Байрактар и Нептун. The Economist узнал новые подробности уничтожения ракетного крейсера Москва 22 апреля, 10:57 Цей матеріал також доступний українською Подбитый крейсер Москва (Фото:OSINTtechnical)

Появились новые подробности о тактике, которую использовали украинские военные при атаке на крейсер Москва.

Москву подбили две противокорабельные ракеты Нептун украинского производства. После запуска они летят низко над сушей, что затрудняет их обнаружение противоракетными радарами.

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Однако у Нептунов есть другая проблема — в отличии от большинства других противокорабельных ракет, они движутся медленнее скорости звука. Таким образом системы ПВО крейсера, вероятно, успели бы среагировать на угрозу, если бы кораблю угрожали только ракеты.

Однако тактика украинской армии была более продуманной, отмечает The Economist. Издание пообщалось с украинским полковником, пожелавшим остаться анонимным, который и поделился некоторыми деталями операции.

Незадолго до атаки украинские силы запустили в небо беспилотники Байрактар, получившие известность еще в первые дни войны. Присутствие сразу нескольких беспилотников отвлекло операторов на корабле.

Еще одна проблема — ракетные радары. Как только системы фиксируют, что корабль «подсвечивается» радарами целеуказания, срабатывает тревога, и персонал может подготовиться к отражению ракетного удара. Однако благодаря тому, что Байрактары передали позицию Москвы еще до выпуска ракет, радары Нептунов работали всего лишь за 2−3 минуты перед ударом, тогда как весь полет мог быть в пять раз дольше. Это значительно помешало российским войскам подготовиться к отражению ракетного удара.

Россия явно недооценила угрозу. Судя по всему, Москва действовала практическим самостоятельно, а потому практически не имела поддержки со стороны других кораблей ВМФ.

Конструкция корабля также сделала его уязвимым. В хранилищах находились противокорабельные ракеты П-1000 Вулкан — осколки от удара Нептуна могли воспламенить их ракетное топливо или взорвать одну или несколько боеголовок, что привело к дополнительным повреждениям.

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