видео резко сократился — это может быть связано с соображениями безопасности, а также с тем, что россияне научились противостоять TB2. Однако публикация видео, на котором беспилотники уничтожают российские патрульные катера показывает, что второе утверждение если и правдиво, то не на 100%. [К тому же, именно TB2 сыграли ключевую роль в потоплении крейсера Москва — прим. НВ]



Сам Байрактар осудил вторжение России на территорию Украины, однако отказался обсуждать детали войны. По его словам, обновления ПО беспилотников продолжают поступать соответственно отзывам клиентов. Сейчас он сосредоточен над улучшением автономности беспилотников. Главная проблема — утечка мозгов: многие турецкие программисты бегут из страны, где порицается и наказывается любое инакомыслие.



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