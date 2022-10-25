Боевые пчелы. Что такое рой дронов и как это оружие изменит поле боя уже в ближайшем будущем 25 октября, 20:03 Эксклюзив НВ Дроны изменили поле боя в Украине. Но это не предел их потенциала. (Фото:НВ)

Сразу несколько стран во главе с Китаем и США активно разрабатывают рои дронов — системы из десятков и сотен дронов под управлением одного оператора или искусственного интеллекта.

В 2020 году турецкий квадрокоптер Kargu-2 уничтожил живую цель без вмешательства оператора — считается, что это первая подобная атака системы под управлением ИИ. Развертывание по-настоящему автономных дронов может стать своего рода революцией, какими в свое время были пушки или самолеты. Кроме того, они могут быть доступны практически любым вооруженным силам благодаря своей относительной дешевизне и легкости в освоении.

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В том же 2020 году британская армия впервые продемонстрировала свой автономный рой дронов. Однако подобные разработки велись приблизительно с середины 2010-х сразу несколькими странами. Сейчас над своими роями дронов-камикадзе работают ведущие армии мира, включая США, Китай, Турцию, Южную Корею и Индию. А в прошлом году Израиль и вовсе впервые применил подобное вооружение, предположительно атаковав роем автономных дронов Сектор Газа.

В рое дроны летят вместе и, в зависимости от технологии, могут управляться оператором или ИИ, который будет или определять цель самостоятельно, или «вести» свой рой туда, куда его направит человек.

Главным отличием роя дронов от просто большого количества дронов, которые можно запустить и сейчас, является то, что эти беспилотники объединены между собой в единую сеть. Таким образом они знают местоположение друг друга, что позволяет им избегать препятствий, координировать свое движение и не сталкиваться в воздухе. Также ведутся работы над такими системами ИИ, которые смогут координировать синхронную атаку или рассредоточение по местности для поисков или разведки.

